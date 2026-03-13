【サッカー・Ｊ１・アビスパ福岡】「ドコモMAX」で熱狂MAX！SPECIAL MATCH」3/21（土）G大阪戦 スタジアムイベントのお知らせ

アビスパ福岡株式会社

アビスパ福岡は、オフィシャル・パートナーの『株式会社NTTドコモ 九州支社』のご協力のもと、明治安田J１百年構想リーグ第８節ガンバ大阪戦［３月２１日（土）１４：３０キックオフ／ベスト電器スタジアム］を、『「ドコモ MAX」で熱狂MAX! SPECIAL MATCH』として開催いたしますのでお知らせいたします。

明治安田Ｊ１百年構想リーグ第８節

【開催日】３／２１（土）１４：３０キックオフ

【対戦カード】アビスパ福岡 ｖｓ. ガンバ大阪

【開催場所】ベスト電器スタジアム

■マッチデーパートナー

株式会社NTTドコモ 九州支社

■実施内容

１. 『推しJ MAX！』NTTドコモ特製アビスパ福岡コラボTシャツ配布（先着７，０００名）

“推しクラブ”であるアビスパ福岡をますます盛り上げるため、ｄポイントクラブアプリやｄ払いアプリで、カードデザインをアビスパ福岡仕様に設定された方、７，０００名様に『ＮＴＴドコモ特製アビスパ福岡コラボＴシャツ』をプレゼント！

【配布場所】入場ゲート内（メイン・バック 両コンコース）

【配布時間】１２：００～（先行入場）

【プレゼント内容詳細】 NTTドコモ特製アビスパ福岡コラボTシャツ／先着７，０００名様

※ お一人様１着限りとなります。

※ 混雑を避けるため、事前にｄポイントクラブアプリもしくはｄ払いアプリのカードデザインを”アビスパ福岡”仕様に設定をお願いいたします。（下記参照）

◆推しJクラブ応援キャンペーンはこちら：

https://dpoint.docomo.ne.jp/kisekae/collabo_2/jleague_oshikatsu/avispa_2507/index.html

◆「推しＪ」ｄポイントカードのアビスパ福岡モデルの設定方法：

１.「ｄ払い」、「ｄポイントクラブ」 アプリを開く（もしくは、ダウンロード）

↓

２.「カードきせかえ」メニューから、「アビスパ福岡（エンブレム、スビーくん、アビスパ福岡×ポインコ）」を選んで完了！

ｄ払いアプリはこちら↑ｄポイントクラブアプリはこち↑

◇注意事項

※携帯キャリアに関わらずご使用いただけます是非、この機会にご設定いただき、アビスパ福岡を”推し”てください。皆様のご来場をお待ちしております。

※イベント内容や時間は予告なく変更または中止する場合がございます。

本件に関するお問い合わせ先 ： アビスパ福岡（株）まで

本社 TEL:092-674-3020 / FAX:092-674-3022