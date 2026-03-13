六本木ヒルズの日本料理店「御料理 無窮」、桜の名所「六本木さくら坂」の花見シーズンに合わせた春限定ランチコースを提供

写真拡大 (全6枚)

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社


六本木ヒルズに店を構える日本料理店「御料理 無窮」では、2026年3月14日より、桜の季節に合わせた「春のランチおまかせショートコース」を土日祝限定で提供いたします。


本コースは、通常ディナーで提供している懐石料理をベースに、昼の時間に合わせて仕立てた期間限定のランチコースです。旬の食材を厳選し、日本料理ならではの季節感と余韻を感じていただける構成となっています。



六本木ヒルズ周辺の桜の名所として知られる「六本木さくら坂」は、春になると約400メートルにわたり桜並木が続く人気のお花見スポットです。今回のランチコースでは、桜坂でのお花見とあわせて楽しめるよう、店内にも桜を飾り、外と内、二つの桜を感じる空間を演出いたします。



店名「無窮」に込められた終わりなき探究の精神を、季節の料理とともに表現する春限定の懐石ランチです。春の訪れを味わう特別な昼の時間をご提案いたします。


春の彩りを味わう──お花見ランチおまかせショートコース


御料理 無窮では、四季の移ろいを料理で表現することを大切にしています。今回のランチショートコースでは、春らしい彩りと旬の食材を取り入れた懐石料理をご用意いたします。




八寸には桜の花びらを散らし、さらに生姜を桜の花びらの形に切り出すなど、見た目にも春の季節感を表現。




御料理 無窮の料理を象徴する一品が、土鍋で炊き上げるごはんです。 日本各地から厳選したお米を仕入れ、店内で毎日自家精米。精米したての米を丁寧に炊き上げることで、炊き立てならではの香りと甘みを引き出します。



春のランチコースでは、桜海老を使用した土鍋ご飯をご用意。ほんのりとした桜色の彩りと香ばしい香りが、春の季節感を感じさせる一品です。



食後には甘味として桜餅をご用意し、コースの余韻を春らしく締めくくります。



旬の食材と春の彩りを取り入れた料理を、懐石の流れの中で丁寧に重ねたランチコースです。八寸や土鍋ご飯、甘味に至るまで春の要素を取り入れ、料理を通して季節の訪れを感じていただける内容となっています。


※仕入れ状況により料理内容が変更となる場合があります。





さくら坂と店内桜──二つの春を味わう懐石体験


六本木ヒルズの桜の名所「六本木さくら坂」は、春になると多くの人が訪れる人気のお花見スポットです。


今回の春のランチおまかせコースでは、そのさくら坂でのお花見とあわせて楽しめるよう、店内にも桜の枝を飾り、春の情景を感じる空間を演出いたします。



さくら坂で春を感じた後に、店内でも桜を眺めながら懐石料理を楽しむ。
都市の中心にありながら、ゆったりとした春の時間を味わっていただけます。


春のランチおまかせショートコース


開 始 日　2026年3月14日（土）※土日祝のみ


提供時間 12:00より一斉スタート


価 格　16,000円（税込）※サービス料別


予 約　https://www.tablecheck.com/shops/saryomiyasaka/reserve


コース内容
先付　名物 自家製胡麻豆腐
八寸　
焼物
炊合せ
食事　春の土鍋ご飯　桜海老ご飯
味噌汁　


香の物
菓子
抹茶


御料理 無窮　店舗概要



店 名　御料理 無窮（むきゅう）


所 在 地　東京都港区六本木6-12-2　六本木ヒルズ レジデンスB棟 3F


電話番号　03-6447-1160


席　　数　24席（カウンター7席／テーブル12席／4名個室×1）


営業時間　18:00 - 23:00


定 休 日　水曜日


サ イ ト　https://gf-restaurant.jp/mukyu


Instagram　https://www.instagram.com/oryouri_mukyu





■Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社
本社　　　東京都新宿区西新宿1-25-1　新宿センタービル33階
代表者　　代表取締役社長　片平　雅之
設立　　　2003年5月20日
資本金　　55,305,000円 （資本準備金341,532,620円）
市場　　　東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）
コーポレートサイトＵＲＬ　　https://g-fac.jp/


メディアサイトＵＲＬ　https://gf-support.com/media

■本件に関するお問い合わせ
Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社
担当部署　管理本部


ＴＥＬ：03-5325-6868　


mail：info@g-fac.jp