ProAttend株式会社、M&A・PMI・IPO領域のプロ人材に特化した独立・転職等のキャリア支援サービス『 ProAttend Agent 』を3月13日より提供開始

ProAttend株式会社

プロシェアリングでFAS業務を提供するM&A/PMIのプロフェッショナル集団、ProAttend株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：和田壮司)は、M&A・PMI・IPO領域で活躍するプロフェッショナル人材と同領域の即戦力人材を求める企業をつなぐキャリア支援サービス『ProAttend Agent(https://proattend.jp/service/agent/)（プロアテンドエージェント）』を2026年3月13日よりサービスの提供を開始します。

「転職ありき」のキャリア支援ではなく、独立、業務委託、経営参画、転職など複数の選択肢から最適解を設計し、実現まで伴走します。

ProAttend Agentとは

ProAttend Agent(https://proattend.jp/service/agent/)は、単なる転職支援サービスではなく、アドバイザリーで培った知見とネットワークを活かし、企業とプロフェッショナル人材をつなぐキャリア支援サービスです。

公認会計士をはじめとするプロフェッショナル人材に対しては、「独立」「業務委託」「経営参画」「転職」など複数の選択肢の中から最適なキャリアを共に設計し、実現まで伴走します。

プロフェッショナル人材を求める企業様には、即戦力人材の採用検討のほかにも、外注でのスポット活用期間を経てからの採用検討など、ご状況に合わせて最適なマッチングを実現します。

特徴

支援対象

キャリア相談の流れ

会社概要

独立・転職の相談はこちら :https://proattend.jp/agent-cform/求人をご検討の企業様はこちら :https://proattend.jp/agent-jform/- FAS支援のノウハウで求人要件を正確に理解アドバイザリー支援実績を通じたノウハウで、成長戦略や経営課題など様々な論点を整理し、必要な役割・スキル・期待の要件を徹底理解し、ご状況に併せて正確にマッチングを行います。求める人材が見つかるまで、アドバイザリー支援を実施しながら伴走可能で、候補者の見極めから入社後の立ち上がりまで一気通貫で支援することが可能です。- プロフェッショナルの未来を設計するアドバイザリー支援先や当社独自のルートから求人依頼を直接受けるため、ProAttend Agentにしかない独自の求人案件があります。また、数多くのプロフェッショナル人材の独立と活躍を支援してきたProAttendが、転職の支援のみならず、独立・業務委託・経営参画など、雇用形態に縛られない多様な選択肢を提案し、あなたのライフステージに合わせて中長期の市場価値を最大化します。- M&Aを検討・推進・実行したい企業CFO、M&A責任者などM&Aのスキーム検討・DD・クロージング・買収後の経営までを一気通貫で担えるプロフェッショナル人材- PMIを実行したい企業CFO、PMI責任者などM&Aを成功に導く実行責任者・変革リーダー- IPOを目指す企業IPO経験CFO、IPO準備責任者、常勤監査役など、IPOフェーズに応じて、組織構築・ガバナンス強化・開示体制整備まで対応可能な即戦力人材- M&A・PMI・IPO支援を行うプロフェッショナルファーム公認会計士、弁護士、戦略コンサルタントなど高度な専門性を持つプロフェッショナル人材- PEファンド（本体・投資先企業）案件発掘、DD、投資委員会資料作成、契約交渉支援、投資後モニタリング、EXITまで投資銀行、戦略コンサルティングファーム、FAS・TASなど出身の即戦力人材- キャリア相談エントリーWebフォームより登録し、経験・志向・今後のキャリアに関する考えを共有します。情報収集段階での登録も可能で、転職を前提としない相談も歓迎します。- キャリア設計ディスカッション担当者が経験や志向性、中長期ビジョンを伺い、独立開業、業務委託、経営ポジション転職、IPO準備企業への参画、PEファンド／プロフェッショナルファーム転職などの選択肢を含めて設計します。- キャリアオプションの提示中長期のキャリア価値向上を重視し、最適な機会を提示します。（PEファンド投資先のCFO/管理部長、IPO準備企業の社外取締役/非常勤監査役、業務委託案件等を含む）- マッチング支援面談設定から条件調整まで支援します。役割・期待値の明確化、条件・契約内容の調整、参画後の活躍を見据えたポジション設計まで踏み込みます。- キャリアチェンジ後の継続サポート独立・転職・参画決定後も、ProAttend Clubの交流機会や勉強会、各種イベント参加、独立や複業への移行手続支援、業務委託案件の紹介、長期的なキャリア設計の継続検討を通じて伴走します。

会社名：ProAttend株式会社

代表取締役：和田壮司

設立：2012年10月

本社所在地：東京都千代田区内神田1丁目9番12号 NTビル3階

事業内容：

・アドバイリーサービス

・アウトソーシングサービス

・キャリア支援サービス

（有料職業紹介事業 許可番号：13-ユ-313793）

・プロ人材コミュニティ『ProAttend Club』運営管理

URL:https://proattend.jp/

【本件に関するお問合せ先】

ProAttend株式会社 柳田

E-mail：takahiro.yanagida@proattend.jp