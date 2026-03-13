『The First Descendant』新規コンテンツを追加する3月のアップデートを実施

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、同社の連結子会社であるNEXON Games Co., Ltd.（本社：韓国ソウル特別市、代表取締役社長：パク・ヨンヒョン）が開発する基本無料のTPSルートシューター『The First Descendant』において、各種新規コンテンツの追加を行った、3月のアップデートを実施いたしました。

本アップデートで、新たなギミックやボスが登場する新規ダンジョンの実装に加え、武器、モジュールなど、様々な新規コンテンツの追加を行いました。さらに、継承者「シャレン」の持ち味であるアサシンとしての性能をさらに強化するため、基本スキルの調整のほか、スキルモジュールや機動力のバランス調整なども実施しました。

本アップデートに関する内容については、3月10日に配信された開発者ライブでもご紹介しています。あわせてご覧ください。

開発者ライブ配信 :https://www.youtube.com/live/mOtM8rVtG3o?si=mzbI05EFWI-K9K3D

本アップデートに関する概要については、下記をご覧ください。

▼アップデート情報▼

■継承者「シャレン」バランス調整

継承者「シャレン」のバランス調整を実施しました。これまで使用率の高かった、広域鎮圧以外のスキルの利便性を向上させるほか、スキルモジュールや機動力の強化を実施しました。さらに、スキル「カットオフビーム」、「アクティブカモフラージュ」などの基本スキルの調整や、スキルモジュール「切断力放出」、「オーバーチャージエッジ」なども見直しが行われ、シャレンの持ち味である“アサシン”としての性能がさらに強化されました。

■新規ダンジョン「軍団実験室」

アクシオンに、新たなダンジョン「軍団実験室」を実装しました。かつて新軍団を開発するために使用された施設を舞台としており、屋内から屋外、再び屋内へと移動する特徴的なルートを攻略する必要があります。また、新たにネームドモンスターの特殊効果と、強力なボス「造形師」が登場します。

新たに追加された、ネームドモンスターの特殊効果である「砲撃兵」は、一定時間ごとに近くのターゲットに向かって放物線状の弾を発射します。その弾が着弾すると、複数の爆発する地雷に分裂します。

ボスとして登場する「造形師」は、元々実験室の責任者でしたが、現在はバルガス軍団の司令官へと変貌した強力な敵となります。

■新規近接武器「罪と罰」

デュアルブレードタイプの新たな近接武器「罪と罰」を追加しました。本武器は、単体および少数の敵に対して強力なダメージを与えることをコンセプトに設計されています。本武器は、新ダンジョン「軍団実験室」から入手可能です。

■新規モジュールの追加

●トリガーモジュール

・戦術撹乱

ステルス能力を持つ、「シャレン」や「ヘイリー」と組み合わせることで真の効果を発揮するトリガーモジュールです。ステルス状態を解除する際、周囲の敵にダメージを与える、もしくは自身に強力なバフ効果を付与します。

・血の展開

自身の最大HPに応じて、近接攻撃のダメージが増加するトリガーモジュールです。高いHPや自己回復能力を持つ、「ユジン」や「グライ」などが装備することで、耐久力と攻撃力を両立させることが可能になります。

●防御モジュール

近接武器の防御システムを強化する、3つの新しい武器モジュールを追加しました。防御ゲージの回復速度の上昇や、防御ゲージ消費時のクリティカルダメージ増加などの強力なバフ効果が発動します。

●スキルモジュール

継承者「キーラン」のプレイスタイルを大きく変化させる、2つの新スキルモジュールを追加しました。

・猛攻

これまでの直線的な攻撃スタイルからコンセプトを一新し、操作難易度を緩和するとともに、より柔軟な戦闘が可能になります。

・敗血性激流

近接攻撃を与えることで「酸性化数値」が溜まり、最大に達すると、ブリンク攻撃や、近接ダメージを大幅に増加させる強力なバフを発動可能になります。これにより、キーランの戦闘スタイルがよりアグレッシブなものへと変化します。

■武器のバランス調整

●ライトウェーブ

敵に攻撃が命中すると、「ソーラーヘイロー」が生成されます。このヘイローを銃撃すると、広範囲の強力な爆発攻撃「光暈」が発生し、周囲の敵に大ダメージを与えます。

●キングスガードランス

銃の効果および利便性の改善を実施するとともに、設置したガガーディアンランスを攻撃してチャージする仕組みを撤廃しました。また、新たな効果として、ガーディアンランスがキングスガードランスで攻撃した敵に対して再度攻撃した場合、ダメージ量が増加するようになりました。

■新システム「継承者ミッションボード」

デイリーミッションなどの各種アクティビティを管理する新システム「継承者ミッションボード」を実装しました。これにより、プレイヤーは１つの画面でミッションの進捗や、報酬の確認などを管理できるようになります。

■開催イベント

●特級クリーニングサービス依頼

ログインイベント「特級クリーニングサービス依頼」を開催しました。期間中ログインすることで、「[バニー]クリーニングサービス」や「[フレイナ]クリーニングサービス」といった、本イベント限定の豪華報酬を獲得できます。

＜開催期間＞2026年3月12日 ～ 2026年4月16日 15：59まで

●シリオンのモジュール強化ミッション

ミッションイベント「シリオンのモジュール強化ミッション」を開催しました。デイリーミッションをクリアし、「エキスパートトークン」を集めることで、先覚者モジュールに関連したアイテムなどと交換することができます。

＜開催期間＞2026年3月12日 ～ 2026年4月23日 15：59まで

●クーポン実装記念割引クーポン発行

クーポンシステム導入記念として、ショップで商品購入時に100カリバーを割引できるクーポンをプレゼント。ゲームにログインしてクーポンを受け取り、お好みの商品を割引価格でお楽しみください！

＜クーポン受け取り可能期間＞2026年3月12日 ～ 2026年3月26日 15：59まで

各アップデート内容の詳細を含む、『The First Descendant』の最新情報は、公式サイトや公式X、Discord、YouTubeなどをご確認ください。

●公式サイト ：https://tfd.nexon.com/ja/main

●X ：https://x.com/firstdescendant

●Discord ：https://discord.com/invite/thefirstdescendant

●YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCRjkGad-W6aGpLcZ0AKealg

■『The First Descendant』について

2024年7月にサービスを開始した『The First Descendant』は、Unreal Engine 5を用いて開発された、ハイクオリティーなグラフィックを特徴とする、次世代TPS協力型アクションRPGです。本作ではプレイヤーは「継承者」となり、100年以上前に次元を超えて凶悪な巨神と破壊をもたらした、エイリアンの侵略者「バルガス」に立ち向かい、アルビオンやイングリス大陸を守るため、そして人類の存続をかけて戦います。プレイヤーは様々なミッションやレイドコンテンツを通じてキャラクターを強化し、壮大なストーリーを体験しながら、「継承者」の秘密を知ることになります。チームワークと戦術が鍵となる、4プレイヤーでのボスバトルでは、プレイヤー同士の協力が不可欠です。また、無数のミッションやボス戦を通じて手に入る新たな装備や素材、アイテムによって、プレイヤーキャラクターを育成することができます。

●Steam ：https://store.steampowered.com/app/2074920/The_First_Descendant/

●PlayStation ：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10005318

（PS5 / PS5 Pro）

●Xbox Series X|S ：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/the-first-descendant/9P8FBXKMCLWC

■権利表記： (C) NEXON Korea Corp. & NEXON Games Co, LTD. All Rights Reserved.

■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。