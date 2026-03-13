「よこはまグッドバランス企業」に認定

ナイス株式会社

ナイス株式会社（本社：横浜市鶴見区、社長：津戸 裕徳）はこの度、女性の活躍やワークライフバランスを推進する企業として、横浜市より「よこはまグッドバランス企業」に認定されましたので、お知らせいたします。

当社は今後も、多様な人材のワークライフバランスとウェルビーイングの向上に努め、誰もが「働きやすさ」と「働きがい」を感じることができる職場環境の醸成に向け、継続的に取り組んでまいります。

◆「よこはまグッドバランス企業認定」について

同制度は、「働きやすい職場づくりは、人材の確保・定着、従業員の意欲や生産性の向上等に寄与する」という考えのもと、誰もが働きやすい職場環境づくりを実施している市内企業等を認定・表彰するものです。継続的な改善活動やワークライフバランスの推進状況に基づき、厳正な審査を経て認定されます。

◆当社の主な取り組み

「ライフサポート休暇」の導入

育児や介護、自身の通院など幅広いライフイベントに合わせて柔軟に取得可能な制度を導入し、一人ひとりのライフイベントの変化に寄り添い、仕事とプライベートの両立を最大限に支援しております。

「働き方選択制度」の活用

職務内容や生活環境に合わせて最適な勤務形態を自律的に選べる制度を推進しており、働き方の多様化に向けた取り組みを実践しております。

「キャリアサロンミーティング」の開催

女性活躍の一層の推進や働きやすい職場環境づくりを目的に開催し、ワークライフバランスに対する考えや課題の共有を行っております。

よこはまグッドバランス企業認定(https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/danjo/balance/hyoshou.html)

認定企業一覧(https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/danjo/balance/ninteikigyou.html)

横浜市HP(https://www.city.yokohama.lg.jp/)