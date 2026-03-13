富士山を背に“太陽の力”でウサギが動き出す。次世代「ペロブスカイト太陽電池」を活用したイースター展示を3/14より開催
バッテリーパック受託開発およびエネルギーソリューションを手掛ける株式会社ベイサン（本社：横浜市、代表取締役：矢野智久）は、次世代太陽電池として期待される「ペロブスカイト太陽電池」の利活用を目的とした実証展示を、神奈川県立花と緑のふれあいセンター「花菜ガーデン」にて実施いたします。
本展示は、同園の「富士山ベンチ」を舞台に、イースターにちなんだウサギ型の人形を配置。本来の乾電池駆動から、ベイサンが独自にカスタマイズしたペロブスカイト太陽電池と
蓄電池による駆動へと切り替え、屋外の自然光のみで「声を真似して動く」インタラクティブな動作を実現しました。
富士山ベンチ 晴れた日は富士山のモニュメントの先に富士山が現れる
イースターにちなんだウサギの人形
ペロブスカイトパネル
本実証展示の目的と背景
ペロブスカイト太陽電池は、薄型・軽量で、室内光や曇天などの微弱光でも発電可能な次世代技術です。株式会社ベイサンは、電源確保が困難な屋外設置物へのエネルギー供給モデルとして、本展示を企画いたしました。親しみやすい玩具を通じ、クリーンエネルギーの可能性を広く一般に周知するとともに、屋外環境における安定稼働の検証を行います。
展示の見どころ1. 「ペロブスカイト太陽電池」の新たな可能性を提示
薄くて軽く、曇天でも発電しやすい次世代型「ペロブスカイト太陽電池」を使用。屋外の電源がない場所でも、太陽光だけでロボットを動かす「エネルギーの地産地消」を、イースター展示という親しみやすい形でお披露目します。
2. 富士山を背景にウサギが動く。話す。
1日4回、決まった時間になるとウサギの人形が動き出します。話しかけると反応してくれる仕掛けがあり、愛らしい動作をご覧いただけます。
3. 絶景のフォトスポット「富士山ベンチ」
富士山の眺望と、最新のエネルギー技術が融合。春の花々に囲まれ富士山と動くウサギのコラボレーションをご覧いただけます。
「※本展示は、市販の玩具（タカラトミーアーツ社のミミクリーペット）をベースに、次世代エネルギー活用の実証実験としてベイサンが独自にカスタマイズを施したものであり。メーカー様公式のものではございません。」
開催概要
・期間：2026年3月14日（土）～4月19日（日）
・場所：花菜ガーデン内「富士山ベンチ」（会場協力：花菜ガーデン）
・「花菜ガーデン」公式ホームページ
https://kana-garden.com/
・稼働時間：10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00（各回 約3分間）
・内容：ペロブスカイト太陽電池の電力で、3匹のウサギが声を真似して動作。
※花菜ガーデンへの入園料が別途必要です。
会社情報
会社名：株式会社ベイサン
代表取締役：矢野 智久
資本金：3,800万円
所在地：〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-13-5宗久ビル6F
（TEL）045-470-0757 （FAX）045-474-4325
（URL）https://www.baysun.net
【事業内容】
1. リチウムイオンバッテリーシステムの開発、設計、製造、販売
2. リチウムイオンアップサイクルバッテリーシステムの開発、設計、製造、販売
3. リチウムイオンバッテリーのコンサルタント
【本件の連絡先】
株式会社ベイサン
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-13-5 宗久ビル6F
（TEL）045-470-0757（mail）service@baysun.net （URL）https://www.baysun.net
担当：営業部 長谷川
会社名：ペクセル・テクノロジーズ株式会社
所在地：〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺１丁目１－１新百合ヶ丘シティビルディング６Ｆ