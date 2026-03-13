羽生結弦の”いま”を象徴するキービジュアル、解禁。REALIVE an ICE STORY project

株式会社テレビ朝日

羽生結弦が出演＆製作総指揮を手掛ける「Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project」は、”ICE STORY”を土台にしながら、これまで生まれてきたプログラムたちを、いまの身体で、もう一度”生きた存在”として立ち上げる、この日限りのLIVE。

出演・制作総指揮 羽生結弦 （2014ソチオリンピック金メダル／2018平昌オリンピック金メダル）

これまで生み出して、一緒に過ごしてきたプログラムたちは、きっと皆さんの中で様々な思い出と共に、息づいているのだと思います。この時代では、生でなくても、何度も見返すことができて、いろんな方に届いて。そうやって私のプログラムたちが、生きている存在になっているんだなって、嬉しく思っています。だからこそ、二度と同じにはならない、この世界の一秒一秒を、今ここに生きているんだって感じてもらえるように。唯一無二の、一人一人の感性に、二度と同じ瞬間などないプログラムたちが届くように。その日、その場所で、その時にしかできないプログラムを届けられるよう、いまの私の身体を通して、魂込めて、全体力を込めて滑らせていただきます。

また、皆さんの新しい呼吸と、思い出や想いと、プログラムたちが一緒に生きてくれるように。

羽生結弦

演出 MIKIKO

本公演は、羽生くんの再始動の節目を記念して企画されました。アスリートとしても、表現者としても、進化し成熟していく彼が自らの“これまで”を塗り替え、“ここから”を提示するLIVEになります。この先、表現者としてどのような境地へ向かっていくのか。その可能性を想像する時間として、本公演を受け取っていただければ幸いです。私たち制作側もまた、彼の挑戦と覚悟に向き合いながら、大切にこの時間を創り上げています。

羽生結弦の現在地、そしてその軌跡を、ぜひ会場でご体感ください。

MIKIKO

【公演概要】

名称 「Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project」

（読み：ユヅルハニュウ リアライブ アン アイスストーリー プロジェクト）

出演・制作総指揮 羽生結弦

演出 MIKIKO

日時

4月11日（土） 開場 16:00 開演 17:30

4月12日（日） 開場 15:00 開演 16:30

会場

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

公式サイト

https://realive-icestory.jp/

オフィシャルパートナー

東和薬品株式会社 ／ ファイテン株式会社 ／ KDDI株式会社

主催 テレビ朝日／ CIC ／ teamSirius ／ 東日本放送

※本公演は東日本放送 開局50周年記念公演として開催されます。

チケット料金 (全席指定・税込)

アリーナS席(最前列) 30,000円

アリーナA席 28,000円

スタンドSS席 24,000円

スタンドS席 22,000円

放送・配信

4月11日（土） CSテレ朝チャンネル２ 独占生中継

4月12日（日） TELASA 独占生配信

ライブビューイング 4月12日（日）16:30開演

ディレイビューイング 4月14日（火）18:30開演

※詳細は公式HPをご確認ください