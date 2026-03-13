地域に人を呼んでも、なぜ問題は解けないのか？認定NPO法人SET、「関係性と縁の設計」で社会構造に挑む

認定特定非営利活動法人SET

■地域に人を呼んでも、なぜ問題は解けないのか

近年、日本では「関係人口」や地域交流など、都市部の若者と地方をつなぐ取り組みが広がっています。多くの地域で学生の訪問や交流プログラムが増え、「地域に人を呼ぶ」取り組みは確実に広がってきました。

しかし、その一方で、

・若者が挑戦できる機会は十分に増えていない

・地域の担い手不足は解消していない

という状況も続いています。

若者は地域を訪れている。

地域にも人は来ている。

それでも、なぜ問題は解けないのでしょうか。

岩手県陸前高田市を拠点に活動する認定NPO法人SET（理事長：三井俊介）は、この現象を「個別の取り組みの問題」ではなく、社会の構造として捉えています。

若者は地域と出会う機会が少なく、自分の力を発揮する場を見つけにくい。

一方で地域では担い手不足が進み、新しい人を受け入れる余力が生まれにくい。

この二つが同時に進行することで、挑戦が生まれにくい社会の構造が固定化されているのではないか--。

SETはこの仮説を、現場での実践を通じて検証しようとしています。



■「関係性」と「縁」を社会資源として捉え直す

SETは東日本大震災以降、約15年間にわたり陸前高田市で若者と地域住民が出会う機会をつくり続けてきました。これまでに延べ20,000人以上の若者が地域で活動し、民泊交流や地域プロジェクト、長期滞在型プログラムなどを通じて継続的な関係性が生まれてきました。

その中で見えてきたのは、挑戦の機会は単発のプログラムから生まれるのではなく、人と人との関係性の中から生まれていくということでした。

今回の取り組みでは、若者・住民・行政・大学・企業など、多様な主体のあいだに生まれる「関係性」や「縁」を社会資源として捉え直し、その関係性への介入によって社会の構造がどのように変化するのかを実証します。

短期的には、陸前高田市をはじめSETが関わらせていただいている地域において若者が地域と関わりながら挑戦できる機会を新たに創出します。

中長期的には、現場での試行から得られた知見を整理し、

「どの構造に、どのように介入すれば挑戦が生まれ続けるのか」

という問いに対する設計知として社会に共有していくことを目指します。

■第一 期システムチェンジ応援ファンドに採択

SETのこの取り組みは、一般社団法人Mindfulが運営する「第一期システムチェンジ応援ファンド」(https://systemschange.mindful.or.jp/)の実施団体として採択されました。

本ファンドは、人口減少や社会分断、気候変動など複雑化する社会課題に対して、単発の解決策ではなく社会の構造そのものに働きかける取り組みを支援するプログラムです。

募集説明会・基礎研修には79団体が参加し、38団体が応募。書類審査および面談を経て、最終的に7団体が実施団体として選ばれました。

■第一 期システムチェンジ応援ファンド 実施団体

審査の結果、以下の7団体が実施団体として採択されました（50音順）。

それぞれの団体が、子どもの安全、災害医療、難民支援、地域福祉など異なる分野の構造課題に取り組みながら、社会の仕組みそのものを更新する実践型調査を進めていきます。

詳細はこちら(https://systemschange.mindful.or.jp/)

■人口減少時代の社会モデルを現場から探る

人口減少そのものを止めることはできません。

しかし、人口が減る社会の中でも、若者が挑戦し続け、地域の担い手が生まれ続ける社会はつくれるのか。

SETはこれまでの15年間の現場実践を土台に、その問いに真正面から挑戦します。

今回の取り組みを通じて、人口減少時代においても地域が挑戦の舞台となり、人と人との関係性から新しい可能性が生まれる社会のあり方を探求していきます。

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの“やりたい”を“できた”に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う“続く関係”を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast:Spotyfiy: https://x.gd/wh4Lo

Amazon Music: https://x.gd/TjRP0

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747