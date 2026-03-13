『ボーダーランズ(R)4』のストーリーパック第1弾 「マッド・エリーと忌まわしのヴォルト」が3月26日（木）に配信！新たなヴォルト・ハンター「C4SH（キャッシュ）」が登場！

テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社

C4SH（キャッシュ）のゲームプレイとキャラクター紹介トレーラーも近日公開

Borderlands 4 Story Pack 1 Key Art

2KとGearbox Softwareは、『ボーダーランズ(R)4』のストーリーパック1「マッド・エリーと忌まわしのヴォルト」が2026年3月26日（木）に配信されることを発表しました。この有料DLCには、新たなヴォルト・ハンター「C4SH（キャッシュ）」のほか、新しいエリアやミッション、アクティビティ、敵、戦利品などが登場します。*

ウィスパリング・グレイシャーの秘密を暴け

宇宙の邪悪な存在がカイロスを脅かし、狂気が凍てつく風の中に漂っている。モクシィの娘であり、大胆不敵で腕利きのメカニック、エリーと手を組み、エイリアンの巨石を破壊し、呪われた「忌まわしのヴォルト」へ挑もう。プレイヤーは、再登場となる奇人マンキュバス・ブラッドトゥースの案内のもと、朽ち果てた宇宙船の残骸と暗い秘密が散らばる氷の大地「ウィスパリング・グレイシャー」を冒険します。

このストーリーパック1には、マンキュバスやピックル、クレイジー・アールといったボーダーランズファンにはお馴染みのキャラクターたちが再登場しますが、過去の作品をプレイしていなくてもまったく問題ありません。ベテランのヴォルト・ハンターの方も新規プレイヤーの方も、どなたでもお楽しみいただけます。

恐ろしい極寒の地であるウィスパリング・グレイシャーには、新しいストーリー・ミッションやサイド・ミッション、アクティビティ、アイテムが満載です。ミッションの後半では、脈動する巨大な肉塊を破壊して新エリアや戦利品、パズルをアンロックできます。また、プレイヤーをランダムなボスが待ち受ける空間へとワープさせる新たなワールド・ボスの仕組みも登場します。

ウィスパリング・グレイシャーのエリアにアクセスするには、ストーリーパック1を所有して、フェードフィールドでミッション「考えることばかり」を完了する必要があります。本コンテンツはレベル13以上のヴォルト・ハンターを想定しており、「マッド・エリーと忌まわしのヴォルト」をレベル13の新規ヴォルト・ハンターで直接開始することも可能です。また、ストーリーパック1と並行して、要望の多かったキャラクター間での進行度の共有を含む大型アップデートも配信されます。これにより、プレイヤーは同じアカウント内の新しいキャラクターにマップやアクティビティの進行度、SDU トークン、ホバー・ドライブ、カスタマイズ・アイテムを共有できるようになります（新しい周回プレイ時には、一部のファスト・トラベルの場所はストーリーの進行に応じて固定されます）。なお、ロードマップにも記載していますが、将来的にはクロスプラットフォームでのセーブにも対応予定です。

Borderlands 4 Story Pack 1 Skins

Borderlands 4 Story Pack 1 Environment 1Borderlands 4 Story Pack 1 Environment 2Borderlands 4 Story Pack 1 Environment 3

新ヴォルト・ハンター、ローグのC4SH（キャッシュ）が登場

プレイヤーは、『ボーダーランズ4』の追加ヴォルト・ハンター第1弾（全2名）、ローグのC4SH（キャッシュ）をプレイすることができます。C4SH（キャッシュ）は、新たな人生を得たカジノボット。ハイリスクなカード勝負に勝利したことで、彼は異界の力と不運をもたらす魔法のデッキを手に入れました。多くの者にとって、あまりに代償の大きい代物。しかし、確率計算を武器に銀河系のカジノや戦場を渡り歩いてきたこのロボットにとって、そのデッキは初めて彼に“予測不能”という感覚をもたらしました。つまり、彼の中に初めて人間らしさを芽生えさせたのです。だからこそ彼は、安全策を取らず、常に自分に賭け、最大限のリスクを選びます。

Borderlands 4 Story Pack 1 C4SH 01Borderlands 4 Story Pack 1 C4SH 02

リスクを顧みないギャンブラーであるC4SH（キャッシュ）は、どんなに勝ちの目が薄い時でも、状況をひっくり返すことができます。たとえば、固有のアクション・スキル「カード・トリック」では、ランダムなカードを引き、強力な魔法を放つことが可能です。『ボーダーランズ4』に登場する他のヴォルト・ハンター同様、C4SH（キャッシュ）は選択可能な3つの固有アクション・スキルを持っており、分岐する3つのスキルツリーを通して強力なパッシブやオーグメントでスキルを強化できます。近日中にC4SH（キャッシュ）のゲームプレイやキャラクター紹介トレーラーを公開しますので、どうぞお見逃しなく。

強敵を倒して貴重な戦利品を手に入れろ

ストーリーパック1ではウィスパリング・グレイシャー全域で、2つの主要なボス戦と16のミニボス戦を含むさまざまな困難が待ち受けています。ボス戦にたどり着くためには、カイロスで暴れまわるためにエルピスの持ち場を放棄したダールの軍隊やクラッゴン、スキャヴなど多くの強敵を倒す必要があります。

困難にはそれに見合う報酬が伴います。ストーリーパック1では、それぞれ2つのグレネード、重火器、シールド、そして5つのクラス MODを含む、新しいパールセント装備3種類とレジェンダリー装備11種類を獲得でき、さらに強力なヴォルト・ハンターのビルドを作成することが可能です。

「マッド・エリーと忌まわしのヴォルト」には、他にも以下を含む28種類の新しいカスタマイズ・アイテムが登場します：

ヴォルト・ハンターの頭部 2種類（すべてのヴォルト・ハンターが使用可能）

ヴォルト・ハンターのスキン 4種類（すべてのヴォルト・ハンターが使用可能）

ヴォルト・ハンターの頭部 8種類（C4SHが使用可能）

ヴォルト・ハンターのボディ 1種類（C4SHが使用可能）

武器スキン 4種類

ビークルスキン 4種類

ECHO-4ドローンスキン＆アタッチメント 3種類

ECHO-4フレーム 1種類

Borderlands 4 Story Pack 1 Content Graphic

無料および有料のコンテンツが続々追加

先日配信されたレイド・ボス「無敵のブルームリーパー(https://borderlands.2k.com/ja-JP/borderlands-4/news/bloomreaper-raid-boss/)」に続いて、今後も『ボーダーランズ4』の全プレイヤーが無料で楽しめるエンドコンテンツが追加予定となっております。

また、2026年の第2四半期から第三四半期にかけて、お尋ね者パック3、4、5が配信されます。各パックには、カイロスの主要キャラクターを深掘りしたミッションやゲームプレイを通じて新たなカスタマイズ・アイテムや装備を獲得可能なヴォルトカードなどが含まれます。** さらに、第三四半期の下旬にはストーリーパック2が控えています。2人目の追加ヴォルト・ハンターやカイロスの新エリアで展開する複数のメインおよびサイド・ミッション、新しい装備、カスタマイズ・アイテムが多数登場しますので、お楽しみに！***

『ボーダーランズ4』は、PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC（SteamおよびEpic Games Store）で絶賛発売中です。

Gearbox Softwareは2Kの開発スタジオです。2KはTake-Two Interactive Software, Inc.（NASDAQ: TTWO）の販売レーベルです。

*「マッド・エリーと忌まわしのヴォルト」は、『ボーダーランズ4』の発売後DLCとして配信される2つのストーリーパックの第1弾です。このコンテンツは『ボーダーランズ4』超デラックス・エディション、『ボーダーランズ4』ヴォルト・ハンターパックに含まれており、個別購入も可能です（ゲーム本編が必要）。

**お尋ね者パックは、『ボーダーランズ4』デラックス・エディション、『ボーダーランズ4』超デラックス・エディション、『ボーダーランズ4 』お尋ね者パックバンドルに含まれており、個別購入も可能です（ゲーム本編が必要）。各お尋ね者パックの正確な配信時期は後日発表されますが、変更される場合があります。利用規約が適用されます。

***ストーリーパックは、『ボーダーランズ4』の有料発売後DLCであり、『ボーダーランズ4』ヴォルト・ハンターパックと『ボーダーランズ4』超デラックス・エディションに含まれています。個別での購入も可能です（ゲーム本編が必要）。各ストーリーパックの正確な配信時期は後日発表されますが、変更される場合があります。利用規約が適用されます。