“上質な”イメージでデザインされた店舗やよい軒 古河店新規オープン

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2026年2月末現在国内374店舗展開しております。このたび「やよい軒」では、「古河店」を3月16日(月)10時に新規オープンする運びとなりました。

当店舗は2023年12月に公開しましたロゴ・シンボルマークなどの「やよい軒」のブランドイメージを表現した店舗となっております。ロゴ看板、モダンな“和”をイメージさせる暖簾（のれん）や「やよい軒」の名前のルーツでもある“彌生軒（やよいけん）”の歴史的資料をモチーフとした壁紙など、ブランドステートメントを表現する“上質な”イメージでデザインされた店舗です。また、ゆっくりとメニューを選んでいただけるようテーブルに設置したタブレット端末からのオーダーや店舗限定デザートメニューの導入、さらにドリンクバーを設置することでくつろぎの時間を過ごしていただけるようにしました。 もちろん、“ごはん”や“だし”、“漬け物”のおかわり自由が楽しめる『おかわり処』もございます。

■やよい軒 古河店 概要

・住 所：〒306-0234茨城県古河市上辺見３７３-１

・営業時間：10：00～23：00

・席 数：68席

「やよい軒 古河店」外観「やよい軒 古河店」内観

■ロゴとシンボルマーク・タグライン＆ステートメント・ロゴとシンボルマーク：

ロゴフォントは、丸みがなくモダンな明朝フォントを使用することで、日本語・アルファベット・シンボルマークとの上質な調和を表現。日本語とアルファベットを組み合わせることで、日本でも海外でも一目で「やよい軒」と認識していただけるようにしました。

シンボルマークの形状は“YAYOI”のY・Y・Iをモチーフに暖簾に仕立て、右下には“やよい”とひらがなで書いた落款（らっかん）をあしらい、より暖簾らしさを表現しました。色は“飛躍を目指す太陽・未来へチャレンジする情熱・あたたかい思いやりのコミュニケーション”を込めた『やよいレッド』と、暖簾がめくれている部分には、彌生の意味にもある“草木が芽吹く”を表現した春先に芽吹く『やよい若草』を使用、『やよいレッド』と『やよい若草』の上質な色合いで、モダンな“和”を表現しました。

・タグライン：

『Precious to me. 今日に、よいもの。』

・ステートメント：

日本で生まれた定食は、

世界をもっと笑顔にできる。

美味しそうに食べる顔は

まわりをしあわせな気持ちに変えていく。

だからこそ私たちが提供する食事は

栄養バランスを考え、新鮮で旬な食材を使い、

工夫を凝らして調理しています。

さあ、今日の自分に。今日という日に。

とびきりのおいしさを。

■店舗限定デザート

店舗限定デザートメニューを導入しておりますので、定食を食べられた後でもゆっくりお過ごしいただけます。

～北海道産バターで焼きあげた～ワッフル&ブレッドのフレンチトースト 490円～北海道産あずき使用～きなこ揚げパン&バニラアイス 460円

チョコ&バニラサンデー 390円～北海道産あずき使用～焼き餅入りぜんざい 350円和心ちょっと贅沢菓子皿 340円 / 和心ちょっと贅沢菓子皿とお抹茶のセット 550円

※『お抹茶』はドリンクバーには含まれておりません。

※『和心ちょっと贅沢菓子皿』の抹茶ケーキには洋酒が含まれております。

※価格はすべて税込です。

※商品内容は3月13日時点での情報です。

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

アプリのダウンロードはこちらから