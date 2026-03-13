【3/25開催】「AI Salon Kyushu」ー グローバルAIコミュニティのイベントを九州で初開催!!

福岡県北九州市（北九州市役所）

北九州市未来産業推進課は、世界60都市以上に展開するグローバルAIコミュニティ「AI Salon」を九州で初めて「AI Salon Kyushu」として、令和8年3月25日（水）にCOMPASS小倉で開催します。

本イベントは、北九州市においてAIの社会実装の第一線で活躍する企業・大学・研究機関・スタートアップ等の取組を発信し、市外のスタートアップ・投資家等との新たな出会いを目的としています。

また、本イベントは、翌日26日（木）に開催される大規模スタートアップイベント「WORK AND ROLE 2026」の前夜祭として位置づけており、AI分野に特化した交流の場を提供いたします。

◆AI Salonとは

「AI Salon」は、AI分野の起業家・開発者・投資家などが都市単位で集う分散型の国際ネットワークです。全世界で60都市以上に広がっており、各都市単位でコミュニティイベントを開催しています。各都市のコミュニティが、対談、ピッチ、ネットワーキングを通じて地域とグローバルを繋ぎ、各地域のAIイノベーションを促進しています。

（※日本では東京、名古屋にて開催実績あり）

◆AI Salon Kyushuの開催場所など

AI Salonホームページ :https://www.aisalon.ai/- 開催日時 令和8年3月25日（水）、17:30～20:00- 開催場所 COMPASS小倉（北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル6階）- 参加費用 無料- プログラム（予定）

・17:30～開場

・17:45～18:00 開会、AI Salonのご紹介

・18:00～18:45 市内企業×アカデミアによる対談

※企業１社×大学関係者３名を予定

・18:45～19:05 市内企業によるAIの取組紹介

※１社あたり約３分の登壇で６～７社を予定

・19:05～19:40 ネットワーキング（参加者交流会）

・19:40～20:00 全体写真撮影、閉会

◆WORK AND ROLE 2026とは

- 参加方法 Luma(https://luma.com/AI-Salon-Kyushu-March-2026)による登録が必要登録はこちら :https://luma.com/AI-Salon-Kyushu-March-2026当日、会場での登録も可能です

本イベントの翌日26日（木）に開催される「WORK AND ROLE 2026」とは、北九州市のスタートアップコミュニティが開催するイノベーションカンファレンスで、北部九州最大級のスタートアップイベントです。北九州国際会議場（小倉北区浅野3丁目）にて10:00～19:00に開催されます。

ぜひ、本イベントに参加した翌日、WORK AND ROLEにもご参加ください。

（※WORK AND ROLEは有料チケット制です。詳しくは以下HPをご参照ください。）

詳細を見る :https://workandrole.jp/