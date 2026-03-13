【3/25開催】「AI Salon Kyushu」ー グローバルAIコミュニティのイベントを九州で初開催!!
北九州市未来産業推進課は、世界60都市以上に展開するグローバルAIコミュニティ「AI Salon」を九州で初めて「AI Salon Kyushu」として、令和8年3月25日（水）にCOMPASS小倉で開催します。
本イベントは、北九州市においてAIの社会実装の第一線で活躍する企業・大学・研究機関・スタートアップ等の取組を発信し、市外のスタートアップ・投資家等との新たな出会いを目的としています。
また、本イベントは、翌日26日（木）に開催される大規模スタートアップイベント「WORK AND ROLE 2026」の前夜祭として位置づけており、AI分野に特化した交流の場を提供いたします。
◆AI Salonとは
「AI Salon」は、AI分野の起業家・開発者・投資家などが都市単位で集う分散型の国際ネットワークです。全世界で60都市以上に広がっており、各都市単位でコミュニティイベントを開催しています。各都市のコミュニティが、対談、ピッチ、ネットワーキングを通じて地域とグローバルを繋ぎ、各地域のAIイノベーションを促進しています。
（※日本では東京、名古屋にて開催実績あり）
AI Salonホームページ :
https://www.aisalon.ai/
◆AI Salon Kyushuの開催場所など- 開催日時 令和8年3月25日（水）、17:30～20:00
- 開催場所 COMPASS小倉（北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル6階）
- 参加費用 無料
- プログラム（予定）
・17:30～開場
・17:45～18:00 開会、AI Salonのご紹介
・18:00～18:45 市内企業×アカデミアによる対談
※企業１社×大学関係者３名を予定
・18:45～19:05 市内企業によるAIの取組紹介
※１社あたり約３分の登壇で６～７社を予定
・19:05～19:40 ネットワーキング（参加者交流会）
・19:40～20:00 全体写真撮影、閉会
- 参加方法 Luma(https://luma.com/AI-Salon-Kyushu-March-2026)による登録が必要
登録はこちら :
https://luma.com/AI-Salon-Kyushu-March-2026
当日、会場での登録も可能です
◆WORK AND ROLE 2026とは
本イベントの翌日26日（木）に開催される「WORK AND ROLE 2026」とは、北九州市のスタートアップコミュニティが開催するイノベーションカンファレンスで、北部九州最大級のスタートアップイベントです。北九州国際会議場（小倉北区浅野3丁目）にて10:00～19:00に開催されます。
ぜひ、本イベントに参加した翌日、WORK AND ROLEにもご参加ください。
（※WORK AND ROLEは有料チケット制です。詳しくは以下HPをご参照ください。）
詳細を見る :
https://workandrole.jp/