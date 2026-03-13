【福井発】「我慢するから『からだへの投資』へ」。日本人の体とこころに響くスイーツをお届けする「野尻ケイク」が、7周年祭を3月7日・8日に開催しました。

株式会社Orijin

福井県鯖江市・三里山のふもとから、植物性素材100%の「自然菓子」を日本中、そして世界へと届ける「野尻ケイク草と花（運営：株式会社Orijin）」は、2026年3月に創業7周年（現店舗移転後2周年）を迎えます。

これを記念し、2026年3月7日（土）・8日（日）の2日間、日頃の感謝と野尻ケイクの「本当の美味しい」を体感いただくイベント「野尻ケイク 周年祭」を開催いたしました。

周年祭当日は朝から大行列！3月では異例の雪降る中、開店前にも関わらずたくさんの方々に並んでいただいておりました。

■「野尻ケイク」が目指す、お菓子・スイーツの再定義



スイーツは「美味しいけれど体に悪い」「食べると罪悪感がある」まだまだそんな位置づけです。しかし、野尻ケイクはその常識を変化させたいのです。わたしたちが目指すのは、スイーツを「日々のパフォーマンスを上げるための栄養源（エンジン）」へと進化させること。未来では、むしろ積極的にとることがあたりまえで、からだとこころを支える栄養源のようなスイーツを目指しています。

かつてホテルの製菓部門で技術を磨いたオーナーパティシエ・野尻恵子が、華やかな製菓で感じた「体への負担」に向き合い、たどり着いた答え。

それは、足し算ではなく「引き算」でした。からだに負担になるものは削ぎ落とし、お米、大豆、葛といった「日本人の体に刻まれた古来の素材」を大切にすることで、消化の際にもからだに負担をかけず、食べた後には食べる前よりもむしろ体が軽くなる「スイーツ」をお届けしたいという思いです。



この思いは多方面で関心をもっていただき、さまざまな全国紙やメディアに多数掲載！

全国の有名誌、メディア、web誌から多くの掲載を頂いております。

掲載例：Hanako、ELLE gourmet、CREA、Veggy、VOUGE、婦人画報、VERY、anan、25ans、STORY、商店建築 など

つい先日も「男の隠れ家3月号」にて、福井県から選出のもと、「福井県の上質を巡る

贅沢大人旅」にて特集掲載されました。

詳細を見る :https://nojirikeiku.com/category/media



※新公開ムービー

また、本イベントに合わせ、以下のムービーで野尻ケイコが日頃の思いをお話しています。ぜひご覧下さい。「食べることは、生きること」というメッセージを込めた、約3分の映像です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2ADUOklwOZE ]

■生産者とお客様を繋ぐ「野尻ケイク 周年祭」開催

野尻ケイクのお菓子作りは、情熱ある生産者（農家）なしには成立しません。365日休みなく、果実が輝く一瞬のために命を懸ける彼らの素材があってこそ、わたしたちのケーキは完成します。 この周年祭は、単なる販売会ではなく、そうした「素材の循環」と「地域の繋がり」を体感していただく場です。

広い店内にもかかわらず、入場制限をかけるほど。土曜日も日曜日もたくさんの方にお越しいただきました！

【周年祭 コンテンツ詳細】

当日は、この2日間しか味わえない限定スイーツや、野尻ケイクが厳選した「体に良いもの」が並びました。

こちらが無農薬リンゴのビーガンパイ。アップルパイより濃厚で甘いのに体にいいなんてどういうこと！？とびっくりする方もたくさんいました。

2日間限定の生ケーキ・焼き菓子販売

旬の素材を贅沢に使用した、周年祭だけの特別なケーキが登場しました。特に、無農薬リンゴのビーガンパイは、焼きあがる度に歓声が上がるほど即完売するほどの大人気！他にも、グルテンフリーのカヌレや、発酵ティラミスなど、限定から定番のものまでたくさんショーケースに並びました。

大好評！有機・無農薬のお野菜・果物販売

私たちが信頼を置く農家さんから直送される、生命力溢れる素材を販売しました。地元福井はもちろん、全国各地から届きます。無農薬や有機のレモンやデコポンブラッドオレンジにリンゴ。お野菜も、もちろん無農薬や有機の大根、ニンジン、カブ、ホウレンソウに小松菜などなど。

無農薬・有機のオレンジやレモン蒸したての酒饅頭！

蒸したて「茶房の酒饅頭」タイムセール

昨年も行列ができた、熱々の酒饅頭が登場。11時と14時で時間ごとに蒸したてを提供しました。



こちらもすべて無農薬・有機の贅沢な素材で作っています。酒粕は無農薬米のお酒から出る酒粕を10年熟成された福井県鯖江市産のもの。そしてコトコト煮込んだ自家製あんこ。

お得なクーポンが当たるスタンプラリー開催！

毎年恒例となった、スタンプラリー。すべてスタンプを押した方は、今年はかなりお得なクーポンが１０枚入ったクーポンセットが当たりました。

ショーケースの前には常に行列！

その他のお楽しみ

自家製コンブチャや周年祭限定のコンブチャシャンパンの販売、ミニブーケの販売など、心と体を整えるアイテムをたくさんご用意し、たくさんの方々が喜びと幸せに満ち溢れた二日間となりました。

ショーケースにはフルーツ盛り過ぎタルトや苺盛り過ぎタルトもたくさん並びました。

最後に・・

福井県はじめ、県外からも本当にたくさんの方々がお越しいただきました。当店の駐車場は常に満車状態で、近隣の公民館の大型駐車場も借りていたのですが、そちらも満車になることもしばしばありました。こんな鯖江の三里山ふもとの田舎の店舗にありえないくらいたくさんのお客様に囲まれて、幸せな二日間でした。この野尻ケイクのスイーツと思い、そして上記のような情熱をもっと全国の人に知ってもらい、より罪悪感なくスイーツを楽しんでもらいたいです。

■ 開催概要

日時： 2026年（令和8年）3月7日（土）、8日（日）

時間： 両日とも 10:00～17:00

場所： 野尻ケイク草と花（福井県鯖江市下新庄町57-15）

【店舗・会社概要】

店名：野尻ケイク草と花

運営：株式会社Orijin

所在地：福井県鯖江市下新庄町57-15

URL：https://nojirikeiku.com/

事業内容：自然菓子の製造・販売、オンラインショップ運営