【先着100名】星のチュロスのお得なセット販売開始

以前、漆ちゃんfamily紹介記念で開始した200名限定＋5本増量キャンペーンは、

おかげさまで大好評につき早期終了となりました。

ご購入いただいた皆さま、本当にありがとうございました。

一方で、

「気になっていたけど間に合わなかった方」や「買おうか迷っているうちに終わってしまった方」も

いらっしゃったのではないかと思い、少し心苦しく感じておりました。

そこで感謝の気持ちを込めて、“おかわりキャンペーン”を行うことにいたしました！

100名様限定で、公式サイトにてチュロスをご購入いただくと

能登ミルクジェラートを1個無料でプレゼントいたします

前回タイミングが合わなかった方も、「ちょっと気になってた」という方も、この機会にぜひお楽しみください！

※限定数に達し次第終了となります。

公式サイト：https://churros1988.jp/blogs/campaign/morning-churros-campaign

能登ミルクジェラート‐チョコピーナッツ味‐

能登の企業同士のコラボレーションによって生まれた能登ミルクジェラート。

星のチュロスと合うように作られた、ここでしか味わえないオリジナルフレーバーです。

濃厚でひんやりとした味わいが、

アツアツの星のチュロスと相性抜群。

1個400円相当のジェラートが、公式サイトの専用ページでご購入いただくともれなく1個ついてきます。

また、公式サイト以外では期間限定でチュロス購入の際に大幅ポイント還元セールを行っています。

3/13(金)～3/17(火)の5日間 ポイント10倍還元セール中！

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/kenkouya-webshop/contents/cmp260313/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/D67567CB-B023-4127-9604-9E160DCCD0B4

Yahoo!：https://store.shopping.yahoo.co.jp/churros1988/0c4a5ce1a2b.html

以前キャンペーンがすぐに終了してしまい、残念に思っていたお客様はぜひ、この機会にお手に取ってみてください。

☆星のチュロスについて☆

1988年、日本初のチュロス工場を起ち上げてから現在まで、日本各地にチュロスを届けています。

・プレーン朝食用

・シナモン味

・ミルク味

・チョコ味

・ミルクバター味

計5種類の味があります。

今回のキャンペーンをきっかけに、もっとたくさんの方に星のチュロスを知っていただけたら嬉しいです。

私たちはお客様の感動を作ることを目標に、今後もより良い商品づくりとサービス向上に努めてまいります。

