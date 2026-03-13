オトメイト新作「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」プロモーションムービー公開！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年8月27日発売予定、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」のプロモーションムービーを公開しました。
本日公開されたプロモーションムービーでは、本作のキャラクターや世界観、特典情報など「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」をより知ることができる内容になっております。
ぜひご覧ください！
▼Nintendo Switch「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」プロモーションムービー
https://youtu.be/uLxu7nJSBCA
■絶賛予約受付中！
各特典の詳細につきましては下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。
https://www.otomate.jp/witch_bere/product/
※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。
■Nintendo Switch「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」公開 プロモーションムービー
https://youtu.be/Z_j6xGDMLC0
■Nintendo Switch「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」オトメイトパーティー2025公開キャスト発表ムービー
https://youtu.be/BOCFOt0GeYE
その他、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。 引き続き、「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」を何卒よろしくお願いいたします。
■「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」とは
「それ」は――彼女を天使にも悪魔にもする
舞台は19世紀初頭の東欧。
日本が幕末と呼ばれる時から遡ること約50年前。
地球の反対側では、フランスを中心にヨーロッパが戦渦に巻き込まれていた。
そして、ナポレオンの東欧方面への侵攻と共に、物語は動き出す――
「薄桜鬼」シリーズのスピンオフ作品。変若水（おちみず）の起源を探る物語。
■攻略対象キャラクター
アレクサンドル・シラージ
CV：前野 智昭
ザビーネ・アルブレヒト
CV：鈴木 崚汰
マエル・ド・ラヴァル
CV：八代 拓
ラファエル・ナーダシュディ
CV：岡本 信彦
ジョナス・フィッツジェラルド
CV：古川 慎
■「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」ストーリー
19世紀初頭の旧東欧の地。
ナポレオン率いるフランス軍の進軍の噂が立つ中、
侵略を恐れる人々は古の約束に従い、ベレジンスキー辺境伯領を治める謎の領主に
『供犠』を差し出して街を守ろうとしていた。
選ばれたのは身寄りもなく修道院に住む少女、サラ・デュドネ。
街と人々のため、死を覚悟して向かった彼女を待っていたのは、
謎の領主――吸血鬼――との思いもかけない日々だった。
やがて迫り来るフランス軍と吸血鬼を狩る謎の部隊。
いつしか主人公は選択を迫られる。
吸血鬼の血を飲み、彼らと共に戦うのか。
吸血鬼に血を与え、彼らに大罪を重ねさせながら戦い続けるのか――。
【商品概要】
タイトル ：薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女
（ハクオウキイブン ベレジンスキーノマジョ）
対応機種 ：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite
ジャンル ：女性向けドラマティックADV
CERO ：審査予定
プレイ人数：1人
発売日 ：2026年8月27日発売予定
価格 ：[通常版・DL版]8,580円（税込）
[特装版]10,780円（税込）
総合ディレクター ：藤澤 経清
キャラクターイラスト：薄葉 カゲロー
主題歌
▼オープニングテーマ
「Difinitive Time」
歌 ：小岩井 ことり
作詞 ：小岩井 ことり
作曲・編曲： 森 拓人
インディビジュアルミュージック株式会社/REAL AKIBA RECORDZ
▼エンディングテーマ
「Velours」
歌 ：瑞葵（UNIDOTS）
作詞：鞠
作曲：鞠
公式サイト：https://www.otomate.jp/witch_bere/
公式SNS ：https://x.com/WitchB_otomate
SNSハッシュタグ：#薄桜鬼 #ベレ魔女 #オトメイト #乙女Switch
発売元 ：アイディアファクトリー
権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY
※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です