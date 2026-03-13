オトメイト新作「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」プロモーションムービー公開！

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年8月27日発売予定、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」のプロモーションムービーを公開しました。



本日公開されたプロモーションムービーでは、本作のキャラクターや世界観、特典情報など「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」をより知ることができる内容になっております。


ぜひご覧ください！



▼Nintendo Switch「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」プロモーションムービー


https://youtu.be/uLxu7nJSBCA































■絶賛予約受付中！


各特典の詳細につきましては下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。


https://www.otomate.jp/witch_bere/product/


※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。



■Nintendo Switch「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」公開 プロモーションムービー


https://youtu.be/Z_j6xGDMLC0



■Nintendo Switch「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」オトメイトパーティー2025公開キャスト発表ムービー


https://youtu.be/BOCFOt0GeYE



その他、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。 引き続き、「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」を何卒よろしくお願いいたします。



■「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」とは







「それ」は――彼女を天使にも悪魔にもする



舞台は19世紀初頭の東欧。


日本が幕末と呼ばれる時から遡ること約50年前。


地球の反対側では、フランスを中心にヨーロッパが戦渦に巻き込まれていた。


そして、ナポレオンの東欧方面への侵攻と共に、物語は動き出す――



「薄桜鬼」シリーズのスピンオフ作品。変若水（おちみず）の起源を探る物語。



■攻略対象キャラクター


アレクサンドル・シラージ


CV：前野 智昭








ザビーネ・アルブレヒト


CV：鈴木 崚汰








マエル・ド・ラヴァル


CV：八代 拓








ラファエル・ナーダシュディ


CV：岡本 信彦








ジョナス・フィッツジェラルド


CV：古川 慎








■「薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女」ストーリー


19世紀初頭の旧東欧の地。


ナポレオン率いるフランス軍の進軍の噂が立つ中、


侵略を恐れる人々は古の約束に従い、ベレジンスキー辺境伯領を治める謎の領主に


『供犠』を差し出して街を守ろうとしていた。


選ばれたのは身寄りもなく修道院に住む少女、サラ・デュドネ。


街と人々のため、死を覚悟して向かった彼女を待っていたのは、


謎の領主――吸血鬼――との思いもかけない日々だった。



やがて迫り来るフランス軍と吸血鬼を狩る謎の部隊。


いつしか主人公は選択を迫られる。



吸血鬼の血を飲み、彼らと共に戦うのか。


吸血鬼に血を与え、彼らに大罪を重ねさせながら戦い続けるのか――。



【商品概要】


タイトル　：薄桜鬼異聞 ベレジンスキーの魔女


　　　　　（ハクオウキイブン ベレジンスキーノマジョ）


対応機種　：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite


ジャンル　：女性向けドラマティックADV


CERO　　 ：審査予定


プレイ人数：1人


発売日　　：2026年8月27日発売予定


価格　　　：[通常版・DL版]8,580円（税込）


　　　　　　[特装版]10,780円（税込）



総合ディレクター　　：藤澤 経清


キャラクターイラスト：薄葉 カゲロー



主題歌


▼オープニングテーマ


「Difinitive Time」


歌　　　　：小岩井 ことり


作詞　　　：小岩井 ことり


作曲・編曲： 森 拓人


インディビジュアルミュージック株式会社/REAL AKIBA RECORDZ



▼エンディングテーマ


「Velours」


歌　：瑞葵（UNIDOTS）


作詞：鞠


作曲：鞠



公式サイト：https://www.otomate.jp/witch_bere/


公式SNS　：https://x.com/WitchB_otomate


SNSハッシュタグ：#薄桜鬼 #ベレ魔女 #オトメイト #乙女Switch



発売元　：アイディアファクトリー


権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY


※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください


※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です