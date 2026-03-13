【シェラトングランドホテル広島】開業15周年、感謝を込めたアニバーサリー企画

マリオット・インターナショナル

シェラトングランドホテル広島（所在地：広島市東区若草町／総支配人：山本 博之）は、2026年3月28日に開業15周年を迎えます。これまで支えてくださったゲストの皆様、地域の皆様、そしてパートナーの皆様への感謝の気持ちを込め、記念ケーキの販売や、ロビーでのメモリアルツリーの設置をはじめ、宿泊プランや宴会プラン、レストランでの特別メニューなど、15周年を記念した多彩なアニバーサリー企画を展開いたします。

ロビーに登場するメモリアルツリーでは、ご来館のゲストや従業員が思い出やメッセージを書いたカードを飾り、これまでの歩みとこれからの未来をつなぐシンボルとしてご参加いただけます。さらに、15粒のイチゴをあしらった記念ケーキの販売や、各レストランでの特別メニュー、記念宿泊プランや宴会プランなど、ホテルのさまざまなシーンで15周年の節目を感じていただける企画をご用意しています。

シェラトングランドホテル広島はこれからも、広島駅直結という利便性と上質なおもてなしを通じて、ゲスト一人ひとりの大切な時間に寄り添いながら、この場所ならではの価値と体験を提供し続けてまいります。

シェラトングランドホテル広島は、2026年3月28日に開業15周年を迎えます■ ロビーに登場する「15周年メモリアルツリー」

シェラトングランドホテル広島では、開業15周年を記念し、ロビー階（L）フロントに「メモリアルツリー」を設置いたします。

本企画では、ご来館のゲストや従業員が、これまでの思い出や体験、エピソードをハート型のカードに記し、ツリーに飾ることで、ホテルとともに歩んできた時間や想いを分かち合います。。メッセージカードで彩られていくツリーは、15年間の感謝とこれからの未来をつなぐシンボルとして、ロビー空間を温かく演出します。

シェラトングランドホテル広島が大切にしているブランドコンセプト「The World’s Gathering Place（世界が集う場所）」のもと、地域の皆様や国内外のゲストが集い、想いを重ねていく場として、これまでの歩みへの感謝とこれからの未来への願いを込めた、15周年を象徴する取り組みです。

【設置期間】2026年3月1日（日）～31日（火）

【設置場所】ロビー階（L）フロント

開業15周年を記念した「メモリアルツリー」

■ 開業記念日限定 ご来館ゲストへフラワープレゼント

開業記念日の2026年3月28日（土）には、日頃の感謝の気持ちを込めて、ご来館のゲストの皆様へお花をプレゼントいたします。

15周年という節目への感謝を直接お伝えするとともに、特別な一日を彩るささやかな贈り物としてご用意いたします。

【実施日】2026年3月28日（土）

【対象】当日ご来館のゲスト

※数量限定、なくなり次第終了となります

■ 15周年記念ケーキ「Strawberry 15」が登場

15周年記念ケーキ「Strawberry 15」

開業15周年を記念し、15粒のイチゴを贅沢にあしらったアニバーサリーケーキ「Strawberry 15（ストロベリー フィフティーン）」を販売いたします。

平飼い卵を使用し、ふんわりと焼き上げたスポンジに、イチゴと北海道産生クリームを重ね、トップには15周年にちなみ、15粒のイチゴを華やかにあしらいました。素材の美味しさを活かした、ホテルメイドならではの上質な味わいをお楽しみいただけます。

大切な方とのお祝いはもちろん、ご自宅でのアニバーサリーシーンにもおすすめの一品として、15周年の感謝の気持ちを込めてご用意いたしました。

【商品名】Strawberry 15（ストロベリー フィフティーン）

【販売期間】2026年3月1日（日）～4月30日（木）

【販売場所】ロビー階（L）ロビーラウンジ ＆More by Sheraton

【サイズ】15cm×15cm

【料金】\6,150（税込）

※前日までの要予約

【ご予約・お問い合わせ】

TEL：082-262-7173（レストラン予約）

Web予約（事前決済専用）：

https://www.tablecheck.com/sheratonhiroshima-lounge-pickup/reserve/message

※事前決済以外でのご予約や会員割引をご利用の場合は、お電話または店頭にて承ります。

■ ＜平日1日15室限定＞クラブフロアで過ごす「15周年記念 特別料金プラン」

客室／クラブキング専用ラウンジ「シェラトンクラブ」

開業15周年を記念し、平日1日15室限定で、クラブフロア確約の特別宿泊プランをご用意いたしました。専用ラウンジ「シェラトンクラブ」へのアクセスや朝食が含まれた、記念の年にふさわしい上質なホテルステイを、特別料金でお楽しみいただけます。

広島駅直結の利便性とともに、ワンランク上の滞在体験をこの機会にぜひご体感ください。

【期間】2026年3月2日（月）～7月31日（金）宿泊分

【客室】クラブキング または クラブツイン（1泊朝食付）

【料金】2名1室利用 \48,800 ／ 3名1室利用 \53,800

※いずれも1室あたりの料金です

★特典

・専用ラウンジ「シェラトンクラブ」利用無料

・屋内プール無料

・フィットネスジム（24時間）無料

・「シェラトンクラブ」またはブッフェレストラン「ブリッジ」にて朝食

※添い寝のお子様は、大人1名につき1名様まで無料でご利用いただけます。

※添い寝のお子様のラウンジ・屋内プール利用は別途料金を頂戴いたします。

※時間帯によりお子様がご利用いただけない場合がございます。

※2026年4月1日（水）より別途宿泊税を頂戴いたします。

【ご予約・お問い合わせ】TEL.082-262-7111（代表）

※詳細は公式サイト(https://www.marriott.com/ja/offers/15th-anniversary-special-accommodation-plan-off-209372/hijsi-sheraton-grand-hiroshima-hotel)をご覧ください。

■ ホテルでご宴会 ～開業15周年記念スペシャルプラン～

開業15周年を記念し、特別な宴会プランをご用意いたしました。

広島駅直結という利便性と、上質な空間、きめ細やかなサービスで、企業のご会食やご家族の節目のお集まりなど、大切なひとときをお手伝いいたします。

A5等級の黒毛和牛サーロインをメインにした特別コース■ 15周年アニバーサリーパーティープラン

A5等級の黒毛和牛サーロインをメインに、季節の味覚を繊細に仕立てた特別コースをご用意。シェラトンブランドならではの上質な味わいを、15周年の感謝を込めた特別価格でお楽しみいただけます。

《料金》おひとり様 \15,500（税サ込）

※8名様以上／フリードリンク2時間付

■ Grace Anniversary Plan ～シェラトンで叶える記念日～

チャペルでの貸切利用とウエディングで人気のフルコースを組み合わせた、記念日のための特別プラン。結婚式を挙げていないおふたりや、ご家族との節目のお祝いにもご利用いただけます。15周年特別特典として「Grace Card」をプレゼントいたします。

《料金》おひとり様 \20,000（税サ込）

※6～20名様／フリードリンク2時間付

シェラトングランドホテル広島 チャペル「グレース」イメージご法要プラン■ ご法要プラン

穏やかに故人を偲ぶひとときを、心を込めたお料理とおもてなしでお手伝いいたします。生花・祭壇は無料でご用意いたします。

《料金》おひとり様 \13,000～（税サ込）

※10名様以上／フリードリンク2時間付

◎プラン共通内容

室料（2時間）、お料理、フリードリンク（2時間）、サービス料、消費税

※ご人数に応じて会場をご提案いたします。

【ご予約・お問い合わせ】TEL：082-262-7136（営業部） 受付時間：9:00～18:00

■15周年記念レストラン企画

レストランでは、館内各店舗にて開業15周年を記念したフェアや特別メニューを展開いたします。

15周年記念特別メニュー「トマホークのロースト」ブッフェレストラン「ブリッジ」開業15周年記念フェア(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002530.000011305.html)

開業15周年記念フェアを開催（2月16日～3月31日）。トマホークのローストをはじめとした特別料理のほか、スパークリングワインのフリーフローなど、周年を祝う特別メニューをご用意しています。

スイーツブッフェ「ストロベリーセレブレーション」スイーツブッフェ「ストロベリーセレブレーション」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002520.000011305.html)

ブッフェレストラン「ブリッジ」にて開催（2月16日～3月31日）。旬の苺をふんだんに使用した華やかなスイーツをお楽しみいただけます。

日本食「雅庭」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002533.000011305.html)／雅庭バー

15周年記念特別会席「祝彩」15周年記念「桜にぎわい御膳」開業記念カクテル「瀬戸の輝き」

15周年記念特別会席「祝彩」や「桜にぎわい御膳」を提供（3月1日～3月31日）。

隣接する雅庭バーでは、ホテルのデザインコンセプト“水と光”をテーマにした開業記念カクテル「瀬戸の輝き」も販売。瀬戸内海に反射して輝く光をイメージした一杯です。

ロビーラウンジ ＆More by Sheraton「シェラトンアフタヌーンティー」ロビーラウンジ ＆More by Sheraton「シェラトンアフタヌーンティー」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002545.000011305.html)

シェラトンアフタヌーンティーを開催（3月1日～3月31日）。国内8つのシェラトンホテルのペストリーシェフが手がけたオリジナルスイーツを一度に楽しめる、3月限定の特別企画です。

※各企画の詳細は、それぞれのプレスリリースをご参照ください。

■ノンアルコールドリンクのラインアップがさらに充実

シェラトングランドホテル広島では、ブッフェレストラン「ブリッジ」、日本食「雅庭」、雅庭バー、ロビーラウンジ「＆More by Sheraton」の各レストランにて、ノンアルコールドリンクのラインアップをさらに充実させました。

ソーダやフルーツドリンクなどをはじめ、ノンアルコールカクテル（モクテル）など、食事やシーンに合わせて楽しめる多彩なドリンクをご用意。アルコールを飲まれる方も飲まれない方も、それぞれのスタイルでお食事の時間をお楽しみいただけます。

シェラトングランドホテル広島はこれからも「The World’s Gathering Place」のコンセプトのもと、人と人、想いと想いが集う場所として、心に残るひとときをお届けしてまいります。

シェラトングランドホテル広島

■マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、144 カ国・地域に30以上 のブランド、 合わせて9,500 軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズや、リゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.comをご覧ください。また最新の企業ニュースは、www.marriottnewscenter.com をご覧ください。Facebook や@MarriottIntl にてX とInstagram でも情報発信しています。

シェラトングランドホテル広島

シェラトングランドホテル広島はJR 広島駅直結徒歩１分、駅改札から濡れることなく移動できる好立地。観光地にも近く、新幹線、広島空港へのリムジンバスをご利用の皆様に大変便利なロケーションに位置しております。客室は、スイートルーム5 部屋を含む、全238 室。広々とした客室には、シェラトンシグネチャーベッド、4K テレビ、DVD プレーヤー、高速インターネットサービスを備えています。歴史的な街を見渡せる高層階に29 室ご用意したシェラトンクラブにご滞在のお客様は、7：00 ～ 22：00 の間、クラブラウンジにて軽食やドリンクを無料でご利用いただけます。最新の設備を備えたミーティングルームや338 平方メートルのボールルームは、大規模なイベントも実施可能です。ご飲食には、ロビーラウンジ「＆More by Sheraton」、メインダイニングの日本食「雅庭（みやびてい）」、ブッフェレストラン「ブリッジ」で、忘れられないダイニング体験が待っています。快適で高級感漂う「ザ・トータルセラピー」は旅の疲れを癒し、プールとフィットネスセンターではさらなるリラクゼーションやリフレッシュをご満喫いただけます。



公式サイト：https://www.marriott.co.jp/hijsi/

Instagram：https://instagram.com/sheratonhiroshima

Facebook：https://facebook.com/sheratongrandhotelhiroshima