新生活、春を感じるひと時に。あなたらしい色で自由に彩ろう。『Ohuhu塗り絵コンテスト』を開催！

【第1回Ohuhu塗り絵コンテスト】

新生活が始まる春、ほっと休まるひと時に。

あなたらしい色で自由に塗り絵を楽しみましょう！

この度、Ohuhuは第1回目となる「塗り絵コンテスト」を開催いたします。

好きな色やお気に入りの画材で、自分らしく表現してください。

■応募方法

1. OhuhuXアカウント（@Ohuhu_JP(https://x.com/Ohuhu_JP)）をフォロー

2. 公式サイトから Ohuhuオリジナル塗り絵をダウンロード

https://ohuhu.jp/pages/free-coloring-pages (https://ohuhu.jp/pages/free-coloring-pages)

3. 塗り絵をアナログで着色

4. Xでハッシュタグ「＃Ohuhu塗り絵コンテスト」をつけて作品を投稿

■スケジュール

応募期間：3月13日（金）～4月12日（日）

投票期間：4月20日（月）～4月26日（日）

結果発表：5月上旬予定

＼ 豪華賞品をねらおう！／

最優秀賞：１名

イラストマーカー60色セット(Honolulu S)+公式サイト5,000円分ギフトカード

優秀賞：3名

イラストマーカー24色セット(Honolulu Plus)+公式サイト3,800円分ギフトカード

特別賞：3名

公式サイト2,000円分ギフトカード

■選考方法

Ohuhu塗り絵コンテスト事務局にて、上位4名、特別賞3名を選考。うち、最優秀賞と優秀賞の4名はOhuhu公式Xアカウントにて投票を行い、それぞれ受賞者を決定します。

（投票期間：１週間）

■注意事項

下記に該当する場合は選考対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

・ Ohuhu公式サイト以外の塗り絵を使用した作品

・ デジタル着色 / AI着色作品

・ 指定タグまたは参加条件を満たしていない投稿

・ 応募期間外の投稿、および再投稿作品

※ 応募作品はアナログ着彩のみ。画材の指定はございません。（Ohuhu製品でなくとも可）年齢制限はございません。塗り絵を楽しんでいただくため、色付けの工夫や装飾などのアレンジは可能です。ただし、ベースとなるイラストの印象を損なう過度なアレンジはご遠慮ください。受賞者は厳正なる審査の上で決定し、入選者の方にはOhuhu公式ＸアカウントよりＤＭにてご連絡させていただきます。応募作品は、当社ホームページなどに使用させていただく場合がございます。なお審査方法・結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了承ください。お預かりした個人情報は入選者のご連絡と商品の発送に使用し、ご本人の同意なく配送業務を委託先業務以外の第三者へ開示・提示することはありません。

【全品15％OFF】

さらにOhuhu公式オンラインショップでは、新生活フェアを同時開催中！キャンペーン期間中にご購入いただいたすべての方が対象。全品15％OFFセールを実施中です。ぜひこのお得な機会をお見逃しなく！塗り絵コンテストも楽しみましょう♪

セール会場はこちら：https://ohuhu.jp/

Ohuhuオフィシャルサイト：https://www.ohuhu.jp/カスタマーサポート：support@ohuhu.jp

【会社概要】https://www.thousandshores.jp

サウザンドショアス株式会社 Thousand shores Inc.,は2010年にアメリカのイリノイ大学とワシントン大学出身の博士二人によって設立されたグローバル・ハイテク・ベンチャーで、豊富な技術陣と蓄積されたノーハウと先端テクノロジーを活用して、高品質なPCやモバイル周辺機器の開発を行っています。日本、アメリカ、カナダ、イギリス、スペイン、ドイツはじめ20数か国向けに700を超える製品を提供しています。