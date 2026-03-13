3月15日、話題の生ドーナツ専門店「UNI DONUTS」が原宿・竹下通りにオープン

株式会社GRACE

株式会社GRACE（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：沢村 優太）が展開する生ドーナツ専門店「UNI DONUTS（ユニドーナツ）」は、2026年3月15日（日）、渋谷区・原宿に新店舗をオープンいたします。

2023年12月に横浜・阪東橋に誕生して以来、SNSやメディアで話題を呼び、現在は国内外に20店舗以上を展開するユニドーナツ。パティシエが何度も試行錯誤を重ねて実現した、独自の“生食感”とやさしい甘み。私たちが自信を持ってお届けする「ふわふわ食感の絶品生ドーナツ」を、この機会にぜひご体験ください。

日々の生活のなかで、少しだけ特別な「リフレッシュ」のひとときをお過ごしいただけると幸いです。一つひとつ心を込めて手作りした生ドーナツをご用意して、皆さまのご来店をお待ちしております。

▪️店舗概要

店舗名 ：LEMONICA / UNI DONUTS 原宿店

オープン：2026年3月15日（日）

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目20番7号 ハッピーハーツB1

アクセス：JR線「原宿駅」竹下口より徒歩2分

東京メトロ「明治神宮前〈原宿〉駅」より徒歩4分

営業時間：10:00～20:00（※売り切れ次第終了）

電話番号：03-6432-9979

※当日の状況などにより販売時間が変更となる場合がございます。

※事前予約・取り置き・整理券の配布は行っておりません。

▪️商品ラインアップ

原宿店では、選べる6つのフレーバーをご用意しております。

ユニドーナツ

かぼちゃを使用した生地の優しい甘み、ふんわりとした食感、口どけを最も楽しめる定番の生ドーナツです。

テイクアウト：280円

イートイン ：285円

ホイップ

生地の甘みを感じていただけるよう、コクを残しつつさっぱりとした味わいのホイップクリームを使用した生ドーナツです。

テイクアウト：380円

イートイン ：387円

カスタードホイップ

バニラの風味が香るやさしい風味、なめらかな口当たりが特徴のカスタードと生クリームをあわせた生ドーナツです。

テイクアウト：430円

イートイン ：438円

抹茶

かすかな苦味と渋みが効いた抹茶クリームが、生地の優しい甘みを引き立てる生ドーナツです。

テイクアウト：480円

イートイン ：488円

いちご

酸味の効いたいちごと、そのいちごをたっぷりと使用したクリームを入れた後味さっぱりな生ドーナツです。

テイクアウト：480円

イートイン ：488円

チョコ

コク深くビターなチョコレートクリームを入れた、コーヒーとの相性が抜群の生ドーナツです。

テイクアウト：530円

イートイン ：539円

■UNI DONUTSとは

一杯のコーヒーで人を元気にし、世界をリフレッシュする“Refresh the World.”を掲げる 『UNI COFFEE ROASTERY』 から誕生した生ドーナツ専門店。生地にカボチャを使用し、口の中でとろけるような、ふんわりとした「生食感」を実現。ひと口ごとに自然でやさしい甘さが広がります。



2023年7月、『UNI COFFEE ROASTERY』 店舗での販売開始直後からの反響を受け、同年12月には横浜・阪東橋に専門店としてオープン。現在は、横浜を中心に20店舗以上を展開しています。



・公式サイト：https://unidonuts.jp/

・公式X：https://x.com/unidonuts_o

・公式Instagram：https://www.instagram.com/unidonuts_o/

株式会社GRACE

創業10周年を機にReuse、Rebuild、Refreshの3つの再生をテーマに複数の事業を展開する「再生カンパニー」にリブランディング。2022年11月1日には横浜国立大学とコーヒー粕をはじめ食品廃棄物由来のセルロースナノファイバーを活用した新製品開発の共同研究契約を締結している。



また、2022年9月15日には山梨県・大月市と連携協定を締結、同年11月30日には石川県・小松市、同年12月5日に北海道・釧路市とも包括連携協定を締結、さらに2023年7月20日には茨城県・行方市と連携協定を締結するなど、近年は地方創生、産官学連携にも力を入れている。





・事業内容：リユース事業／カーリユース事業／ビジネスコンサルティング事業／DX推進事業／カフェレストラン事業

・従業員数：約650名

・会社HP：https://gr1.jp/