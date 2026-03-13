【事例公開】Crossover Group、株式会社Spice AIの新事業を構想から事業売却まで一気通貫支援

Crossover Group株式会社

Crossover Group株式会社（本社：東京都、代表取締役：宇田川 葵）は、株式会社Spice AI（本社：東京都、代表取締役：平木 隆太）が展開する食品ブランド事業「スパイスいぶき」の立ち上げから事業売却までを一貫して支援いたしました。本事業は2024年7月に商品販売を開始し、2025年10月に事業売却を実現するという約1年強の短期間での成功を収めています。今回、本取り組みの詳細を支援事例として公表いたします。

■支援事例詳細（note）

https://note.com/crossover_group/n/n0ce4dfc4a1a5?sub_rt=share_sb

■ 事業概要

「スパイスいぶき」は、家庭で本格的なスパイスカレーを簡単に作れるスパイスミックスとして開発された食品ブランドです。

▶︎ 公式ECサイト

https://spiceai.jp/

▶︎ Amazon商品ページ

https://amzn.to/4ucGp25

▶︎メディア紹介事例

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xy1Kh8BOjfs ]

本事業は、デジタルメディア戦略エージェンシー・映像制作会社である株式会社Glis Productionの代表を務める平木隆太氏が立ち上げた新規事業です。

▶︎ 株式会社Glis Production

https://glis-pro.com/

■ Crossover Groupの支援

Crossover Groupは、事業構想から実務運営、事業売却までを一体的に支援しました。

＜主な支援領域＞

- 商品設計- ブランド設計- Amazon事業立ち上げ- 飲食店事業立ち上げ- 人材採用- 会計管理- 事業売却プロセス支援

戦略立案だけでなく、実務レベルまで踏み込んだ伴走支援を行いました。

支援の詳細は以下の記事で紹介しています。

■ 中小企業の新規事業支援について

中小企業の新規事業では

- 社内に専門人材がいない- 経営者が実務を抱え込みやすい- 戦略と実行が分断されやすい

といった課題が生じることがあります。

Crossover Groupでは

戦略 × 業務設計 × 実行支援

を一体化した新規事業支援を提供しています。

中小企業経営者で新規事業の立ち上げを検討されている経営者の皆様、是非お気軽にHPの問い合わせフォームよりご相談ください。

▶︎ Crossover Group株式会社

https://crossovergroup.jp/

■ 会社概要

会社名：Crossover Group株式会社

代表者：代表取締役 宇田川 葵

所在地：東京都世田谷区桜丘２丁目１７

事業内容：経営コンサルティング、DX支援、M&A支援

URL

