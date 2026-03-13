AI研究で世界的な実績を持つ夏目亮太氏がChief AI Officer（CAIO）に就任

株式会社フーバーブレイン

サイバーセキュリティカンパニーの株式会社フーバーブレイン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：輿水 英行、東証スタンダード3927、以下、当社）は、高度なAI技術の研究・実装・事業展開において卓越した実績を持つ株式会社ProofX（本社：東京都渋谷区、以下、ProofX）を子会社化いたします。

併せて、ProofX代表取締役CEOであり、世界トップクラスのAI研究者ネットワークに参画する日本屈指の若手AI起業家である夏目亮太氏（以下、夏目氏）を、当社のChief AI Officer（CAIO）に迎えます。夏目氏は、当社の経営の中枢においてAI戦略全般に関与するとともに、自社開発製品のAIエージェント化プロジェクトを主導します。本件は、当社が掲げる中期経営計画において「日本発のAIガーディアン」となるための、極めて重要な戦略投資です。

１．背景と目的：中計達成に向けたAI中枢機能の獲得

当社は、AIが自律的に判断・行動する「AIエージェント時代」を見据え、AIの信頼と安全を守る「日本発のAIガーディアン」への進化を宣言しています。

この非連続な成長を実現するためには、当社が強みとする「サイバーセキュリティ」に加え、AIのコア技術および開発を統合する“中枢”の存在が不可欠でした。

生成AIの高難度案件における開発能力と汎用AIパッケージを展開するProofXの参画は、当社構想の最後のピースを埋めるものです。

２．新CAIO 夏目氏の圧倒的な実績と希少性

本件の最大の価値は、アカデミアにおけるトップレベルの知見を実務へ応用し、卓越した技術力と事業構築能力で業界を牽引する夏目氏の参画にあります。

フーバーブレイン新CAIO 夏目亮太氏

■ 世界最高峰の国際会議での評価

22歳で、コンピュータグラフィックスおよびデジタルヒューマン研究の世界的拠点である南カリフォルニア大学クリエイティブ・テクノロジー研究所へ研究留学しました。

翌年、AI分野で世界最高峰の国際会議（CVPR 2019）において、世界中から集まる5,000を超える論文の中から「Best Paper Award Finalist」に選出されました。

■ グローバル・メガテック企業も注目する研究実績と、当社グループのAI研究プレゼンス向上

30歳という若さでありながら、発表したAI関連論文の総引用数は2,343件※1に達し、MetaやGoogleの現役AI研究者にも数多く引用されています。

AI（コンピュータビジョン領域）における企業在籍の日本人研究者ランキングにおいて、世界32位相当※2に名を連ねるトップクラスの実績であり、さらに、本件による夏目氏の参画の結果、当社は企業別ランキングにおいて国内17位相当※2に位置づけられます。

これにより、当社グループは、国内有数のAI技術集団としての体制が整うことになります。

※1：2026年3月3日時点「Google Scholar」参照

※2：「Google Scholar 引用数ランキング2024版（コンピュータビジョン領域）」（Research Port公表）を参照し、夏目氏の総引用実績から当社にて算出。

■ 高度な実装能力と最先端プロトコルの牽引

株式会社ディー・エヌ・エーにてシニアAI研究開発エンジニアとして業務改革を牽引したのち、2022年に「AI技術集団」ProofXを創業しました。

Anthropic社が提唱する自律思考型AIエージェントの社会実装にいち早く取り組むなど、世界水準の最新技術をビジネスの最前線へ迅速に投入しています。

■ 卓越した事業構築力

ProofXでは、研究知見を属人化させず組織知化する「研究室型開発組織」を構築しています。結果として極めて高い収益モデルを確立しており、高度なAI技術を単なる「研究」から「スケールする事業」へと昇華させる能力を証明しています。

３．本件による5つの成長シナジー

１.自社製品のAIエージェント化

「Eye“247”」シリーズに自律思考型AIエージェントを統合し、“自律的に防御・最適化を実行するAIガーディアン製品”へと進化させます。

２.人材引力の強化

トップAI研究者の参画は採用市場における圧倒的ブランド効果を生み、若手IT人材にAIキャリアパスを提示してAIエンジニア集団への進化を加速します。

３.CVC事業における「目利き力」の獲得

最先端技術の実現性・収益性を見極める技術フィルターを実装し、投資リスクの低減とリターン最大化を追求します。

４. グループ内業務の高度化

社内の品質保証（QA）やカスタマーサポート（CS）へAIを先行導入してコスト削減を実現し、成功事例を顧客向け展開のショーケースとします。

５. 優良顧客基盤との相互展開

当社が強力なリレーションを持つ大手SIer等に対し、ProofXの高度なAIソリューションを共同提案し、事業規模を拡大します。

４．本件に関する当社代表 輿水英行 コメント

「今回のProofXの子会社化と、夏目氏の当社CAIO就任によるAIコア技術の獲得と技術的リーダーシップの確保は、単独では到達困難な未来を手に入れるための戦略投資であり、中期経営計画で掲げた業績目標の達成確度を飛躍的に高めるものです。当社は『日本発のAIガーディアン』としての事業展開を加速し、企業価値の向上に努めてまいります。」

【株式会社ProofX 会社概要】

会社名：株式会社ProofX

代表：代表取締役CEO 夏目 亮太

本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-2-4 帝都青山第2ビル 4F・5F

URL：https://www.proofx.xyz/

設立：2022年5月20日

資本金：1.5百万円（2025年9月30日現在）

事業内容：

●生成AIを活用した業務改革コンサルティング

●生成AIを活用したソリューションの開発・提供

【株式会社フーバーブレイン 会社概要】

会社名：株式会社フーバーブレイン

代表：代表取締役社長 輿水 英行

本社：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート22F

TEL 03-5210-3061（代表）

URL：https://www.fuva-brain.co.jp/

設立：2001年5月8日

資本金：796百万円（2025年3月31日現在）（東京証券取引所スタンダード市場：証券コード3927）

事業内容：

●サイバーセキュリティソリューションの提供

●テレワーク環境の構築

●生産性およびクオリティオブライフ向上支援

●受託開発・SES（子会社）

●採用支援・人材紹介（子会社）

●投資事業・投資助言（子会社）