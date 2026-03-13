プリッツ×bokete 初めてのコラボレーション 「プリッツのお題でひと言ボケて キャンペーン」３月17日（火）より開始
江崎グリコ株式会社は、「プリッツ」と、ひと言ボケで楽しむ大喜利コミュニティの「bokete（ボケて）」が初めてコラボレーションした「プリッツのお題でひと言ボケて キャンペーン」を2026年３月17日（火）から開始します。
「プリッツのお題でひと言ボケて キャンペーン」 サイト
https://cp.glico.com/pretz-2026spr/(https://cp.glico.com/pretz-2026spr/)
この度、「プリッツ」は初めて、ひと言ボケで楽しむ大喜利コミュニティ「bokete」とコラボレーションしたキャンペーンを実施します。「プリッツ」は、サクサクとした心地よい食感がリズムを生み出し、ながら食べをしながらスマホやゲームなど、「じぶん時間」をさらに楽しく彩るロングセラーブランドです。
これからも「プリッツ」は、楽しい時間をもっと楽しく、お客様のじぶん時間を充実させる提案をしてまいります。
■「プリッツのお題でひと言ボケて キャンペーン」概要
裏面にお題が掲載されているパッケージの「プリッツ」を購入し、ボケを考えて写真とボケを一緒にXに投稿すると応募することができます。
優秀ボケ投稿者５名様に、自分の考えたボケがそのまま背面にプリントされた「ボケTシャツ」をプレゼント。
＜ボケTシャツ イメージ＞
詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください。
「プリッツのお題でひと言ボケて キャンペーン」サイト
https://cp.glico.com/pretz-2026spr/
【応募方法】
応募には、プリッツ公式Xアカウント「＠PretzJP」のフォローが必要です。
１. 対象パッケージ裏面に掲載された「お題」に対して、ひと言ボケを考える。
２. 記入欄にボケを書き、対象パッケージの裏面全体が写るように撮影する。
３. 撮影した写真と一緒に「#プリッツでボケてみた」をつけてXに投稿する。
※ボケは記入欄でなくとも、Xの投稿文にボケを記載し、写真は対象パッケージの裏面全体を撮影する方法でも応募可能です。
【対象商品のパッケージ】
＜対象パッケージ例＞ ＜こちらが目印＞
■bokete（ボケて）について
写真などのお題に「ひと言ボケ」をつけて楽しむ大喜利コミュニティ。2007年のスタート以来、1億件を超える「ボケ」が投稿され、いまも笑いが生まれ続ける場所となっています。日々、センスと発想力で笑いを生み出す「ボケ職人」たちが活躍し、くだらなくて、意味がなくて、でもどこか平和。そんな、笑いを楽しむ人たちが集うユーモアあふれるコミュニティです。
今回、boketeのサイトでも「プリッツ」とコラボレーションした特別なお題を公開しました（全15題）。ボケ足りない人はこちらにも挑戦してみてください。
https://bokete.jp/collabo/pretz
■商品概要
ブランドサイト：https://cp.glico.com/pretz/
公式X：https://x.com/PretzJP（@PretzJP）