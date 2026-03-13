プリッツ×bokete 初めてのコラボレーション 「プリッツのお題でひと言ボケて キャンペーン」３月17日（火）より開始

江崎グリコ株式会社

江崎グリコ株式会社は、「プリッツ」と、ひと言ボケで楽しむ大喜利コミュニティの「bokete（ボケて）」が初めてコラボレーションした「プリッツのお題でひと言ボケて キャンペーン」を2026年３月17日（火）から開始します。

「プリッツのお題でひと言ボケて キャンペーン」 サイト

https://cp.glico.com/pretz-2026spr/(https://cp.glico.com/pretz-2026spr/)

この度、「プリッツ」は初めて、ひと言ボケで楽しむ大喜利コミュニティ「bokete」とコラボレーションしたキャンペーンを実施します。「プリッツ」は、サクサクとした心地よい食感がリズムを生み出し、ながら食べをしながらスマホやゲームなど、「じぶん時間」をさらに楽しく彩るロングセラーブランドです。

これからも「プリッツ」は、楽しい時間をもっと楽しく、お客様のじぶん時間を充実させる提案をしてまいります。

■「プリッツのお題でひと言ボケて キャンペーン」概要

裏面にお題が掲載されているパッケージの「プリッツ」を購入し、ボケを考えて写真とボケを一緒にXに投稿すると応募することができます。

優秀ボケ投稿者５名様に、自分の考えたボケがそのまま背面にプリントされた「ボケTシャツ」をプレゼント。

＜ボケTシャツ イメージ＞

詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください。

【応募方法】

応募には、プリッツ公式Xアカウント「＠PretzJP」のフォローが必要です。

１. 対象パッケージ裏面に掲載された「お題」に対して、ひと言ボケを考える。

２. 記入欄にボケを書き、対象パッケージの裏面全体が写るように撮影する。

３. 撮影した写真と一緒に「#プリッツでボケてみた」をつけてXに投稿する。

※ボケは記入欄でなくとも、Xの投稿文にボケを記載し、写真は対象パッケージの裏面全体を撮影する方法でも応募可能です。

■bokete（ボケて）について

【対象商品のパッケージ】＜対象パッケージ例＞ ＜こちらが目印＞

写真などのお題に「ひと言ボケ」をつけて楽しむ大喜利コミュニティ。2007年のスタート以来、1億件を超える「ボケ」が投稿され、いまも笑いが生まれ続ける場所となっています。日々、センスと発想力で笑いを生み出す「ボケ職人」たちが活躍し、くだらなくて、意味がなくて、でもどこか平和。そんな、笑いを楽しむ人たちが集うユーモアあふれるコミュニティです。

今回、boketeのサイトでも「プリッツ」とコラボレーションした特別なお題を公開しました（全15題）。ボケ足りない人はこちらにも挑戦してみてください。

https://bokete.jp/collabo/pretz

■商品概要

ブランドサイト：https://cp.glico.com/pretz/

公式X：https://x.com/PretzJP（@PretzJP）