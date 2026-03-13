キーワードマーケティング、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門ネクストブライト1000）」に認定

株式会社 キーワードマーケティング

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社である株式会社キーワードマーケティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀧沢 貴浩、以降「当社」）は、2026年3月9日付で、経済産業省および日本健康会議が共同で認定・顕彰する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門ネクストブライト1000）」に認定されたことをお知らせいたします。昨年に続き、2年連続の認定となります。また本年度は、認定法人の中でも特に優れた取り組みを実践している上位法人として、「ネクストブライト1000」にも初めて選出されました。

健康経営優良法人認定制度、および「ネクストブライト1000」について

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、経済産業省と日本健康会議が共同で認定・顕彰する制度です。

今回当社が認定された「ネクストブライト1000」は、中小規模法人部門の認定法人（約15,000社以上）の中から、健康経営の取り組み状況に関する評価が上位1,000法人に対して贈られる称号です。

新たに導入した主な取り組み

前回の認定時から、さらなる健康増進とコミュニケーション活性化を目指し、以下の施策を拡充いたしました。

- オンラインカウンセリングの無料利用（本人・家族）- カロリー＆PFC管理アプリを利用した「みんなでダイエット」イベント実施- 東京・佐賀の全社員を対象とした専属トレーナーによる整体および健康指導の実施- マットをつかったヨガ、ピラティス教室の実施- 中途社員への健康啓蒙のための専属トレーナーによる研修を実施- 完全栄養食品の購入補助

当社は今後も、社員が心身ともに健康で働ける職場づくりを目指してまいります。

キーワードマーケティングについて

キーワードマーケティングは2004年創業、1500社以上の支援実績のある運用型広告に特化した広告代理店です。2022年12月に、アジアを代表するPR会社ベクトルグループに参画。PRと運用型広告の知見をかけ合わせた「検索創出型マーケティング（SCM）」で、運用型広告だけでは難しかった低予算での認知拡大施策にも取り組み、お客様の事業拡大に貢献しています。

