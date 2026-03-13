医療機関同士のスムーズな連携を支援する医療連携プラットフォーム「D-Search」が大幅リニューアル

株式会社ギミック

日本最大規模の医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」をはじめ、医療プラットフォーム事業を展開する株式会社ギミック（本社：東京都渋谷区、代表取締役：横嶋 大輔、以下「当社」）が提供する医療機関専用の医療連携プラットフォーム「D-Search（ディーサーチ）」が、2026年2月に大幅リニューアル。診療報酬改定を見据えた医療連携強化ニーズの高まりを背景に、検索機能・PR機能・問い合わせ機能を刷新しました。

リニューアルの背景

診療報酬改定をめぐる政策動向や医療連携の重要性は年々高まり、令和8年度改定に向けて国としても医療機関を支援する姿勢が一層強まっています。こうした流れのなか、2040年を見据えて医療機関の機能分化と連携を進め、在宅医療や介護まで含めて地域で必要な医療が完結できる体制を整えていくことが求められています。また、病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関と連携し、紹介・逆紹介を円滑に進めることも、診療報酬改定の基本方針として明確に位置づけられています。

この政策環境のもと、クリニックや病院では「どこに紹介すればよいか」「どこがどのような検査・受け入れ体制を備えている医療機関なのか」を迅速かつ正確に把握する必要性が一段と増しています。

また、紹介する側だけでなく受け入れる側でも、自院の特徴や受け入れ方針を適切に伝え、円滑な連携を築くことへの関心が強まっています。その結果、医療機関にはこれまで以上に、適切な連携先を迅速に探し、確実に接点を持てる仕組みの構築が求められるようになりました。

政策動向と市場環境の両面で医療連携の需要が加速する中、こうした課題に対応するための実務で使える“連携の仕組み”を求める声が高まっています。

D-Search は、このような現場の課題と社会的背景に応えるべく、「探す・伝える・つながる」をワンストップで実現できるプラットフォームへと機能を拡充しました。

今回のリニューアルにより、医療機関同士のよりスムーズな連携や、地域医療体制の向上に寄与することを目指しています。

D-Searchとは

「D-Search」とは、総合医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」を展開する当社が2016年にリリースした、医療機関・医療従事者向けに、地域の医療情報を横断的に検索・閲覧できる医療連携支援プラットフォームです。全国 16万件のクリニック・病院を網羅する取材データベースを基盤に、医療機関同士の病診・病病・診診連携を支援するべく、時代のニーズに合わせて再開発を行い、病院のみならずクリニックでも活用できるようになっています。ドクターズ・ファイル編集部が全国の医療機関に足を運び取材して蓄積した詳細な情報を活かし、患者に合わせた適切な紹介先探しを可能にします。

お問い合わせ先 :https://doctorsfile.jp/lhs/contacts/#contact

リニューアルのポイント

今後の展望

- 多角的な条件で連携先を検索できる機能の強化対応できる検査や専門医資格、診療領域、地域医療支援病院・がん診療連携拠点病院などの施設基準、予約可・往診可といった施設の特徴に加え、取材記事を通じてドクターの人柄まで把握できるようになりました。また、住所を中心に半径3km以内の医療機関を地図上で探せる MAP 検索も搭載し、患者の状況や地域性に応じ、よりきめ細かに連携先選定をサポートします。- 対医療機関向けに情報を発信できる独自PR機能自院が検索されることを想定し、得意な診療領域や受け入れ体制、連携に際して特に知っておいてほしいポイントなどをオンライン上で発信できる機能を新たに拡充しました。これにより、実地訪問や紙資料に頼っていた従来の連携営業を効率化するとともに、これまで接点のなかった医療機関との新たな関係構築を後押しします。- 新規連携先の開拓を支援する「問い合わせ・チャット機能」の搭載気になる医療機関をブックマークし、D-Search上から直接問い合わせを行うことができます。問い合わせ後のやり取りはチャット機能で一元管理され、過去の履歴も残るため、担当者が変わった場合でもスムーズに連絡を引き継げます。さらに、メッセージ受信時にはメール通知が届くため、重要な連絡の見落としを防ぐことができます。従来のメール・FAX・電話中心で履歴が残りづらい課題を解消し、医療機関同士のコミュニケーションを効率化します。

診療報酬改定の方向性や物価上昇など、医療機関を取り巻く環境が大きく変化する中、医療提供体制の維持や医療DXの推進は重要な課題となっています。こうした状況から、医療機関同士が必要な情報を共有し、より円滑に連携できる仕組みへの期待が高まっています。

当社は、全国の医療機関への取材を通じて築いてきた情報基盤をもとに、今回の D‑Searchのリニューアルでデータや知見を実務で活用しやすい形へ再構築しました。本取り組みは、医療連携の実務負荷を減らし、社会的課題の解決に寄与することを目指した改善です。

今回の強化は当社プラットフォームの基盤拡充にもつながるものであり、医療機関同士の連携を促進し、地域医療の持続的な発展に寄与する取り組みとして、今後もさらなる改善を進めてまいります。

会社概要

株式会社ギミック

代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO：横嶋 大輔

本社：東京都渋谷区南平台町2番17号 A-PLACE渋谷南平台3階・5階（総合受付）・7階

https://www.gimic.co.jp/

当社は「健康を願う人と守る人の『不』を『希望』に」というパーパスのもと、患者・医師・医療機関が抱える「不（不安・不信・不便）」を解消することを目指しています。事業は、安心してクリニックを選べる仕組みを提供し、その安心感に基づいた適切な医療の提供を実現するマッチング領域と、医療機関の運営や成長を支援する多様なサービスを展開するその他業務領域で構成されています。

主力サービスは、患者にとって最適なかかりつけ選びをサポートする医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」、医療情報マガジン「頼れるドクター」。その他、医療機関専用情報共有アプリ「ドクターズ・ファイル メディパシー(medipathy)」、クリニック専用人事評価/人材マネジメントシステム「ドクターズ・ファイル クリニコ(CLINICO)」、医療系求人情報サイト「ドクターズ・ファイル ジョブズ(JOBS)」、LINE連携型予約管理システム「ドクターズ・ファイル アポ レジタス」など、医療特化型のプラットフォームを展開。

【マッチング領域】

ドクターズ・ファイル： https://doctorsfile.jp/

頼れるドクター： https://doctorsfile.jp/book/

ホスピタルズ・ファイル： https://hospitalsfile.doctorsfile.jp/

【その他業務領域】

ドクターズ・ファイル メディパシー（medipathy）： https://medipathy.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル クリニコ（CLINICO）： https://clinico.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル ジョブズ（JOBS）： https://doctorsfile.jp/jobs/

ドクターズ・ファイル アポ レジタス： https://reserve.doctorsfile.jp/

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

お問合せフォーム

https://www.gimic.co.jp/contact/