新規ダウンロード数No.1（※1）の価値観マッチングアプリ「with」、2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 「マッチングアプリ」で 総合1位を受賞

株式会社エニトグループ傘下の株式会社with（代表取締役CEO：五十嵐 昭人）が運営する、新規ダウンロード数No.1（※1）の価値観マッチングアプリ「with」は、2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 「マッチングアプリ」ランキングにおいて総合1位を受賞し、3月12日に開催された「オリコン顧客満足度アワード」の表彰式に出席いたしました。

2025年 オリコン顧客満足度調査 「マッチングアプリ」ランキングは、過去1年以内に、独身かつ交際相手がいない状態で、恋愛・結婚を目的にマッチングアプリを利用した18～59歳の男女1,872人を対象に実施されました。

その結果、「with」は総合1位に加え、「手続きのしやすさ」「アプリの使いやすさ」「サービスのわかりやすさ」「登録会員」「マッチングのしやすさ」「セキュリティ」「サポート体制」「コストパフォーマンス」の8つの評価項目すべてで1位を獲得するという、これ以上ない高い評価をいただきました。

■2025年 オリコン顧客満足度調査 「マッチングアプリ」ランキング 総合1位受賞に関する「with」コメント

「この度は、栄誉ある評価をいただき、誠にありがとうございます。

『with』は本年、サービス開始10周年を迎え、これまでに累計1,500万人以上の方にご利用いただいております。

『with』では、7万種類以上の『好みカード』から自身の興味・関心を選択し、プロフィールに表示することで、現代の多様化する趣味・嗜好を表現できる仕組みを提供しています。これにより、共通の興味・関心を持つお相手との出会いをサポートしています。

また、統計学や心理学を参考にしたアプローチにより自身の性格や内面を知ることができる『超性格分析』や、定期的に限定診断を配信する『心理テスト』などを通じて、価値観を軸としたマッチングを提供しています。

さらに、24時間365日体制での監視に加え、都道府県警察と連携し、安全なご利用に向けた啓発活動にも取り組むなど、安心してご利用いただける出会いの環境づくりに努めてまいりました。

これらの取り組みの積み重ねにより、このたび総合1位という評価をいただけたのではないかと考えております。

今後も、一組でも多くの幸せな出会いをお届けできるよう、サービスのさらなる向上に努めてまいります。」

「with」は今後も、価値観を大切にした出会いの機会を提供するとともに、安全な利用環境の整備に努めることで、利用者の皆さまが安心して前向きな一歩を踏み出せるサービスを目指してまいります。

※1：Sensor Tower 2024年実績 主要マッチングアプリ5社比較

参考資料

【2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 「マッチングアプリ」ランキング調査概要】

- 調査主体：株式会社oricon ME- 調査方法： インターネット調査- サンプル数：1,872人- 規定人数：100人以上- 調査企業数：17社- 定義：サイトやアプリ内で恋活・婚活サービスを行っており、以下いずれかの条件を満たすサービス1)MSPJ（現 一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会）加盟企業2)入会時や有料会員登録時に審査があり、24時間監視のサポートがある企業ただし、結婚相談所・オンライン型結婚相談所、特定の年齢層や職種・業種、ユーザー属性・条件に特化したサービスは総合ランキングのみ対象外とする。- 調査期間：2025/2/10～2025/2/25- 調査対象者：性別：指定なし 年齢：18～59歳 地域：全国- 条件：過去1年以内に、サービスの利用時独身・交際相手なしで、恋愛・結婚することを目的にサービスを利用していた（いる）人。ただし、男性は有料でサービスを利用した人に限る。- URL： https://life.oricon.co.jp/rank-matchmaking-apps/- 調査結果（※2）：

※2：調査結果画像は、「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 マッチングアプリ」プレスリリースより引用

【「with」概要】

■価値観重視の出会いを提供するマッチングアプリ「with」とは

2015年9月にサービスを開始した、価値観重視の出会いを提供する恋活・婚活マッチングアプリです。主に20代の方に真面目な出会いの場としてご利用いただいています。サービス開始当初から統計学や心理学を参考にしたアプローチを採用し、深層心理を含めた“価値観マッチング”が実現できる「心理テスト」やご自身の興味・関心事を明示するための「好みカード」機能など、オリジナル機能を開発・提供しています。また、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会に参画し、業界の健全な発展にも取り組んでいます。

■「with」の安心・安全のための取り組み

「with」では安心・安全のために、公的身分証明書による本人確認・年齢確認や、24時間365日のオペレーターによる監視パトロールの実施、AIによる不正ユーザーの早期検知などの取り組みを実施しております。また、すべてのユーザーに「with」をより安心に使っていただくための情報を掲載したセーフティセンターの設置も行っております。

セーフティセンターURL: https://with.is/safety_center/top

■with会社概要

社名：株式会社with

英語社名：with, Inc.

代表者：代表取締役CEO 五十嵐 昭人（いがらし あきと）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

運営開始日：2023年3月1日（株式会社エニトグループから会社分割により事業を承継した日）

事業内容：マッチングアプリ 「with」の運営

株主：株式会社エニトグループ（100％）

URL： https://with.is/welcome

【エニトグループ概要】

エニトグループは、2023年3月に「with」を提供する株式会社with（以下：with）と「Omiai」を提供する株式会社Omiai（以下：Omiai）の運営統括会社として設立されました。マッチングアプリ「with」と「Omiai」において、温もりとサイエンスを掛け合わせたサービス開発・運営を行い、多くの良縁を織り成しております。今後は、トラスト＆セーフティーをさらに強化するとともに、生成AIやマシーンラーニング（機械学習）をはじめとするテクノロジーを活用することで、より多くの人々に最適な出会いの機会を提供してまいります。また、マッチングアプリにとどまらず、出会いを起点とした多様なライフイベントをサポートする「生活インフラ」となるべく、様々な取り組みを通じて社会に新たな価値を提供し続けることを目指してまいります。

・「with」「Omiai」をあわせた累計会員数：2,500万人超（2026年1月時点）

・「with」「Omiai」をあわせた累計マッチング数：2億組超（2023年6月時点）

■エニトグループ社名の由来

エニトグループが最適な出会いを提供するうえで大事にしている「縁（en）」と、”人と人とをつなげる“「糸（ito）」を足し合わせた造語でエニトグループと社名を定めました。エニトグループは、自分らしくいられるパートナーを探している方同士をつなぐ「糸」でありたいと考えています。

■エニトグループ会社概要

社名：株式会社エニトグループ（旧株式会社withから2023年3月１日に社名変更）

英語社名：Enito Group, Inc.

代表者：代表取締役グループCEO 野辺 一也（のべ かずや）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

設立：2012年9月

事業内容：株式会社with及び株式会社Omiaiの運営統括

主要株主：Bain Capital Private Equity, LP、Tybourne Capital Management 他

URL： https://enito.co.jp/