グローバルライフスタイルブランド「HOW WE LIVE」初の常設店舗オープン延期について

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、2026年4月11日（土）に予定しておりましたグローバルライフスタイルブランド「HOW WE LIVE（ハウ ウィ リブ）」初の常設店舗のオープンを延期することをお知らせいたします。

１．経緯について

「HOW WE LIVE」は、ファニチャー、ステーショナリー、ホームウェア、アートなどのカテゴリを横断しながら、『自分らしい生き方／暮らし方の多様な選択肢』を提案するライフスタイルブランドです。

2025年11月26日（水）の発表時点では、オーストラリア・シドニーのテイラースクエア内にて、2026年4月11日（土）のオープンを予定しておりましたが、入居予定建物の引き渡し遅延により、オープン日を延期することとなりました。

新たなオープン日につきましては、工事などの進捗状況を踏まえ、詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。

【参考】

2025年11月26日プレスリリース

コクヨとアクタスのグローバルライフスタイルブランド 「HOW WE LIVE」の初の常設店舗が2026年4月11日に開業

https://www.kokuyo.com/news/release/20251126_01/

