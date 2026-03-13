マニュライフ生命、 給付金請求手続きがオンラインで簡単に 「給付金らくらく請求」サービスをアップグレード

マニュライフ生命保険株式会社

マニュライフ生命保険株式会社（取締役代表執行役社長兼 CEO：ライアン・シャーランド、本社：東京都新宿区、以下「マニュライフ生命」）は、入院・手術・通院などの給付金請求手続きを、スマートフォン（以下、スマホ）または公式ウェブサイト ( https://www.manulife.co.jp/rakuraku-seikyu )から申請できるサービス「給付金らくらく請求」を、2026年3月13日（金）よりアップグレードします。AIを活用した新機能の追加と、より直感的で使いやすいユーザーインターフェース（UI）の刷新により、必要書類のアップロードから申請完了までの手続きを、オンラインでより速く、スムーズに行えるようになります。

当社は生命保険会社として、分かりやすい手続きの提供を通じ、お客さまのご負担を減らす取り組みを進めています。シンプルに設計したデジタルツールの提供を拡充し、使いやすさと確実性の両立を図ることで、安心して手続きを進められる体験の提供を進めています。

マニュライフ生命は2018年に「給付金らくらく請求」を導入し、オンラインでの給付金請求手続きを業界でいち早く実現し、現在では、当社における全保険金給付金請求手続きの60％超が本サービスによるものとなっています。今回のアップグレードでは、以下の機能拡充により利便性をさらに高めます。

アップグレードのポイント

- UIの刷新：24時間365日、スマホ／PCでオンライン完結のご請求手続きを、より「早く・正しく・迷わない」体験へ- 認証AI技術を活用したカメラ機能の導入：書類アップロード時に、精度の高い画像を取り込む- AIOCRの導入：お客様からご提出いただいた病院発行の領収書等の書類の画像をリアルタイムで識別・分類し、不足書類がある場合、その場で再提出をご案内- ナビゲーション機能導入：画面の案内に沿って、請求内容に応じた設問に「はい／いいえ」等で答えるだけでご請求が完結

「給付金らくらく請求」は、パスワードによるログインが不要で、スマホやPCで必要事項を入力し、必要書類をアップロードするだけで給付金請求手続きが完了します。災害時や感染症流行時等にもご活用いただけます。

マニュライフ生命は、より快適でストレスのないお客さま体験を提供すべく、デジタル化を推進しています。 本サービス導入によりお客さまの利便性の向上だけでなく手続き処理のペーパーレス化を実現しました。今後も、お客さまのニーズにお応えし、簡潔かつ効率的なサービスの提供を目指してまいります。

マニュライフ生命について

マニュライフ生命は、カナダに本拠を置く大手金融サービスグループ、マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーションのグループ企業です。ブランドメッセージ「人生に、たしかな選択を。」のもと、生命保険による保障、退職後の生活設計、資産形成など、お客さま一人ひとりに合わせたソリューションを通じて、より良い未来に向けた選択を支援しています。当社は、長期的な経済的ウェルビーイングの実現に向けて、グローバルな専門性と日本市場に根差した知見を融合し、保障、資産形成およびその継承をサポートします。

当社に関する情報は、公式ウェブサイト（ https://www.manulife.co.jp ）、および LinkedInアカウント（ https://www.linkedin.com/company/manulife-japan/ ）をご覧ください。