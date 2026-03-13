【武蔵野大学】アントレプレナーシップ教育の最前線をレポート化　問われるのは大人の意識　「アントレプレナーシップ教育共創フォーラム2026」の開催レポートを公開

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部（東京都西東京市、学部長：伊藤 羊一）および武蔵野大学アントレプレナーシップ研究所は、アントレプレナーシップ教育に関する３つのテーマのレポートを２月27 日（金）に公開しました。本レポートは２月１日（日）に武蔵野キャンパスで開催した「アントレプレナーシップ教育共創フォーラム2026」の分科会での議論をまとめたものです。

本フォーラムには、日本国内外でアントレプレナーシップ教育に取り組む実践者約100名が参加し、教育現場のリアルな知見を持ち寄りながら、これからの教育のあり方について活発な議論が交わされました。

また、前日に開催された「EMC GLOBAL SUMMIT2026」では、国内外の学生が発表を行いました。これを受けて本フォーラムでは、教育者達が今後の教育の方向性について議論を行いました。

※本学における「アントレプレナーシップ（起業家精神）」とは、高い志と倫理観に基づき、失敗を恐れずに踏み出し、新たな価 値を見出し、創造していくマインドを指します。

【分科会テーマとレポート】

分科会は「１.探究×アントレプレナーシップ」、「２.AI時代の学びの再設計」、「３.Global Entrepreneurship Education（英語セッション）」の３つのテーマで行われました。いずれのテーマでも議論を通じて浮かび上がったのは、「正解を探すこと」「点数を取ること」「受賞や資金調達を目指すこと」といった“手段の目的化”への強い違和感でした。また、生徒や学生の資質の問題ではなく、失敗を許容しない社会構造や大人側の意識こそが問われているという認識が共有されました。

最後に各テーマの議論を全体で共有し、「教育者自身がまず変わること」の重要性が確認されました。本フォーラム全体および各テーマのレポートは以下に公開されておりますので、ぜひご覧ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/343_1_765e684f77b5c132f54e52ac68fdac06.jpg?v=202603131251 ]探求ルームAIルームグローバルルーム

■開催レポート（note）

全体

URL：https://note.com/mu_emc/n/n3339716f185f

レポート「１.探究×アントレプレナーシップ」

URL： https://drive.google.com/file/d/1sL3pggTdNmx4c2MwJLH8bJTsWZgY6BC6/view

レポート「２. AI 時代の学びの再設計」

URL： https://drive.google.com/file/d/1BX0XEXmroa2Yaq25uHZOWbBAsoL0bL0I/view

レポート「３. Global Entrepreneurship Education（英語セッション）」

URL： https://drive.google.com/file/d/15j2y94uxLyBAJaaHxrBpcUk9oDeS-4_U/view

【アントレプレナーシップ教育共創フォーラム2026の様子】

オープニングセッションでは、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長の伊藤 羊一が登壇し、「アントレプレナーシップは起業のためだけの力ではなく、人生を自ら選択するための力である」と述べ、本フォーラムの趣旨を共有しました。また、「研究発表」としてフリー株式会社×アントレプレナーシップ学部×ウェルビーイング学部の３者による「幸福度に関する共同研究」についてフリー株式会社「起業時代」編集長の磯貝 美紀氏から中間報告がありました。

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長 伊藤 羊一フリー株式会社「起業時代」編集長の磯貝 美紀氏

続いて、インド工科大学、シンガポール国立大学、フィリピン大学ディリマン校、インドネシア・マルチメディアヌサンタラ大学などの海外事例紹介に加え、日本国内の高校における実践事例として山形県

・惺山高等学校と徳島県・神山まるごと高等専門学校の事例も発表されました。

■海外事例

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/343_2_5b544fe537ffdefe9f50913cc401afda.jpg?v=202603131251 ]

BLOCK71, NUS Enterprise

HENG Wui Liang

National University of Singapore, EDIC

Keith Tan

IIT Bombay

Kirankumar S. Momaya

IIT Hyderabad

Lohithaksha Maniraj Maiyar

Universitas Multimedia Nusantara

Ika Yanuarti Loebiantoro

University of the Philippines

Jocel Isidro Dilag

TechShake Pte. Ltd.

Kotaro Adachi

■国内事例

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/343_3_46a392b8c28f2a13d1ce4773c74e65ed.jpg?v=202603131251 ]惺山高等学校

高橋先生

神山まるごと高等専門学校

齋藤先生

【コメント】

■伊藤 羊一（武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長）

本レポートは、教育に関わる多様な実践者が立場を越えて混ざり合い、率直に問いを共有した結果生まれました。アントレプレナーシップ教育の本質は、何かを教え込むことではなく、一人ひとりが本来持っている力を引き出すことにあります。今回の対話が、それぞれの現場での新たな挑戦につながることを願っています。次回のフォーラムは 2027年１月31日（日）に開催を予定しており、レポートも公開していく所存です。志をともにするみなさん、また会いましょう！

【アントレプレナーシップ学部について】

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部は、日本で唯一のアントレプレナーシップ学部として2021年に開設しました。以来、『世界の幸せをカタチにする。』という武蔵野大学のブランドステートメントに基づき、高い志と倫理観を持ち、失敗を恐れずに挑戦し、新たな価値を見出し、創造していくアントレプレナーシップを持つ人材を育成しています。

【武蔵野大学について】

武蔵野大学武蔵野キャンパス

1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、13大学院研究科、通信教育部など学生数13,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年には創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

武蔵野大学HP：https://www.musashino-u.ac.jp/

【関連リンク】

■ 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部： https://emc.musashino-u.ac.jp/

■ フォーラム特設サイト： https://emc-entre-eduforum.studio.site/

■ EMC GLOBAL SUMMIT 2026開催報告：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000340.000067788.html

■ note： https://note.com/mu_emc/n/n3339716f185f

■ レポート「１.探究×アントレプレナーシップ」：

https://drive.google.com/file/d/1sL3pggTdNmx4c2MwJLH8bJTsWZgY6BC6/view

■ レポート「２. AI 時代の学びの再設計」：

https://drive.google.com/file/d/1BX0XEXmroa2Yaq25uHZOWbBAsoL0bL0I/view

■ レポート「３. Global Entrepreneurship Education」：

https://drive.google.com/file/d/15j2y94uxLyBAJaaHxrBpcUk9oDeS-4_U/view