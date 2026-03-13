小中学生向けニュース月刊誌『ジュニアエラ』最終号・2026年4月号、3月13日（金）発売／特集は「みんなで考える　20年後の未来」／クイズノック×読者のスペシャル座談会

株式会社朝日新聞出版

親子で楽しく読めて、中学受験・高校入試の勉強にも役立つ、小・中学生のためのニュース月刊誌ジュニアエラ2026年4月号が、3月13日（金）に発売されました。ジュニアエラは今号を以て休刊となり、4月号が最終号となります。特集は「みんなで考える 20年後の未来」。クイズノック×読者のスペシャル企画など盛りだくさんです。

特集は「みんなで考える 20年後の未来」です。20年後、子どもたちがすっかり大人になったとき、どこに暮らし、どんな仕事をしているでしょうか。社会は今とくらべてどれくらい変化しているでしょうか。未来を考えるヒントとして、「働き方・お金」「AI」「気候変動」の観点から、専門家が解説。これから起きそうなことを予測しました。また、「未来のために今できること」は何かを、親子でいっしょに考えるヒントも紹介しています。

時事ニュースをわかりやすく解説する「ニュースが知りたい」では、「総選挙で自民党が歴史的圧勝」を深掘り。2026年2月8日、衆議院議員選挙（総選挙）が行われ、自民党が316議席を獲得しました。戦後初の、単独の政党として3分の2以上の議席を獲得しての圧勝です。これだけの議席数があるとどんなことができるか、高市早苗首相が実現したい政策とはなにか、ジャーナリストの一色清さんが解説します。このほか、「東日本大震災から15年 知ることが命を救う」「ミラノ・コルティナ五輪 日本はなぜスノーボード大国に？」のニュースも解説します。

「ジュニアエラ」で7年間、謎解きやクイズで楽しませてくれたクイズノックの連載最終回は、特別編として「クイズノック×読者のスペシャル座談会」をお届けします。ふくらPさんと河村拓哉さんに、読者を代表して二人の小学生がインタビュー。クイズのこと、勉強のこと、小・中学生、高校生のころのことなどいろいろ聞きました。

「桃太郎電鉄」シリーズの仲間たちと一緒に、47都道府県の都市、名産、歴史人物などを楽しく紹介する連載「桃太郎電鉄で行く！47都道府県」。今回は「広島県」です。

小学生のいろんなお悩みに、小島よしおさんが一緒に悩んで考える人気連載「小島よしおの ボクといっしょに考えよう」。今回は「担任の先生とうまくいかない」という男の子の相談です。

いろいろな場所の裏側に潜入してきた「のぞき見探偵が行く!!」。最終回は「ジュニアエラ編集部」です。出版社の編集部ではどんなふうにして雑誌を作っているのか、いろんな人がかかわり、さまざまな工程を経て出来上がる雑誌づくりの裏側をのぞき見します。

歴史上の人物がもしもSNSを使っていたら…をマンガで紹介する「歴史人物SNS」。今回は特別編として、日本史を代表する「三」にまつわる偉人たちが時空を超えて“ライブ配信”。戦乱の世を導いた「戦国の三英傑」、江戸幕府の危機に「江戸の三大改革」を行った政治家たち、そして700年にわたる武士の世を終わらせ、明治の新時代をつくった「維新の三傑」を紹介します。

「中学受験通信」は、2026年度の中学入試から、「移民・難民問題」「SDGs」「AI」に関する時事問題の出題例を紹介しています。

ジュニアエラは今号を以て休刊します。「親子で読めるニュースマガジン」として2009年に創刊し、これまで約200号を発行してきました。これまで愛読いただいたみなさまに、心よりお礼を申し上げます。

WEBメディア「AERA with Kids+」のなかに、これまでの「ジュニアエラ」の人気記事の一部が読める特設ページをオープンしました。

特設ページはこちらから→https://dot.asahi.com/dir/junioraera/

【そのほかにも、盛りだくさん！】

●ニュースの瞬間 りくりゅう、完璧な演技で金 ミラノ・コルティナ冬季五輪

●フンダラ姫のNewsなひとこと

●夕日新聞 日本全国Ｂ級ニュース

●マンガ コリゴリ博士の暴投ステーション

●パックンのすぐに使えるオモシロ英語

●旬のたべもの カンタンレシピ

春らんまん! 桜の飾り巻きずし

●子ども地球ナビ バングラデシュの男の子

●読者のページ ジュニステ

2コマまんがdeあ・そ・ぼ／ジュニアエラ大喜利

●ニュースのニューシ問題 SNSの影響に関する問題

●コリゴリ博士と読む2月のニュース

●インフォメーション／編集後記

ジュニアエラ2026年4月号

定価：600円（本体545円＋税10％）

発売日：2026年3月13日（金曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJCT87HG