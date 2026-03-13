C.P. COMPANY阪急メンズ大阪に新店舗オープン

八木通商株式会社

イタリア発のラグジュアリースポーツウェアブランド C.P. COMPANY＜シーピーカンパニー＞ は、2026年3月25日（水）、阪急メンズ大阪5階に新店舗をオープンいたします。

本店舗ではブランドの象徴的なディテールである「レンズ」をカスタマイズできる 日本初の「レンズカスタムサービス」 をスタートするほか、ブランドのヘリテージを感じられる ヴィンテージアーカイブピースの特別展示・販売、さらに大阪のカルチャーシーンと連動した 音楽イベント「GOGGLEISM - OSAKA SOUND SCAPE」 の開催を予定しています。

C.P. COMPANYが培ってきた素材研究と都市文化との結びつきを体感できる、新たな旗艦拠点となります。

日本初「レンズカスタムサービス」

C.P. COMPANYのアイコンとも言えるディテールが、ガーメントに組み込まれた “レンズ”。阪急メンズ大阪店では、日本で初めてとなる レンズカスタムサービス を開始いたします。阪急メンズ大阪店にて商品をご購入いただいたお客様を対象に、レンズ部分を自由にカスタマイズする体験型サービスを 無料 で提供いたします。

※詳細は店頭にてご案内いたします。

Vintage Archive Pieces

ブランドの歴史を体感できる特別ラインナップ

店頭では、C.P. COMPANYの歴史を象徴する 1980～90年代のヴィンテージアーカイブピース を特別展開いたします。マッシモ・オスティが生み出した革新的なデザインと素材研究は、スポーツウェアの歴史において重要な役割を果たしてきました。

当時のプロダクトには、ミリタリーやワークウェアから着想を得た構造、そしてガーメントダイをはじめとする革新的な染色技術が反映されています。

今回の特別ラインナップでは、ブランドのDNAを象徴する貴重なアーカイブピースを通じて、C.P. COMPANYのヘリテージとクリエイティビティを体感することができます。

GOGGLEISM - OSAKA SOUND SCAPE

C.P. COMPANYが音楽イベントを開催

新店舗のオープンを記念し、C.P. COMPANYは大阪・心斎橋エリアにて音楽イベント

「GOGGLEISM - OSAKA SOUND SCAPE」 を開催いたします。

C.P. COMPANYは長年にわたり、音楽と都市文化と共鳴してきたブランドです。

世界各地のミュージシャンやクリエイターに支持され、スポーツウェアという枠を超え、カルチャーシーンの象徴的なスタイルとして存在感を放ってきました。

本イベントでは、都市の音楽カルチャーとブランドの世界観が交差する一夜を創出します。

開催日

2026年4月9日（木）予定

ナイトイベント

どなたでもご参加いただけます

※20歳未満の方はご入場いただけません

イベント会場および詳細は

C.P. Company Japan公式Instagram（@cpcompany_japan） にて順次発表予定です。

STORE INFORMATION

C.P. COMPANY 阪急メンズ大阪店

住所

大阪府大阪市北区角田町7-10

阪急メンズ大阪 5F

オープン

2026年3月25日（水）

C.P. COMPANYについて

C.P. COMPANYは1971年、マッシモ・オスティによって設立。素材研究と染色技術への革新的なアプローチを通じて、スポーツウェアの概念を再定義してきました。ガーメントダイをはじめとする独自技術により、機能性と文化性を融合させたプロダクトを展開しています。

公式サイト：https://www.cpcompany.com/ja-jp/(https://www.cpcompany.com/ja-jp/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/cpcompany_japan/(https://www.instagram.com/cpcompany_japan/)

