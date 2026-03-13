＜NUMBER POLISH＞2026年SPRING ひと塗りで春めく透けツヤ“チークネイル”

株式会社ディー・アップ

化粧品輸入製造の株式会社 ディー・アップ（本社：東京都港区 代表取締役：塩野 弘明）は、1本でツヤツヤに仕上がるオールインワンネイルブランド『NUMBER POLISH (ナンバーポリッシュ）』から、2026年2月27日(金)より一部のバラエティショップとディーアップ公式オンラインショップにて新色4色を発売いたします。

■まるで”チーク”なカラーを指先に

春の頬を彩るチークのような輝きと血色感を、ネイルにも。

光と透明感を仕込んだハイライトカラーと、内側からじゅわっと色づくようなチークカラーが、指先を美しく彩ります。みずみずしいツヤと肌なじみの良い発色で、軽やかで華やかな仕上がりに。ひと塗りで、指先から春の訪れを感じられる4色です。

No.41 MILKY SHINE

プラチナゴールドパールを散りばめたピンクベージュ。光に溶け込むハイライトのヴェールで、シンプルかつ華やかに。

No.42 MERMAID PEARL

シアーホワイトに青みピンクの偏光パールがつやめくシェルピンク。つるんと上品な輝きで、指先に真珠のような透明感を。

No.43 VERY BERRY

ベリーの果汁のようにジューシーなレッドピンク。自然な血色感でフレッシュな印象を与えるチークカラー。

No.44 LADY CHEEK

内側からじゅわっと色づいたような血色ピンク。

みずみずしいツヤと透け感発色で、さりげない大人の上品ネイル。

新色情報

ナンバーポリッシュ＜2026 SPRING COLLECTION＞

8mL 1,000円（税込1,100円）

2026年2月27日(金)より一部バラエティショップ・ディーアップ公式オンラインショップにて発売

No.41

MILKY SHINE

(ミルキーシャイン)

[プラチナゴールドラメ入り]

No.42

MERMAID PEARL

(マーメイドパール)

[ピンク偏光パール入り]

No.43

VERY BERRY

(ベリーベリー)

[セミシアー]

No.44

LADY CHEEK

(レディチーク)

[シアー]

About NUMBER POLISH

これ1本でツヤツヤ仕上げ

オールインワン ネイルポリッシュ

ナンバーポリッシュは、ベースコートやトップコートを使わずに、これ1本でツヤのある美しいネイルカラーを楽しむことができる、よくばりなオールインワンネイルポリッシュです。

理想にたどり着くまでラボで1色1色丁寧に調色を繰り返したカラーは、開発ナンバーをそのまま色番号としてナンバリングしています。気分で指先をカスタマイズできる豊富な色展開から、あなたのお気に入りナンバーを見つけてください。

【製品特徴】

・これ1本で完成するオールインワンタイプ

・60秒速乾＊当社調べ 1度塗りの場合

・塗りやすいラウンドカット平筆

・ヴィーガン処方、クルエルティフリー

■取り扱い店舗

PLAZA、LOFT、ハンズ、アインズ＆トルぺ、ショップイン、ディーアップ公式オンラインショップ

※お取り扱い状況については店舗に直接お問い合わせください。

■公式オンラインショップ

https://numberpolish.jp/

■公式Instagram

＠numberpolish_official

https://www.instagram.com/numberpolish_official/