＜NUMBER POLISH＞2026年SPRING ひと塗りで春めく透けツヤ“チークネイル”

株式会社ディー・アップ

化粧品輸入製造の株式会社 ディー・アップ（本社：東京都港区 代表取締役：塩野 弘明）は、1本でツヤツヤに仕上がるオールインワンネイルブランド『NUMBER POLISH (ナンバーポリッシュ）』から、2026年2月27日(金)より一部のバラエティショップとディーアップ公式オンラインショップにて新色4色を発売いたします。




■まるで”チーク”なカラーを指先に

春の頬を彩るチークのような輝きと血色感を、ネイルにも。


光と透明感を仕込んだハイライトカラーと、内側からじゅわっと色づくようなチークカラーが、指先を美しく彩ります。みずみずしいツヤと肌なじみの良い発色で、軽やかで華やかな仕上がりに。ひと塗りで、指先から春の訪れを感じられる4色です。


No.41 MILKY SHINE


プラチナゴールドパールを散りばめたピンクベージュ。光に溶け込むハイライトのヴェールで、シンプルかつ華やかに。



No.42 MERMAID PEARL


シアーホワイトに青みピンクの偏光パールがつやめくシェルピンク。つるんと上品な輝きで、指先に真珠のような透明感を。



No.43 VERY BERRY


ベリーの果汁のようにジューシーなレッドピンク。自然な血色感でフレッシュな印象を与えるチークカラー。



No.44 LADY CHEEK


内側からじゅわっと色づいたような血色ピンク。


みずみずしいツヤと透け感発色で、さりげない大人の上品ネイル。






新色情報

ナンバーポリッシュ＜2026 SPRING COLLECTION＞


8mL 1,000円（税込1,100円）


2026年2月27日(金)より一部バラエティショップ・ディーアップ公式オンラインショップにて発売



No.41


MILKY SHINE


(ミルキーシャイン)


[プラチナゴールドラメ入り]






No.42


MERMAID PEARL


(マーメイドパール)


[ピンク偏光パール入り]






No.43


VERY BERRY


(ベリーベリー)


[セミシアー]






No.44


LADY CHEEK


(レディチーク)


[シアー]





About NUMBER POLISH

これ1本でツヤツヤ仕上げ


オールインワン ネイルポリッシュ


ナンバーポリッシュは、ベースコートやトップコートを使わずに、これ1本でツヤのある美しいネイルカラーを楽しむことができる、よくばりなオールインワンネイルポリッシュです。


理想にたどり着くまでラボで1色1色丁寧に調色を繰り返したカラーは、開発ナンバーをそのまま色番号としてナンバリングしています。気分で指先をカスタマイズできる豊富な色展開から、あなたのお気に入りナンバーを見つけてください。



【製品特徴】


・これ1本で完成するオールインワンタイプ


・60秒速乾＊当社調べ 1度塗りの場合


・塗りやすいラウンドカット平筆


・ヴィーガン処方、クルエルティフリー







■取り扱い店舗


PLAZA、LOFT、ハンズ、アインズ＆トルぺ、ショップイン、ディーアップ公式オンラインショップ


※お取り扱い状況については店舗に直接お問い合わせください。



■公式オンラインショップ


https://numberpolish.jp/



■公式Instagram


＠numberpolish_official


https://www.instagram.com/numberpolish_official/