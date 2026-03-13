＜NUMBER POLISH＞2026年SPRING ひと塗りで春めく透けツヤ“チークネイル”
化粧品輸入製造の株式会社 ディー・アップ（本社：東京都港区 代表取締役：塩野 弘明）は、1本でツヤツヤに仕上がるオールインワンネイルブランド『NUMBER POLISH (ナンバーポリッシュ）』から、2026年2月27日(金)より一部のバラエティショップとディーアップ公式オンラインショップにて新色4色を発売いたします。
■まるで”チーク”なカラーを指先に
春の頬を彩るチークのような輝きと血色感を、ネイルにも。
光と透明感を仕込んだハイライトカラーと、内側からじゅわっと色づくようなチークカラーが、指先を美しく彩ります。みずみずしいツヤと肌なじみの良い発色で、軽やかで華やかな仕上がりに。ひと塗りで、指先から春の訪れを感じられる4色です。
No.41 MILKY SHINE
プラチナゴールドパールを散りばめたピンクベージュ。光に溶け込むハイライトのヴェールで、シンプルかつ華やかに。
No.42 MERMAID PEARL
シアーホワイトに青みピンクの偏光パールがつやめくシェルピンク。つるんと上品な輝きで、指先に真珠のような透明感を。
No.43 VERY BERRY
ベリーの果汁のようにジューシーなレッドピンク。自然な血色感でフレッシュな印象を与えるチークカラー。
No.44 LADY CHEEK
内側からじゅわっと色づいたような血色ピンク。
みずみずしいツヤと透け感発色で、さりげない大人の上品ネイル。
新色情報
ナンバーポリッシュ＜2026 SPRING COLLECTION＞
8mL 1,000円（税込1,100円）
2026年2月27日(金)より一部バラエティショップ・ディーアップ公式オンラインショップにて発売
No.41
MILKY SHINE
(ミルキーシャイン)
[プラチナゴールドラメ入り]
No.42
MERMAID PEARL
(マーメイドパール)
[ピンク偏光パール入り]
No.43
VERY BERRY
(ベリーベリー)
[セミシアー]
No.44
LADY CHEEK
(レディチーク)
[シアー]
About NUMBER POLISH
これ1本でツヤツヤ仕上げ
オールインワン ネイルポリッシュ
ナンバーポリッシュは、ベースコートやトップコートを使わずに、これ1本でツヤのある美しいネイルカラーを楽しむことができる、よくばりなオールインワンネイルポリッシュです。
理想にたどり着くまでラボで1色1色丁寧に調色を繰り返したカラーは、開発ナンバーをそのまま色番号としてナンバリングしています。気分で指先をカスタマイズできる豊富な色展開から、あなたのお気に入りナンバーを見つけてください。
【製品特徴】
・これ1本で完成するオールインワンタイプ
・60秒速乾＊当社調べ 1度塗りの場合
・塗りやすいラウンドカット平筆
・ヴィーガン処方、クルエルティフリー
■取り扱い店舗
PLAZA、LOFT、ハンズ、アインズ＆トルぺ、ショップイン、ディーアップ公式オンラインショップ
※お取り扱い状況については店舗に直接お問い合わせください。
■公式オンラインショップ
https://numberpolish.jp/
■公式Instagram
＠numberpolish_official
https://www.instagram.com/numberpolish_official/