法人、団体向けの体験型健康サービスを２０２６年４月より開始

ウエルシア薬局株式会社

ウエルシア薬局株式会社（本社：東京都千代田区外神田二丁目2-15、代表取締役社長：田中純一、以下「ウエルシア薬局」）は、企業、健康保険組合、自治体などの法人や団体向けに、従業員や職員の方々の健康測定、生活習慣や食生活等に関わり、現状の把握と生活改善に向けた行動変容をワンストップで支援する「はかって・わかって・ととのえる」体験型健康サービスを2026年４月より開始します。

本サービスは、管理栄養士が中心となり、１.出張型健康測定・即時検査サービス ２.対面もしくはオンラインによるテーマ別セミナー ３.食事記録アプリを活用した伴走型の支援サービス 栄養コンシェルジュサービスを提供することで、企業や団体の健康経営やウェルビーイングの向上に貢献します。

【サービスの内容】

1.オフィスや研修会場へ伺う即時測定

・体組成、骨強度、血管推定年齢などのスクリーニング

・エクオール産生能チェック※1

・ナトカリ（Na/K）バランス測定※2

・唾液による口腔内環境（歯の健康・歯茎の健康・口腔清潔度）検査

2.管理栄養士によるテーマ別セミナー（対面／オンライン）

・プレコンセプションケア※3、腸活、更年期対策、骨粗鬆症対策、減塩、

オーラルケア、メタボ予防、フレイル予防※4など

・測定結果に基づく具体的な食事・運動・睡眠改善策を提示

3.食事記録アプリを活用した 栄養コンシェルジュサービス

・食事・運動・睡眠を簡単記録、測定データが自動反映

・ダイエット、健診対策、生活習慣病改善など目的に応じた専門コースを提供

・管理栄養士による個別支援で行動変容を強力に後押し

・AIサポートも組み合わせ健康習慣の行動継続率を向上

※１エクオール産生能チェック：

大豆イソフラボンが腸内で変換されてできる成分「エクオール」を、自分の体が産生できるかを尿検査で調べる。更年期症状の緩和や骨・肌の老化予防など、男女問わず健康状態の指標となる。

※２ナトカリ（Na/K）バランス測定：

尿中のナトリウムとカリウムの比率を測定することで、日頃の塩分摂取量を評価し、食生活を見直すきっかけを提供する。このナトカリ比と血圧には強い関連があり、比率を低く保つことが高血圧や循環器病の予防に有効とされている。

※３プレコンセプションケア：

若い世代が将来のライフプランを考えながら、日々の食事や生活習慣を整え、生涯を通じた健康を目指す取り組み。

※４フレイル予防：

「フレイル」とは、加齢とともに心身の活力（筋力、認知機能、栄養状態など）が低下し、病気でなくても虚弱になってしまう状態。「フレイル予防」は、この状態に陥ることを未然に防ぎ、生涯にわたって健康的で活動的な生活を自立して送り続けることを目指す取り組み。

【費用】個別にご要望をおうかがいし御見積いたします。

【本サービスを導入するメリット】

・健康診断前のフォロー体制を充実することによる医療費の抑制

・従業員、職員の方々のエンゲージメント向上と

プレゼンティーズム（疾病している状態での就業）改善

・健康経営優良法人、ホワイト500、ブライト500への認定取得の後押し等健康経営への寄与

■サービス開始に先立って、実施した研修会において高評価をいただきました。

２０２６年２月24日、NTTドコモビジネス株式

会社にご協力をいただき、大手町本社にて

同社に所属される約３０名の皆さまに

本サービスの一部となるエクオール検査と

腸活に関わるセミナーを実施しました。

■NTTドコモビジネス株式会社で行われた研修会への評価や感想

1.アンケート結果（回答率100％）

・総合満足度：１００％

・「エクオールを初めて知った。」…７９％

・「腸活を意識した生活を送りたい。また測定したい。」９６．４％

・「生活習慣を見直すきっかけになった。」…１００％

2.参加者の声（一部抜粋）

具体的に何を食べればいいかアドバイス頂けたこと。また、このよう場を設けてほしい。

自分のエクオール数値を知ることによって、行動変容につながると感じた。

自分だけでなく家族の食事にも気を配りたいと思った。

すぐにできる事で効果が高いから大変わかりやすく、興味が高まる内容で素晴らしい。

自分の母にもエクオールについて情報共有しようと思ったため。

女性ですが、エクオールについて知らなかったので今後は意識して摂取しようと思います。

ウエルシア薬局は、２０３０年のありたい姿として「地域No.1の健康ステーションの実現」を目指しており、ヘルスケアとビューティケアを中心に「未病」、「予防」、「治療」、「介護」のプロフェッショナルとして信頼される商品やサービスを提供しています。今後も地域や社会における健康課題に寄り添いながら、幅広い層の皆さまの健康増進に貢献したいと考えています。

【本サービスに関わるお問い合わせ先】

ウエルシア薬局株式会社 経営企画本部 ヘルスケア事業推進部

healthcare-jigyo@welcia-yakkyoku.co.jp