イメコンアプリ、AIを活用した「毎週コーデ提案サービス」を開始。広告出稿ゼロで登録者数2,000名を突破

株式会社マリコローレ（代表取締役：金岡茉莉子）は、スマホアプリ「イメコン(https://mari-colore.co.jp/imecon-app/)」において、新たに「毎週コーデ提案サービス」を開始したこと、あわせて広告出稿を行わずに登録者数2,000名を突破したことをお知らせいたします。

「イメコン」は、女性のファッションやコスメ選びの悩みをサポートする、月額990円のスマホアプリです。ユーザーのパーソナルカラー、骨格タイプ、顔タイプ、年齢に基づき、似合うファッションアイテムやコスメのトレンド情報を提案しています。

また、希望するイメージコンサルタントを選び、DMで個別相談を行うことも可能です。

※個別相談は別途料金がかかります。

◆サービス開発のきっかけ

マリコローレは、国内大手のパーソナルカラー診断サロンの一つである「mari-colore」を運営し、パーソナルカラー診断・骨格診断・顔タイプ診断を行って、お客様に似合うファッションとメイクをご提案しています。

「パーソナルカラー診断サロン mari-colore東京新宿サロン」(https://mari-colore.co.jp/salon-tokyo-shinjuku/)

「パーソナルカラー診断サロン mari-colore千葉津田沼サロン」(https://mari-colore.co.jp/salon-chiba-tsudanuma/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Egr6u7Bfyh4 ]

ただ、3つのタイプの掛け合わせで似合うアイテムを判断しなければいけないため、実際にお店に買い物に行くと、「自分一人では選べない」というお客さまが多いことが課題となっていました。

コンサルタントとのショッピング同行もサービス提供していますが、日常的に利用して頂くことは難しいため、

・3つのタイプの掛け合わせで似合うアイテムがおすすめされる

・コンサルタントに相談できる

というWEBサービスが必要だと考え、イメコンアプリを開発しました。

◆広告ゼロ、口コミだけで登録者数2000名突破

2024年7月にサービスを開始しましたが、2026年3月現在まで広告は一切行っていません。

サロンのお客様へのご案内・ご友人への紹介・口コミだけで、ユーザー数が少しずつ増え、登録者数が2000名を突破しました。

◆AIの活用における毎週の個別コーデ提案の実現

女性に似合うファッションは、「骨格タイプ（3つ）」「顔タイプ（8つ）」「パーソナルカラー（4つ）」の掛け合わせで決まります。

つまり、それぞれのタイプの掛け合わせごとに1日のコーデを提案する場合、3×8×4=96パターンのコーデを作る必要があります。

また、年齢もファッションにとって重要な要素であるため、上記の96タイプをさらに年齢で6グループ（10代、20代、30代、...60代以上）に分けた場合、576パターンのコーデを作る必要があります。

イメコンアプリには、これまでユーザーから「アイテムだけでなくコーデまで提案してほしい」という声が多く届いていました。

ただ、定期的に576パターンのコーデを組むことは、必要人数のイメージコンサルタントを割けば可能ではあるものの、それを提案するための着用画像を撮影・作成することが現実的に難しく、実現できないでいました。

しかし、昨今の生成AIの発達により、それぞれのアイテムの写真をアップロードすれば、実際に女性がすべてを身につけた場合の着用イメージを簡単に制作するシステムを開発することができました。

それにより、「骨格タイプ」「顔タイプ」「パーソナルカラー」「年齢」ごとの576パターンのコーデを毎週作成し、提案することが可能になったため、『毎週コーデ提案サービス』をスタートさせました。

◆今後の展開について

今後は、プロモーションを本格化し、ユーザー数の拡大と提携ブランドの増加を目指してまいります。

また、コーディネート提案数や紹介アイテム数の拡充に加え、コンサルタントへの相談機能の強化にも取り組みます。

これにより、女性のファッションやコスメに関する悩みの解決を支援するとともに、消費者とブランドをより深くつなぐプラットフォームの構築を目指してまいります。

