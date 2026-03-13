事実ベースの報告スキルを習得しミスを成長の糧に変える、若手社員向け 失敗の報告の仕方研修を提供開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、若手社員を対象とした新メニュー「若手社員向け 失敗の報告の仕方研修(https://www.recurrent.jp/listings/young-young-fail)」をリリースしました。本研修は、業務上のミスや失敗を迅速かつ正確に上司へ共有するための報告力強化を目的としています。

感情と事実を切り分けるフレームワークの活用や、失敗の原因分析手法を習得することで、組織におけるリスクの最小化を図ります。失敗を恐れず、改善策を自ら考え抜くスキルの実装を目指します。

迅速な失敗報告の欠如が招く組織的リスクへの対応

現代のビジネス環境において、若手社員による報告の遅れや隠蔽は、二次被害の拡大を招く重大な経営リスクとなり得ます。多くの現場では、ミスを指摘されることへの不安から、情報が揃うまで報告を控えたり、感情的な言い訳が混ざったりする課題が見受けられます。

企業には、失敗を隠さず前向きに共有し、客観的な事実に基づいて組織全体の資産へと転換するコミュニケーションスキルの強化が求められています。

研修内容の紹介

研修タイトル

研修受講対象- すでに業務に従事している新入社員- 若手社員身に付くスキルや目的

本研修は、失敗報告の重要性を理解し、型を用いた正確な情報共有と具体的な再発防止策の立案ができるようになることを目的としています。受講者は、報告の遅れが組織に与える影響を認識した上で、事実と意見を切り分けた客観的な報告スキルを習得します。

本研修の特徴- 報告の遅れや隠蔽が組織に与えるリスクの理解失敗を放置することで生じる二次被害を理解し、迅速な情報共有が必要な理由をマインドセットから見直します。- 事実と意見を切り分け感情を排除した報告スキルの習得5つの要素で構成する型を用い、言い訳を排して客観的な事実のみを構造的に伝える技術を実装します。- 失敗の原因を深く分析し具体的な再発防止策の立案「なぜ」を繰り返す分析手法を理解し、ミスを個人の成長と組織の改善につなげるプロセスを定着させます。若手社員向け 失敗の報告の仕方研修【言い訳にならない報告を】 - 社員研修のリスキル0

研修カリキュラムの抜粋

1. 失敗報告の基本理解

- 失敗報告の定義と目的- 報告しないことで起きるリスク- 【ケーススタディ】報告のタイミングによる結果の違い

2. 正しい失敗報告の型

- 5つの要素で構成する報告フレームワーク- 事実と意見・推測の違いと使い分け- 【ワーク】報告文を書き直す3. 失敗を成長につなげる- 失敗の原因を分析する（なぜを繰り返す）- 失敗を成長の糧にするマインドセット- 【ワーク】失敗から学べたこと

リスキルについて

株式会社リスキルは、「もっと研修を」をコンセプトに、若手社員向け 失敗の報告の仕方研修をはじめとする多彩な研修プログラムを提供しています。

ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系

リスキルでは、企業が研修を導入しやすい環境を整えるため、ビジネス研修が料金一律の価格設定を採用しています。研修時間や人数に基づいたシンプルな見積りを即座に算出可能です。

実践的で高品質な研修の提供

豊富なビジネス経験を持つ講師陣が、現場で即座に活用できる実践的な内容を提供します。教材の準備から発送までフルサポートする体制を整え、担当者の負担を軽減しながら質の高い教育機会を創出します。

※本プレスリリースの内容は、2026年03月時点のものです。