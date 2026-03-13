ブライスがストリートスナップ雑誌「FRUiTS」とコラボレーション！

株式会社クロスワールドコネクションズ


原宿ストリートのリアルなおしゃれスナップを追い続けた、伝説的なファッションマガジン「FRUiTS」とファッションドール「ブライス」のコラボレーションが実現。ストリートカルチャーのスピリットをまとった、原宿KAWAII特別な一体が登場！ディテールにこだわったスペシャル仕様でお届けします。



『フルーティーカレイドスコープ』28,100円（税込み）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BLYTHE is a trademark of Hasbro. (C) 2026 Hasbro. All Rights Reserved. Photography by CWC. www.blythedoll.com



ファッションのアクセントアイテムは、歴代「FRUiTS」の表紙をプリントしたキャミソールワンピースと、ショッキングピンクのライダースジャケット🩷
パッケージにもFRUiTSの表紙を起用した、これまでにないデザインとなっています。




セット内容：ドール、キャミワンピース、Tシャツワンピース、ライダースジャケット、ヘアゴム（2個）、ヘアピン（7個）、ネックレス、ブレスレット（2個）、ピアス、レッグウォーマー、ソックス、シューズ、ショーツ、スタンド（腰支え）


ミルキーピンク/クリーミーホワイトのミックスカラーのヘアーには、軽くて柔らかい新素材を使用。綿あめのようなふわふわでスイートなヘアスタイルに仕上げています。
ライラックのアイカラーは、星形のホログラム入りのスペシャル仕様。ほか3色も全てスペシャルカラーをセットしています。





アイカラー：サルビアブルー（右）、ライラック（正面　星形のホログラム）、ブラウン（左）、ブルーグリーン（正面）



CWC限定ネオブライス『フルーティーカレイドスコープ』販売方法については、ブライス公式をご覧ください。



ブライス公式サイト：https://www.blythedoll.com



CWC限定ネオブライス『フルーティーカレイドスコープ』


発売日：2026年4月17日


メーカー小売り希望価格：28,100円（税込み）



※本製品は対象年齢が15歳以上となります。


※仕様は製品とは異なる場合がございます。




ブライスとは？
「ブライス」は、ファッションやトレンドに敏感な大人の女性たちの心を虜にしているファッションドールです。
ピンク・ブルー・グリーン・オレンジと4色に変わる大きな瞳を持ち、ひとつの顔なのに様々な表情を作り出し、大きな頭と華奢なボディという個性的なプロポーションで様々なテイストのファッションを着こなす、ファッション感度の高いフォトジェニックなドールとして愛されています。




ブライス公式ショップJunie Moon：
代官山店 http://daikanyama.juniemoon-shop.com


大阪店 http://osaka.juniemoon-shop.com


原宿店 http://harajuku.juniemoon-shop.com




ブライス関連サイト/SNS：


オンラインストア：https://shop.juniemoon.jp
インスタグラム：https://www.instagram.com/juniemoon_official/




＜権利表記 記載のお願い＞
商品の画像をご使用の際は、下記の権利表記をご記載いただけますようお願いいたします。
BLYTHE and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarksd of Hasbro, Inc. (C)2026 Hasbro. Licensed by Hasbro. Photography by Cross World Connections, Ltd.




＜会社概要＞


有限会社ジュニームーン
代表者名ジュンコ・ウォング（黄ジューン）


住所150-0033 東京都渋谷区猿楽町4-3,1F


電話番号 03-3496-0740
公式サイト：https://www.blythedoll.com

＜会社概要＞
社名株式会社クロスワールドコネクションズ [CWC]


代表者名ジュンコ・ウォング（黄ジューン）
住所〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南3-7-5　東光苑マンション502
電話番号03-6452-4778
設立1991年2月4日


URL: https://www.cwctokyo.com



クロスワールドコネクションズ（CWC）は、イラストレーターたちのマネージメント、ライセンス管理、プロモーションを行うエージェンシーです。
イラストレーターやキャラクターに関する展覧会、書籍、商品などの企画からプロダクションにも対応しています。
また、日本とアジアで、ファッションドール「ブライス」をクリエイティブプロデュースしています。
ブライスグッズを製造・販売するライセンシーでもあり、オリジナルグッズの企画・デザイン・販売もしています。