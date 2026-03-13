ブライスがストリートスナップ雑誌「FRUiTS」とコラボレーション！

株式会社クロスワールドコネクションズ

原宿ストリートのリアルなおしゃれスナップを追い続けた、伝説的なファッションマガジン「FRUiTS」とファッションドール「ブライス」のコラボレーションが実現。ストリートカルチャーのスピリットをまとった、原宿KAWAII特別な一体が登場！ディテールにこだわったスペシャル仕様でお届けします。

『フルーティーカレイドスコープ』28,100円（税込み） BLYTHE is a trademark of Hasbro. (C) 2026 Hasbro. All Rights Reserved. Photography by CWC. www.blythedoll.comBLYTHE is a trademark of Hasbro. (C) 2026 Hasbro. All Rights Reserved. Photography by CWC. www.blythedoll.com

ファッションのアクセントアイテムは、歴代「FRUiTS」の表紙をプリントしたキャミソールワンピースと、ショッキングピンクのライダースジャケット🩷

パッケージにもFRUiTSの表紙を起用した、これまでにないデザインとなっています。

セット内容：ドール、キャミワンピース、Tシャツワンピース、ライダースジャケット、ヘアゴム（2個）、ヘアピン（7個）、ネックレス、ブレスレット（2個）、ピアス、レッグウォーマー、ソックス、シューズ、ショーツ、スタンド（腰支え）



ミルキーピンク/クリーミーホワイトのミックスカラーのヘアーには、軽くて柔らかい新素材を使用。綿あめのようなふわふわでスイートなヘアスタイルに仕上げています。

ライラックのアイカラーは、星形のホログラム入りのスペシャル仕様。ほか3色も全てスペシャルカラーをセットしています。

アイカラー：サルビアブルー（右）、ライラック（正面 星形のホログラム）、ブラウン（左）、ブルーグリーン（正面）

BLYTHE is a trademark of Hasbro. (C) 2026 Hasbro. All Rights Reserved. Photography by CWC. www.blythedoll.com



CWC限定ネオブライス『フルーティーカレイドスコープ』販売方法については、ブライス公式をご覧ください。

ブライス公式サイト：https://www.blythedoll.com

CWC限定ネオブライス『フルーティーカレイドスコープ』

発売日：2026年4月17日

メーカー小売り希望価格：28,100円（税込み）

※本製品は対象年齢が15歳以上となります。

※仕様は製品とは異なる場合がございます。



ブライスとは？

「ブライス」は、ファッションやトレンドに敏感な大人の女性たちの心を虜にしているファッションドールです。

ピンク・ブルー・グリーン・オレンジと4色に変わる大きな瞳を持ち、ひとつの顔なのに様々な表情を作り出し、大きな頭と華奢なボディという個性的なプロポーションで様々なテイストのファッションを着こなす、ファッション感度の高いフォトジェニックなドールとして愛されています。



