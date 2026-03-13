『PSO2 ニュージェネシス ver.2』3月13日（金）22時より、「『NGS』早春の候！ゲーム実況生放送 2026 春！！」配信

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中のオンラインRPG『PSO2 ニュージェネシス ver.2（以下、NGS ver.2）』について、2026年3月13日（金）22:00より、「『NGS』早春の候！ゲーム実況生放送 2026 春！！」を配信します。

2026年早春に、『NGS ver.2』ゲーム実況特番の放送が決定！ 今回は長谷川唯さんと柳川陽香さんのお二人が、アークス（プレイヤー）の皆さんとゆるく『NGS ver.2』を楽しみながら、春の訪れをお祝いしよう！ という、約4時間の番組です。

アークスの皆さんとのクエストプレイや恒例のファッションショーのほか、昨年のクリスマス放送で好評だった「クリスぺ探訪」も開催予定です。

配信はSHIP「2」で実施します。ゲーム内や配信で、ぜひご参加ください！

■「『NGS』早春の候！ゲーム実況生放送 2026 春！！」番組概要

放送日時：2026年3月13日（金）22:00～3月14日（土）2:00（予定）

視聴URL

YouTube Live：https://youtu.be/vyhYrJNytH4

ニコニコ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350018667

出演者（敬称略）：

長谷川唯（声優／舞台俳優）

柳川陽香（作曲家）

長谷川唯さん

柳川陽香さん

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『PSO2』シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,100万を突破しています(2023年6月時点)。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。