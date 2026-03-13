本のスペシャリストが厳選した自然がテーマの本100冊以上を手に取って楽しめる企画展開催

高槻市

あくあぴあ芥川（高槻市立自然博物館）で、企画展「本からひらく自然-自然と本と博物館-」を令和8年3月14日（土曜日）から6月28日（日曜日）まで開催します。会場では書店の店員、図書館司書などの本のスペシャリストが厳選した、生き物や自然がテーマの本100冊以上を展示し、すべて自由に閲覧可能。館内で展示された標本と見比べながら生き物の姿や特徴を学ぶことができます。

同館ではこれまで、来館者に本をきっかけに自然に興味を持ってもらおうと、生き物や自然をテーマにした本を紹介する講座や、絵本の読み聞かせを通じて子どもたちに自然の魅力を伝えるおはなし会を実施してきました。今回の企画展では、これらの活動に関わってきた自然分野の専門家や地域の子どもへ本やおはなしを届ける活動をしている市民グループ、市立図書館の司書、市内書店スタッフなど市内で本に関わる活動を行う人たちの協力のもと、「生き物と自然」をテーマにしたおすすめの本を集めて展示します。会場では生き物を美しいイラストで紹介した絵本、生き物の暮らしや成長を描いた本など100冊以上の本を展示。本は、すべて実際に手に取って読むことができます。さらに、展示している絵本の一部に登場する鳥の巣やキノコ、ニホンリスなどの生き物の標本もあわせて展示し、本の世界と実際の自然を見比べながら楽しめるのも特徴です。同館職員は「本の世界を知ることで、自然をより深く理解したり、もっと楽しむことにつながってほしい。本好きな人が本物の生き物に興味をもつきっかけにもなれば」と話しています。

【企画展概要】

期間：令和8年3月14日（土曜日）から6月28日（日曜日）まで

※10時から17時まで

※月曜日休館。ただし、月曜日が祝日の場合は開館、翌平日に休館

場所：高槻市立自然博物館（あくあぴあ芥川）1階企画展スペース

住所：高槻市南平台五丁目59番1号

アクセス：市営バスJR高槻駅北5番のりばから「関西大学」・「平安女学院大学東」行き乗車「南平台小学校前」下車すぐ

入館・観覧料：無料

【関連ホームページ】

あくあぴあブログ（あくあぴあ芥川ホームページ）

https://aquapia-akutagawa.blog.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

高槻市立自然博物館（あくあぴあ芥川）

電話072-692-5041