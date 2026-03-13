貸付型クラウドファンディング「Funvest」3/17より新ファンド「ジェイ・ワン・プランニング 不動産事業ファンド１-３号」の募集開始

Fintertech株式会社

「未来をわかちあう投資」を提供する「Funvest（ファンベスト）」（以下、Funvest）は、「ジェイ・ワン・プランニング 不動産事業ファンド１-３号」（以下、本ファンド）の募集を3/17より開始しますので、お知らせいたします。

■本ファンドの概要

本ファンドは、投資家の皆様からの出資金を『株式会社ジェイ・ワン・プランニング』に対し、不動産事業資金として貸付け運用するファンドです。

※ファンドへのお申込みは先着順となります。

詳細は、以下をご参照ください。

https://ftt-funvest.jp/item/detail/188

■株式会社ジェイ・ワン・プランニングについて

株式会社ジェイ・ワン・プランニングは、東京ミッドタウン日比谷にオフィスを構えており、2002年の創業以来、「すべてはお客様と地域のために。」という想いの下、都市の価値向上に貢献する事業を展開しています。主要な事業内容は、一棟ビル・マンション・アパート、駐車場、底地（借地権付き土地）など、多岐にわたる不動産の買い取りに特化しています。



約25年にわたり培ってきた豊富な経験と専門的なノウハウを最大の強みとし、お客様の抱える不動産の課題を解決し、その価値を最大限に引き出す確かな専門性を提供しています。

詳細は、以下をご参照ください。



■Funvest WEBサイト

https://ftt-funvest.jp/



■Fintertechについて

Fintertechは、大和証券グループ及びクレディセゾンがそれぞれ創業来培ってきた金融ビジネスのノウハウを礎としながら、最先端のテクノロジーの活用や外部企業との連携により次世代金融サービスを機動的にかつ柔軟に創出することを目指しています。 主な事業として、暗号資産を活用した「デジタルアセット担保ローン」及び「デジタルアセットステーク（消費貸借）」、「未来をわかちあう投資」を提供する貸付型クラウドファンディングサービス「Funvest（ファンベスト）」を展開しています。

・会社概要

■貸付型クラウドファンディングに関する注意事項

・本サービスの会員登録・ファンドのお申込みにつき、登録料・口座管理費用・申込手数料はかかりません。ご出資の際の出資金の送金手数料は、お客様にご負担いただきます。分配・償還時の送金手数料は、Fintertechが負担いたします。

・Fintertechは、出資金額又は貸付金額に対し一定の料率にて計算した金額を、営業者報酬として、出資金又はファンドの収益より収受いたします。詳しくは、各ファンドの交付書面をご確認ください。

・出資完了後は、途中解約を行うことができません。また、匿名組合契約約款に定める一定の事由により、契約の解除・譲渡が発生した場合は、出資金に対し一定の料率にて計算した解除手数料・譲渡手数料を収受いたします。

・「想定利回り」は、投資家の皆様への分配金（貸付による金利等の収入から、営業者報酬その他の諸費用を差し引いて計算されます）の見通しを元に算定した年換算利回り（税引前）であり、将来の運用結果を保証するものではありません。

・匿名組合契約に基づくお客様の出資金については、元本保証されるものではなく、本借入人に対する貸付債権の財産的価値、営業者の信用状況等により損失が発生するおそれがありますので、十分ご注意ください。

・外貨建てで貸付運用を行うファンドにおいては、海外通貨と日本円の間の為替相場の変動によって、貸付額の円換算額よりも返済された元本額の円換算額が少なくなり、損失が発生する可能性があります。

・詳しくは、当該ファンドの契約締結前交付書面等の交付書面、ファンドの募集ページに記載されておりますので、内容を十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断と責任にて投資を行っていただきますようお願い申し上げます。