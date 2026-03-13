【ブルガリ】ブルガリ 2026年春夏レザーグッズ コレクションから、ジュエリーとバッグを紡ぐ美学的シグネチャーとなる新作バッグが登場

ブルガリ・ジャパン合同会社

ブルガリの2026年春夏レザーグッズコレクションでは、ジュエリーのアイコンがレザーグッズのアート性を通して再解釈されています。季節ごとのクラフツマンシップとモダンかつタイムレスなフォルムで表現された精巧なサヴォアフェールが、モダンな日常の装いを演出します。「ハイクラフト」と称される本コレクションは、クラフツマンシップの卓越性と創造的な技法の熟達を通して、ローマ発のメゾンによる美的モチーフを象徴しています。ブルガリ レザーグッズ＆アクセサリーのクリエイティブ ディレクター、メアリー・カトランズが手掛けた本コレクションは、ブルガリの世界観を象徴する「セルペンティ」、「ディーヴァ ドリーム」、「トゥボガス」といったモチーフをジュエリーとバッグを紡ぐ美学的シグネチャーへと昇華させています。

今シーズンも、古代ローマの断片からインスピレーションを得たシグネチャーである“カラ”パターンのバッグが登場し、新たな素材の探求が続いています。この「カラ」パターンは、ブルガリが丹念に修復したカラカラ浴場の象徴的なモザイクから着想を得ています。これは、メアリー・カトランズがアクセサリーカテゴリーにおいてフェミニニティと普遍性のアイコンとして導入したパターンでもあります。



ラフィア素材のバッグでは、モデルのサイズに応じ130メートルから216メートルのラフィア糸を用い、16時間から41時間をかけた入念な刺繍工程によってこのバターンが形作られています。スモールとミディアムサイズの「セルペンティ フォーエバー」にもブルガリのクラフツマンシップが命を吹き込まれており、両モデルともメタリックな鱗とマッチするエナメルをあしらった象徴的なマグネット式のスネークヘッドクロージャーがあしらわれています。

「セルペンティーヌ トート」はホワイト＆ナチュラル、そしてライトアメシストカラーやライトペリドットカラーといった宝石にインスパイアされたカラーリングで、スモールサイズとミディアムサイズで2026年4月より展開されます。

季節の素材をブルガリならではの卓越した技術で追求したウィーブン ウィッカーの技法は、時代を超えた「セルペンティ フォーエバー」トップハンドルに夏らしい爽やかさを添えます。柔らかく加工され金属フレームに編み込まれた天然ラタンが上質なアイボリーオパールカラーのカーフレザーと、象徴的な宝石にインスパイアされたスネークヘッドクロージャーと優美に組み合わされています。

ラフィアとラタン素材のバッグは、2026年4月よりブティックにて展開されます。

ジュエリーとレザーグッズの対話は、新しい「トゥボガス」クラッチで続き、そのハンドルはメゾンの伝説的な金細工のシグネチャーの一つを再現しています。トゥボガスというこの前衛的な技術は、1940年代以来、ブルガリの大胆なデザインを特徴づけてきました。ブラックサテンで発表される「トゥボガス パレンテシ」クラッチは、88個のジルコニアストーンで装飾されたパレンテシモチーフが施された象徴的なハンドルが特徴です。

ライトゴールドの筋模様のあるカーフレザーを用いたこの「トゥボガス カボション クラッチ」のハンドル部分は、ジルコニアストーンで縁取られたカラフルなガラスカボションストーンで装飾されています。これはブルガリの宝石に対する洗練されたアプローチへのオマージュです。

ブルガリのスモールレザーグッズは、メゾンの象徴的なコードを日常のマストハブアイテムとして再解釈した洗練されたアクセサリーとなります。

「ディーヴァ ドリーム ヴァニティ」は、スモールレザーグッズの表現を通してジュエリーボックスを再解釈します。コンパクトでありながら広々としたインナースペースを持ち、象徴的な“カラ”パターンに着想を得たカーフレザーのマトラッセ加工が施され、美しい体的な質感を演出します。

アイコニックなディーヴァ ドリーム パターンがエナメルにてジッパーにあしらわれたこのバッグには、レザーハンドルと取り外し可能なチェーンがつき、快適さとスタイルを兼ね備えています。

2026年2月よりブラックとロイヤルルビー、2026年5月よりホワイトで展開されるこの宝物のようなバッグは、ジュエリーから着想を得たデザインと機能性を融合させるブルガリの独自の技術を体現しています。

295308

セルペンティ バッグ

ラフィア / ライトペリドット

W19 x H11 x D5.5 cm

885,500円

2026年4月発売予定

295303

セルペンティーノ バッグ

ラフィア / ナチュラル

W21.5 x H15 x D7.5 cm

1,012,000円

2026年4月発売予定

294674

セルペンティ バッグ

ラタン / ペルラホワイト

W20.5 x H15 x D9 cm

1,111,000円

2026年4月発売予定

295432

ブルガリ トゥボガス クラッチ

サテン / ブラック

W25 x H12.5 x D3.5cm

720,500円

2026年5月発売予定

295462

ディーヴァ ドリーム ヴァニティケース

ナッパ / ペルラホワイト

W19 x H11.5 x D9cm

369,600円

2026年5月発売予定

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/