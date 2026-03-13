2026年施行の取適法、物流分野の実務対応を解説する専門書を出版。

株式会社パレード

物流分野における下請法（2026年1月施行の取適法）の制度解釈と実務対応を体系化した初の専門書です。「物流下請法」（取適法）は、荷主と物流事業者の取引実務に大きな影響を与える制度改正です。

荷待ち、附帯作業、再委託、多重下請、運賃据置きといった従来の取引慣行は企業リスクとなり、契約・発注設計・運用の見直しが求められます。本書では契約見直し、再委託管理、監査対応など物流取引の実務論点を体系的に整理し、物流ガバナンス構築のための実務指針を提示します。

著者紹介

行政書士法人 運輸交通法務センター

代表社員／行政書士 楠本浩一（くすもと こういち）

同志社大学卒業後、パナソニックの物流部門および物流子会社にて20年以上にわたり物流法務を担当。荷主企業と物流会社の双方の立場を理解し、現場での契約管理・コンプライアンス指導を数多く手がける。

現在は行政書士として独立し、「荷主責任」を切り口にした実務指導と研修を展開。

最新の物流コンプライアンス課題の対応について、第一線で提言を行う専門家であり、荷主責任に関する実務指導の第一人者として高い評価を得ている。

詳細：https://toritekihou.com/

書籍情報

『荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド』

著：行政書士 楠本浩一

出版社：パレード

発売日：2026年3月13日

ISBN：978-4-86522-475-7

仕様：A5判/上製/202ページ

価格：4,400円（4,000円＋税10％）

Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre07/978-4-86522-475-7.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4865224750/

