アウトドア用品は“もしも”にも役立つ。BROOKLYN OUTDOOR COMPANY、防災視点で選ぶキャンプギア特集を公開

アウトドアブランド BROOKLYN OUTDOOR COMPANY（ブルックリンアウトドアカンパニー） は、アウトドア用品を防災用品としても活用する新しい備え方を提案する特集ページ

「そのキャンプギア、実は防災ギア」 を公式サイトに公開しました。



非常時の備えというと、防災用品を専用に準備するイメージがありますが、キャンプ用品の多くは 「軽量・コンパクト・電源不要」 といった特徴を持ち、災害時にも役立つアイテムが多くあります。

BROOKLYN OUTDOOR COMPANYでは、「日常・キャンプ・非常時をつなぐアイテム」をテーマに、普段から使い慣れたアウトドアギアを防災用品としても活用する新しい備え方を提案しています。

楽しむための装備は、守るための備えにも。

日常の延長線上にある、これからの防災スタイルを紹介します。

特集ページでは、防寒対策・水分確保・睡眠環境など、災害時にも役立つアウトドアギアを紹介しています。

01：しっかり備える、防寒ギア

The Catskills Peak+ Sleeping Bag 800FP

高品質ダウンによる優れた保温性で、寒さによる体力消耗やストレスの軽減をサポート。

詳しく見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/collections/the-catskills-peak-sleeping-bag-800fp

The Eco Down Thermal Sherpa Blanket

羽織る・包むなど柔軟な使い方ができ、簡易的な目隠しとしても活用できるブランケット。

詳しく見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/collections/eco-down-thermal-sherpa-blanket



The Eco Down Thermal Fleece Blanket Zip-Up

災害時の在宅避難、避難所生活、車中泊避難。シーンを選ばず使え寝袋型ブランケット。

詳細を見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/products/the-eco-down-thermal-fleece-blanket-zip-up02

02：非常袋に入る、コンパクト防寒ギア

The Travel Fleece Blanket

寒さ対策・目隠し・敷物・簡易枕など多用途に活躍するコンパクトなトラベルブランケット。

詳細を見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/products/the-travel-fleece-blanket



The Emergency Sleeping Bag

手のひらサイズで収納できる、軽量コンパクトな非常用スリーピングバッグ。

詳細を見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/products/the-emergency-sleeping-bag

03：飲み物・水分の備え

The Thermo Jug

飲み物の温度管理に加え、避難所での給水時には水の運搬用としても活用できるサーモジャグ。

詳細を見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/collections/the-cool-jug-02



The Thermo Flap

帰宅困難時や長時間の待機、避難移動時の水分補給をサポートするサーモジャグ。

詳細を見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/collections/the-thermo-flap

04：床冷え・衛生対策

The Folding Cot

避難時の防寒対策と衛生対策を兼ね備え、長期避難時の睡眠対策として有効なコット。

詳細を見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/collections/folding-cot

05：災害時の足元対策

The Foldable Rain Boots

浸水や泥など災害時の足元トラブルから足を守るレインブーツ。

詳細を見る :https://brooklynoutdoorcompany.jp/products/the-foldable-rain-boots

これらのアウトドアギアは、日常やキャンプで活躍するだけでなく、非常時の防寒対策や水分確保などにも役立つアイテムです。

普段から使い慣れた装備を備えることが、いざという時の安心にもつながります。

BROOKLYN OUTDOOR COMPANY(ブルックリンアウトドアカンパニー)

2016年にNYのブルックリンで誕生したアウトドアブランド。ファウンダーの２人が提唱するクールでサスティナブルなライフスタイルを楽しむアイデアから生まれたアイテムは、キャンプだけでなく日常のシーンでも使えるものばかりです。



私たちは持続可能性を追求するという課題を持っており、長期的なビジョンを見据えています。リサイクル素材を使用して持続可能性を追求した製品は、自然と調和したエコなライフスタイルをサポートしています。

