【PASOUL】新しい門出に、最高のPC環境を。ハイスペックゲーミングPCやビジネスPCがお得な「2026新生活応援セール」を開催

新しい門出に、最高のPC環境を。PASOUL 新生活応援 春の大感謝SALE

進学、就職、お引越し…。春は新しい出会いと挑戦の季節です。

PASOULでは、新生活をスタートする皆様を応援するため、届いてすぐに使える「周辺機器セット」や

「セキュリティソフト（WEBROOT）」を含んだ特別モデルを、春の特別価格でご用意しました！

全品【消費税・送料無料】のコミコミ価格でお届けします。

2026年 PASOUL 新生活応援セールのオススメポイント

- 届いてすぐ使える！充実の周辺機器フルセット 「何を買えばいいかわからない」というPC初心者の方でも安心。ゲーミングPCには専用のゲーミングキーボード＆マウスやヘッドセットが、ビジネス用スタンダードPCには23.8インチモニターがセットになっており、届いたその日からすぐに快適なPCライフをスタートできます。- 安心のセキュリティソフト＆限定特典付き 新生活応援セットには、全モデルに「WEBROOTアンチウイルスソフト」を標準でお付けしています。さらに、PASOUL限定の「WEBROOTクリアファイル」もプレゼントいたします。- お急ぎの方にも嬉しい「当日出荷」「最短3日発送」対応 新生活の準備で急にパソコンが必要になった場合でもご安心ください。12時までのご注文で即日発送となる「当日出荷モデル」や、最短3日以内に発送するモデルを多数ご用意しております。

新生活応援セット ラインナップ（一例）

※ラインナップや価格は予告なく変更となる場合がございます。詳細は特設ページをご確認ください。

【新生活応援セット】ゲーミングPC 煌（きらめき）シリーズ

人気のホワイトメッシュ／ブラックメッシュケースを採用したゲーミングPC。 ゲーミングキーボード＆マウス、ゲーミングヘッドセットが付属し、届いてすぐに人気ゲームタイトルをプレイ可能です。

（WEBROOTアンチウイルス／クリアファイル付き）

価格例：106,999円（税込）～186,999円（税込）など

【新生活応援セット】スタンダードPC PASOUL S2（当日出荷モデル）

省スペース型のスリムタワーPCに、23.8インチモニター、キーボード＆マウスが付属。リモートワークやご自宅での普段使いに最適なビジネス・スタンダードモデルです。

特別価格：79,999円（税込）

【新生活応援セット】15.6インチ ノートパソコン PASOUL NC15J（当日出荷モデル）

持ち運びや収納に便利なノートPC。パソコンバッグとワイヤレスマウスがセットになっており、学生の方や外出先で作業をする方に最適です。

特別価格：47,999円（税込）

セール概要

開催期間： 開催中 ～ ※無くなり次第終了となる場合がございます。

販売場所： PASOUL 公式オンラインショップ 特設ページ

URL： https://www.pasoul.jp/view/category/newlife

PASOUL（パソウル）について

PASOULは、すべてのゲーマーとクリエイター、そしてビジネスパーソンに「最高のパフォーマンス」と「所有する喜び」を提供するPCブランドです。ユーザーのニーズに合わせたBTO（Build To Order）パソコンを中心に、細部までこだわり抜いた製品開発を行っています。

■公式サイト：https://www.pasoul.jp/

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/oaplaza_gaming

※ PASOUL（株式会社オーエープラザ）は、（株）オニオン新聞社がマーケティングのサポートを実施しております。

