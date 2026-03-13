味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」イオンモール盛岡店をリニューアルオープン

株式会社トライ・インターナショナル

味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」を展開する株式会社トライ・インターナショナル（本社：千葉市美浜区）は、2026年3月13日（金）、岩手県盛岡市の商業施設「イオンモール盛岡」に「麺場 田所商店 イオンモール盛岡店」をリニューアルオープンしました。

麺場 田所商店 イオンモール盛岡店

「麺場 田所商店」は、日本各地の味噌の個性を生かした味噌らーめんを提供する専門店として全国に店舗展開しており、「味噌は日本人の宝物。」という理念のもと、地域ごとの味噌文化の魅力を発信しています。

麺場 田所商店の特徴は、ベースとなる味噌を選び、トッピングを自由に組み合わせることで、自分好みの味噌らーめんを楽しめることです。

北海道味噌や江戸前味噌など、それぞれ風味の異なる味噌をベースに、味噌漬け炙りチャーシューや野菜、バター、コーンなどのトッピングを組み合わせることで、お客様それぞれのお好みに合わせた一杯を味わうことができます。

イオンモール盛岡店では、定番の北海道味噌らーめんや江戸前味噌らーめんを中心に提供し、味噌のコクとうま味を生かした味噌らーめんをお楽しみいただけます。

北海道味噌らーめん＋味噌漬け炙りチャーシュー３枚北海道味噌らーめん＋野菜北海道味噌らーめん＋バター

味噌は、日本の伝統的な発酵食品であり、寒冷地の食文化とも深く結びついています。

ショッピングの合間の食事や、ご家族でのお出かけの際にも楽しんでいただける店舗として、地域のお客様に親しまれる店づくりを目指してまいります。

内 観味噌関連商品売り場外 観

■ 店舗情報

店名 ： 麺場 田所商店 イオンモール盛岡店

オープン日 ： 2026年３月13日（金）

所在地 ： 岩手県盛岡市前潟4丁目7-1 イオンモール盛岡内

営業時間 ： 11:00～21:00 （ラストオーダー20:30）

定休日 ： 年中無休

駐車場 ： イオンモール盛岡駐車場利用（施設共用）

「麺場 田所商店」は、日本各地の味噌の個性を生かした味噌らーめんを提供する専門店です。北海道味噌、信州味噌、江戸前味噌など、それぞれの地域の味噌文化をテーマにした商品を展開し、味噌の奥深い魅力を全国へ発信しています。

味噌は日本の伝統的な発酵食品であり、栄養価の高い健康食としても知られています。当社は「味噌を世界へ」という理念のもと、味噌文化の魅力を国内外へ広げる取り組みを続けています。

＜トライ・インターナショナルについて＞

株式会社トライ・インターナショナルは、「味噌を通して世界の食文化を豊かにする」を理念に、味噌の製造・卸売・輸出および味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」などの外食事業を展開しています。

全国の味噌蔵と連携し、地域の伝統と職人の技を未来へつなぐことで、日本の発酵文化の発信に取り組んでいます。

＜株式会社トライ・インターナショナル 会社概要＞

代表者 ： 代表取締役社長 田所 史之

設立 ： 2003年4月21日

本社所在地 ： 東京本社：東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階

千葉本社：千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト19階

事業内容： 味噌らーめん専門店の経営・フランチャイズ事業

味噌および関連食材の製造・卸売・輸出入

その他飲食関連事業

店舗数 ： 国内193店舗／海外10店舗

公式サイト ： https://try-international.co.jp