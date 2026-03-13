横須賀で、日本の高品質な素材で 本場の製法そのまま再現 “ふわぁしゅぁ”食感　行列必須の大人気・台湾カステラが買える！

BOC Japan合同会社

台湾フード店のフランチャイズ展開を行うBOC Japan合同会社(本社：東京都港区、代表：小松知彦）が運営する台湾カステラ専門店「台楽蛋糕（タイラクタンガオ）」は、2026年3月13日から3月14日まで、MORE'S CITY横須賀中央駅前店「(ハート)Happy White Day(ハート)」に2日間限定で催事出店します。

コロナ禍に揺れる2021年3月12日、台楽蛋糕（タイラクタンガオ）」が東急プラザ銀座にオープン。初日は東京メトロ銀座駅まで続く大行列となり、久々の明るい話題となりました。

東急プラザ銀座店がオープンしてから、お陰様でお客様から多くの支持を頂き、リピーターの方の数も増大の一途です。日本テレビ「ZIP」「ヒルナンデス」「1億3000万人のSHOWチャンネル」、フジテレビ「めざましテレビ」、BS朝日「テイバンタイムズ」で放映され、読売新聞、サンケイ新聞、女性誌「GINGER」、「Hanako」、旅行ガイドブックに掲載される等、多くのメディアで取り上げられました。

今回の出店では、台湾の製法をそのまま取り入れ、現地の味と食感を再現した人気の台湾カステラのプレーンをはじめ、目玉商品の焦がしバターバニラシュガー、チョコレートやアールグレイなど全3種のハーフ＆ハーフセット、食べきりサイズのカットカステラ、新食感のカステラプリンなどを販売します。

■大行列になる人気の台湾カステラ

台湾カステラは、台湾で古くから親しまれている家庭的なスイーツで、その場で焼き上げるケーキという意味の「現烤蛋糕（シエンカオダンガオ）」と呼ばれています。大きくカットされ、フワフワの食感とほんのりした甘さは、おやつだけでなく朝食などにもぴったりです。

■台湾の製法そのまま、“ふわぁ しゅぁ”食感でリピーター続出

「台楽蛋糕」の台湾カステラは、新鮮な卵黄と牛乳、厳選した小麦粉をふんだんに使い、卵白で作った泡のようなメレンゲを混ぜて、じっくり焼き上げたスフレケーキのような”ふわぁ しゅぁ”食感が特徴です。カステラのしっとりとした生地、卵と牛乳の風味を組み合わせは、口いっぱいに幸せな味が広がります。両手に溢れるビッグサイズにもかかわらず、溶けてしまいそうな口当たりで食べ飽きず、どんどん食べてしまう不思議なカステラとして、一度食べるとリピーターになってしまう人続出です。



商品開発にあたり、台湾現地で修行した専門スタッフが来日し、台湾の製法をそのまま取り入れた現地の味と食感を忠実に再現した、まさに正真正銘の台湾カステラ。本場の製法で、素材は日本の高品質な食材を使用しているこだわり抜いた高級台湾カステラとも言える仕上がりです。

台楽蛋糕の本物の台湾カステラで旅気分を味わっていただきたいと考えています。

▼出店概要

出店期間：2026年3月13日(金)-2026年3月14日(土)

場所： 神奈川県横須賀市若松町2-30

MORE'S CITY横須賀中央駅前店1Fモアーズストリート「(ハート)Happy White Day(ハート)」

営業時間：10:00～21:00

会期中無休 ※天災、保守、メンテナンス等により臨時休業する場合があります。

MORE'S CITY横須賀中央駅前店公式HP

https://yokosuka-mores.jp/

▼商品ラインアップ

■プレミアムカステラシリーズ

「台楽蛋糕」でしか味わえない、日本の高品質の素材を使ったこだわりのフレーバーを取り揃えています。

プレミアムプレーン

専用オーブンでじっくり焼き上げたふわぁしゅぁのくせのない味わいのプレーンカステラ。どの年齢層の方にもお召し上がりいただけます。

■ハーフ＆ハーフセット

プレミアムプレーンとフレーバーカステラのハーフ＆ハーフセットです。

プレミアムチーズ＆プレミアムプレーン

チーズとプレーンのハーフ＆ハーフセットです。プレミアムチーズカステラは、濃厚なチェダーチーズを生地に挟み込み、表面にはパルメザン粉チーズをかけた香ばしい食感と香りに仕上げています。チーズのミルキーな味わいとカステラの程よい甘さが絶妙な組み合わせは、他では味わうことのできない日本で唯一のカステラです。

プレミアム宇治抹茶＆プレミアムプレーン

宇治抹茶とプレーンのハーフ＆ハーフセットです。独自の焼き上げ製法で、抹茶の風味を逃さず、素材本来の味が楽しめます。日本伝統の抹茶の味を台湾のカステラ製法で実現し、とろけるような口どけに仕上がっています。

プレミアムチョコレート＆プレミアムプレーン

チョコレートとプレーンのハーフ＆ハーフセットです。プレミアムチョコレートカステラは、カカオパウダーを生地に練り込み焼き上げ、表面にはチョコチップをあしらいました。カカオの香りの中、濃厚なチョコレートの甘味と苦みを味わえる感動の一品です。



プレミアムアールグレイ＆プレミアムプレーン

アールグレイとプレーンのハーフ＆ハーフセットです。プレミアムアールグレイカステラは、ミカン科の柑橘類ベルガモットの香料を使用して着香したフレーバーティーの茶葉をカステラ生地にふんだんに練りこむことで、芳醇なアールグレイの香りが味わえる贅沢な逸品です。



プレミアム焦がしバターバニラシュガー＆プレミアムプレーン

焦がしバターバニラシュガーとプレーンのハーフ＆ハーフセットです。プレミアム焦がしバターバニラシュガーカステラは、定番のプレミアムプレーンにバターの風味をギュッと凝縮し、濃厚な甘い香りが印象的な焦がしバターをあしらいました。上部にまとったバニラシュガーの高級感あふれる香りを楽しめます。

■台湾カステラプリン

ふぁふぁの台湾カステラにプリンを組み合わせた新感覚の台湾カステラスィーツです。

・プレーン

・宇治抹茶

・チョコレート

※催事出店のため、販売商品が変更になる場合があります。

▼「台楽蛋糕」旗艦店概要

店名：台楽蛋糕（タイラクタンガオ）東急プラザ銀座店

所在地：東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座B2F

TEL：03-6822-6188

ホームページ：https://www.taiwancastella.com/

営業時間：11:00-22:00 ※ラストオーダー21:30(予定数に達し次第、販売終了)

GINZA NOVO(旧東急プラザ銀座)

※現在、店舗、および製造拠点は以下の通りです。

東急プラザ銀座店（本店）：製造/販売

川口ファクトリー ：製造/販売

▼会社概要

社名：BOCジャパン合同会社

代表：小松 知彦

所在地：東京都港区東新橋1-6-3 ザロイヤルパークホテル アイコニック東京汐留24F

TEL：03-6822-6160

設立：2019年3月12日

事業内容：フランチャイズの本部運営、飲食店の経営

■通販サイトはこちら

https://www.taiwancastella.shop/