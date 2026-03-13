レンタルのニッケンは本年もARABAKI ROCK FEST.への協賛を実施

株式会社レンタルのニッケン

2026年3月13日

株式会社レンタルのニッケン（本社：東京都港区、社長：齊藤良幸）は、2026年4月25日（土）、26日（日）に開催される東北を代表する音楽フェスティバル「ARABAKI ROCK FEST.」への協賛を、2026年も実施いたします。

今年は取り組みの一環として、JR仙台駅構内にフラッグ広告を掲出しております。

本広告は2026年3月20日（金）までの掲出を予定しており、ARABAKI ROCK FEST.26の開催に向けた機運醸成と、東北エリアのさらなる活性化を目的としています。東北の魅力発信や地域の賑わい創出に貢献したいという想いのもと、当社は本イベントへの協賛に継続的に取り組んでおります。

今後も、イベントへの協賛を通じて、地域社会とともに歩み続けてまいります。

【大会名称】 ARABAKI ROCK FEST.26

【日 程】 2026年4月25日（土）～26日（日）※雨天決行

【会 場】 国営みちのく杜の湖畔公園北地区 エコキャンプみちのく

【 Ｈ Ｐ 】 https://arabaki.com/

【イメージ図】ニッケンのチラシより抜粋したものを貼付