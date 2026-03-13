首元から肩まで広範囲を冷却！ユニフォームの下に着用できるケープ型冷却アイテム「SUO 18°ICE Shoulder Cape」新発売

株式会社ＷＩＺ

人とペットの心と体に優しいクールアイテムを展開する株式会社WIZ（本社：〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町３丁目１－２２）は首元から肩にかけて広範囲を冷却できるケープ型の冷却アイテム「SUO 18°ICE Shoulder Cape」を新たに発売いたします。

本商品は、食品工場や厨房など暑い環境で働く方々の熱中症対策として開発されたもので、18°C自然凍結のPCM素材を採用し、ユニフォームや調理服の下にも着用できる設計を実現しました。

開発背景

近年、記録的な猛暑が続き、食品工場や厨房、工場・倉庫など高温環境下で働く方々の熱中症リスクが深刻な社会課題となっています。従来のネッククーラーやアイスリングでは首元のみの冷却にとどまり、肩や背中上部まで十分にカバーできないという課題がありました。

そこで当社では、首元だけでなく肩から背中上部にかけた広範囲を効率よく冷却でき、かつ業務中でも快適に着用できるケープ型の冷却アイテムとして「SUO 18°ICE Shoulder Cape」を開発いたしました。

商品の特徴

1. 首から肩まで広範囲を冷却

ケープ型のデザインにより、首元だけでなく肩から背中上部にかけて広い範囲をカバー。

従来のネッククーラーでは実現できなかった広範囲の冷却を可能にしました。

体の中でも特に暑さを感じやすい首・肩周りを効率的に冷やすことで、快適な作業環境をサポートします。

2. 18°C自然凍結PCM素材を使用

PCM（Phase Change Material＝相変化物質）素材を採用。

冷蔵庫・冷凍庫など18°C以下の環境で凍結し、繰り返し使用が可能です。

冷たすぎず心地よい18°Cの冷却温度が、長時間の使用でも体に負担をかけません。

3. ユニフォームの下に着用可能

薄型・軽量設計により、ユニフォームや調理服の下にも無理なく着用できます。

食品工場や厨房など、衛生管理が求められる環境でも外見を損なわずに暑さ対策を行えます。

4. スナップボタンで簡単着脱

スナップボタン式の着脱機構を採用し、作業の合間でも素早く着け外しが可能。

忙しい現場でも手間なくご使用いただけます。

5. 安心の日本製（Made in Japan）

企画・製造ともに日本国内で行い、品質にこだわったものづくりを実現しています。

想定ご利用シーン

■ 食品工場での製造・検品作業

■ レストラン・給食施設等の厨房業務

■ 工場・倉庫での作業

■ 屋外でのイベント運営・スポーツ観戦

当社について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76052/table/45_1_f7c290ebe82d759ef228da605d0af381.jpg?v=202603130451 ]

当社は“自然と共に遊ぶ”をスローガンに、地球環境にやさしく、人や動物にも安心・安全なプロダクト作りに取り組んでいます。未来に美しい環境を繋ぐためのサステナブルな企業を目指しています。

「いかに顧客のニーズを引き出し、高品質な製品を提供するか」をテーマに独自のノウハウと高い技術力を積み重ねてまいりました。

近年は、環境を重視したサステナビリティなブランド［SUO］を発表し、人をはじめペットや地球にやさしく安心・安全なアイテムを提供していくという理念に基づき、社内のしくみを大きく転換いたしました。

当社製品のSUOは、ヤクルト商事様、JR長野鉄道サービス様、ハンズ様、ミドリ安全様をはじめ、大手テーマパーク運営企業様など、多くの企業様にご導入・ご導入予定をいただいております。

導入製品事例

導入対象商品[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76052/table/45_2_df15269fbe97722aefc7649e11a687e4.jpg?v=202603130451 ]

「WIZにしかつくれない製品がある」常に胸を張ってそう言えるよう、私たちはこれからも邁進してまいります。

