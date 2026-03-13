「わんらいふフェスティバル in 福岡」3/28(土)・29(日)の2日間開催！全コンテンツ＆出店情報を一挙公開！

株式会社Encypher

株式会社Encypher(本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：安田智哉)は 、2026年3月28日(土)・29日(日)に福岡・カイタックスクエアガーデンにて開催する「わんらいふフェスティバル in 福岡」のイベント詳細、タイムテーブル、出店者情報を公開いたしました。本イベントの見どころをご紹介いたします。

■「わんらいふフェスティバル in 福岡」開催概要

ワンヘルスに基づいた健康・環境・福祉のまちづくりとも親和性を持った本イベントは、「体験・学び・遊び」を軸に飼い主さん、愛犬、企業、専門家、地域の皆さんが一緒になって健康で幸せになれる、特別な場所を創りたいと思っています。

・日時：2026年3月28日(土) 10:00-20:00 ／ 3月29日(日) 10:00-18:00

・会場：カイタックスクエアガーデン

・入場料：無料

■ タイムテーブル ＆ 会場マップ公開！

1日を通して、わんちゃんと一緒に体を動かしたり、リフレッシュできるコンテンツをご用意しています。

各日程の詳しいタイムテーブルおよび会場マップにつきましては、以下のとおりです。

無料でできるドッグランをはじめ様々な体験コンテンツで充実してます。

■ 多彩なコンテンツ！

ステージコンテンツでは様々なゲストの対談、4Fのアクティブパークではドッグヨガやアジリティ体験などわんちゃんとの一日を思いきり楽しめるコンテンツをご用意。

<各コンテンツ詳細>

▶︎三好先生×三山凌輝 対談スペシャルイベント

三山凌輝と一緒に学ぶ「愛犬の気持ち」から「長生きの秘訣」までプロに聞きたいこと

▶︎ドッグスクール小野×三山凌輝 対談スペシャルイベント

『マニュアル通りのしつけは卒業！ "その子らしさ" を伸ばす、育て方』

▶︎三好先生 トークセミナー

『獣医師がぶっちゃける！ 後悔しない病院選びと動物病院開業の裏側』

▶︎徳永先生 トーク＋セミナー

【獣医師と考える！】愛犬との「安心・安全」旅行術

【一緒に体験】デンタルケア入門編とこれからの季節に必要なスキンケア

▶︎ドッグヨガ

さまざまなヨガポーズを通して、愛犬との距離を縮めながら触れ合い、コミュニケーションを深める時間。深い呼吸で心と体を整え、日々のストレスもリフレッシュしていきます。

▶︎アジリティ体験教室【10名限定】

ドッグスクール小野が教える愛犬と一緒に走ろう！ 初めてのアジリティ体験教室

▶︎リライフアニマルクリニック 獣医師/トリマー職業体験

【愛犬ケアを学ぶ特別教室】獣医師＆トリマーから直接学べる体験プログラム。

▶︎リライフアニマルクリニック相談ブース

【本気で学び、気軽に相談！】愛犬の「気になる」を、プロに直接聞ける2日間。

■ 屋上で思いっきり走れるドッグラン！

広々としたエリアで、いつもとは違う運動体験を愛犬にプレゼントしましょう。

・小型犬専用時間帯：10kg未満

・中・大型犬専用時間帯：10kg以上

■ 出店一覧ご紹介！

わんちゃんのおやつやお洋服、ヘルスケア・美容など、さまざまなペットブランドが集合！

愛犬とのショッピングや新しい出会いを、ぜひ会場でお楽しみください。

ペットブランド出店

andee handmade

BALMORAL Be

ドッグランウルの木

house plus one

mine pets

1COFOOD

犬のゼロポジ整体

筋肉ジャーキー

PAWS百貨店

PEACEFUL DAYS

ポメラニアンの休日-Rivby-

整体Larkspur

Sense my dog

筑紫野市観光協会

UFUFU FOOD

飲食店出店

HIGE6CHO

みゃびカレー

ぽかぽか

■ イベントへ出演する豪華ゲスト！

▶︎スペシャルゲスト

三山 凌輝

株式会社Star Of Wonder. 代表取締役 CEO/アーティスト/俳優/表現者

映像・舞台で活動する表現者。「幸せと本質的な豊かさを実装する」ことをテーマに、Life Community「ゴマス」を軸に事業を展開。

『月刊わんこ』の表紙を飾ったほか、保護犬を家族として迎え入れるなど、愛犬家としての一面も持つ。

▶︎専門家ゲスト

潮田 圭祐

ドッグスクール小野 所長

JKC公認訓練教士、愛犬飼育管理士、Wan!Pass認定士。

福岡市早良区で家庭犬のトレーニングを中心に活動。愛犬と飼い主様の相互理解を深め、より良い関係を築くお手伝いに貢献。

徳永 秀

リライフアニマルクリニック 院長

マハロ・ワークス株式会社 代表取締役

ペット系企業にて製品開発からマーケティングまで、数々の実績を残す。現在は福岡市中央区にてリライフアニマルクリニックを開院、自社ブランド慶和シリーズでサービスを提供し続けている。

三好 紀彰

『動物への恩返しカンパニー』

PAWS有限会社・VSJ合同会社

自分の子を預けられる業界にしようというビジョンにむけて、「医・食・住」の店舗＆EC展開をするPAWS(ポウズ)と、動物病院の「臨床×経営」支援をするVSJ（ブイエスジェイ）の2社を経営。

▶︎ドッグヨガインストラクター

Risa

福岡市内のおうちyogaスタジオ、

藤崎にあるGARDENSにてヨガレッスンに従事。

年齢、ポーズにとらわれず楽しくて

心地の良いヨガを提供中。

Naoko

福岡市内を中心にフリーヨガインストラクターとして活動中。

ドッグヨガを通して、わんちゃんとのコミュニュケーションがより深まる

優しい時間を提供している。

■株式会社Encypher (エンサイファー) について

「"縁"を創り、前向きな循環を生み出す。」をミッションに掲げ、ペット領域を中心にマーケティング支援を行う企業です。フォロワー2万人規模の自社メディア「わんちゃんぐらむ」の運営や全国の動物病院との連携を通じ、業界理解に基づいた施策設計を行っています。

オンライン施策からリアルイベント運営までを一気通貫で提供。デジタルとリアルの垣根を超え、事業成果の最大化に貢献しています。

■株式会社Encypher 代表メッセージ

私自身、愛犬と暮らす中で痛感したことがあります。「健康や医療について、どの情報を信頼すればいいのか分からない」という不安です。 素晴らしい技術を持つ動物病院や、想いのある事業者がいても、情報が届かなければ救えない命がある。だからこそ私たちは、マーケティングを強化し、「必要な情報が必要な方に届く仕組み」を作ります。

動物病院の方々が診察や経営に集中できる環境をつくり、一匹でも多くの命を救うこと。 それが結果として、ペットの健康寿命と幸福度が最大化される“幸せなペット社会”に繋がると信じています。

株式会社Encypher 代表取締役CEO

安田 智哉

■「わんちゃんぐらむ」について

愛玩動物看護師監修の愛犬の健康に役立つ情報を紹介していくメディア。TikTokとあわせて月間平均50万リーチを超えるSNSアカウント。フォロワーの8割が女性、年齢層が30代~50代、9割以上がペットオーナーのため購買意欲の高い層にアプローチが可能。

