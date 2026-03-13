TVアニメ『幽☆遊☆白書』より、【ウェイター】をテーマにした新規描き下ろしイラストグッズと自立型ぬいぐるみフィギュア『KINOKOS mini』のPOP UP SHOP・EC販売が決定！

Anique株式会社

Anique株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：笠井高秀）は、TVアニメ『幽☆遊☆白書』より、【ウェイター】をテーマにした新規描き下ろしイラスト使用のオリジナルグッズと自立型ぬいぐるみフィギュアシリーズ『KINOKOS』を販売いたします。



TVアニメ『幽☆遊☆白書』より、【ウェイター】をテーマにした新規描き下ろしイラスト使用のオリジナルグッズと自立型ぬいぐるみフィギュアシリーズ『KINOKOS』が登場！

ウェイター衣装でおもてなしする幽助たちと、カフェテラスをイメージしたキャッチーな商品をお楽しみください！

POP UP 特設サイト

https://go.anique.jp/yuhaku-waiter-lp

イベント概要

東京[表: https://prtimes.jp/data/corp/48489/table/250_1_6be1964fd07a653ae5ea03c267c3b436.jpg?v=202603131251 ]

▼イベント詳細ページ

https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=141227

なお、混雑時の入場制限や商品の完売情報などは、

渋谷マルイ アニメイベント公式X（@marui_shibuya_a(https://x.com/marui_shibuya_a)）にて告知いたします。

ご来場前にぜひご確認ください。

Aniqueショップ EC通販

受注販売期間：2026/4/3(金) 12:00 ～ 2026/4/19(日)23:59‬‬

https://shop.anique.jp/

新規描き下ろしオリジナルグッズ

トレーディングジュエル缶バッジ（全6種） 1パック \550 / box \3,300

トレーディング店員風アクリルバッジ（全6種） 1パック \660 / box \3,960

トレーディングクリアカード（全6種） 1パック \550 / box \3,300

トレーディングミニブロマイド（全6種） 各 \330

トレーディングアクリルキーホルダー（全6種） 1パック \660 / box \3,960

幽☆遊☆白書 KINOKOS mini（全3種）各 \1,320

アクリルスタンド（全6種） 各 \1,650

アクリルコースター（全6種）各 \660

クリアファイル（全6種）各 \440

ダイカットステッカー（全6種） 各 \440

※価格は全て税込

購入特典

開催期間中、対象商品を3,300円（税込）お買い上げごとにランダムで【購入特典ブロマイド (全6種)】を1枚プレゼントいたします。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります

※イベント会場と通販で絵柄が異なります

著作権表記

原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊）

(C)Yoshihiro Togashi 1990年-1994年 (C)ぴえろ／集英社

会社概要

商号 ：Anique株式会社

代表者 ：代表取締役 笠井高秀

事業内容：インターネットサービス「Anique」

リンク一覧（Anique）

コーポレートサイト： https://anique.jp/

ECショップ「Anique Shop」： https://go.anique.jp/WG8cvcFUuk

X（Twitter）： https://x.com/anique_jp

商品のグッズ化・企画をご検討される企業・クリエイターの方、また本件に関するお問い合わせ先

企業名：Anique株式会社

コーポレートサイト： https://anique.jp/

お問い合わせフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaBr0za7l9tGfKvS1wmlZHNyZiZaof6c_6FOuS_-fYRz0KQ/viewform