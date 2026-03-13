2028年卒向けエントリー受付開始 早期選考直結型ワークショップのエントリー受付を開始

株式会社DYM

人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、3月1日より、2028年卒業予定学生を対象とした早期選考型ワークショップのエントリー受付を開始いたしました。

あわせて、2027年卒業予定学生向けには、会社説明会および社員座談会を継続開催しております。



■昨年度人気ランキング第1位獲得のDYMが贈る、経営課題解決型プログラム

エンカレッジ2025年6月度「人気インターンランキング第1位（2025年7月1日時点）」を獲得したDYMが、経営課題解決型の早期選考直結型ワークショップへ向けた選考を実施します。

エントリーは、早期選考直結型ワークショップへの参加を目的とした選考への応募となります。選考を通過された方に、本ワークショップへご参加いただきます。

■開催概要

実施方法：対面（東京・大阪）or Zoom

開催日時：随時案内

エントリーフォーム：https://dym-saiyou.snar.jp/entry.aspx?entryid=088551a5-3649-4685-b67e-105d24f4d231

※上記エントリーフォームより、エントリーをお願いいたします。エントリーいただいた方に随時ご案内メールをお送りしております。



■ワークショップについて

ワークショップでは、多角的なリソース（人材・WEB・HR Tech）を活用した事業コンサルティングを通じて、当社のスピード感と意思決定基準を体感いただきます。

組織構造や収益モデルの変革といった本質的な課題に踏み込み、実践に取り組んでいただきます。どのような提案が、どのようにクライアントの事業成長を牽引しているのか。本質的な提案は何なのか。

成長企業の実態を知ることが可能です。

早期ワークショップ参加メリット

１.深い事業理解

多角化企業のビジネスモデルを理解できます。

２.経営視点の獲得

DYMのリソース（人材・WEB・HR Tech）を活用した企業課題解決に取り組むことで、視座を養います。

３.現場社員によるフィードバック

グループディスカッション選考からワークショップ本番まで、現場社員が忖度のないフィードバックを実施いたします。

■27卒向け 会社説明会・社員座談会も開催中

27卒向けには、事業内容や成長戦略をお伝えする会社説明会に加え、社員座談会を実施しております。

社員座談会では、仕事内容やキャリアパス、入社理由、働く環境について率直に共有しており、リアルな情報提供の場として好評をいただいております。

【参加学生の声（一部抜粋）】

・社風を知ることができた

・活躍する社員からの働く環境や御社ならではの強み、それぞれの将来像まで理解ができた

・リアルな働き方を知れる良いきっかけとなった

・現場社員の本音や考え方を知ることができ、一緒に働く人がどんな人なのか知ることができた

・社風や社員の方々の雰囲気を感じ取ることができた

・会社の雰囲気や目的目標がストレートに伝わる会だったので、聞いていてとても楽しいと感じた

2027卒向けエントリーフォーム：

https://dym-saiyou.snar.jp/jobboard/detail.aspx?id=z6H69m2m84M

※エントリーいただいた方に随時、会社説明会や社員座談会のご案内をお送りしております。

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M＆A事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/