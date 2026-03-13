子供服ブランド「WASK(ワスク)」より、『スパイダーマン』コレクションが3月13日(金)より新登場!!

株式会社ベベ神戸発、子供アパレルの株式会社べべ(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:卜部 正寿)が展開する「WASK(ワスク)」より、「スパイダーマン」のデザインをあしらったコレクションが新登場。3月13日(金)より全国35店舗、BEBE公式オンラインストア(BEBE MALL)にて同時発売。

WASKより、『スパイダーマン』コレクションが新登場!!️

大胆にレイアウトされたコミックタッチのデザインが、スパイダーマンの世界観と圧倒的なかっこよさを引き出します。

普段着からお出かけシーンまで幅広く活躍する、ファン必見のスペシャルアイテム。

憧れのヒーローを、毎日のスタイルに。

・『スパイダーマン』コレクションアイテム

【スパイダーマン】コミックプリントBIGTシャツ

コミック風タッチを大胆にレイアウトしたフロントデザインが、男の子の“かっこよさ”を引き出すBIGシルエットTシャツ。

背面にはインパクト大なロゴを配置し、360度どこから見ても存在感のある仕上がりとなっています。

【スパイダーマン】コミックプリントBIGTシャツ

サイズ/100~160cm

カラー/ブルー・グレー

価格/\6,820(税込)

3月13日(金)より順次発売予定。

WASK(ワスク)とは

WEE AGED SAUCY KID「我々は小生意気な子供である・・・」

自由で遊び心満載な男の子たちへ

アメリカンテイストをベースにその時々のトレンドや異なる要素をプラス

エッジの効いたカジュアルスタイルをキッズウェアで表現

