子供服ブランド「WASK(ワスク)」より、『スパイダーマン』コレクションが3月13日(金)より新登場!!
神戸発、子供アパレルの株式会社べべ(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:卜部 正寿)が展開する「WASK(ワスク)」より、「スパイダーマン」のデザインをあしらったコレクションが新登場。3月13日(金)より全国35店舗、BEBE公式オンラインストア(BEBE MALL)にて同時発売。
大胆にレイアウトされたコミックタッチのデザインが、スパイダーマンの世界観と圧倒的なかっこよさを引き出します。
普段着からお出かけシーンまで幅広く活躍する、ファン必見のスペシャルアイテム。
憧れのヒーローを、毎日のスタイルに。
・『スパイダーマン』コレクションアイテム
【スパイダーマン】コミックプリントBIGTシャツ
コミック風タッチを大胆にレイアウトしたフロントデザインが、男の子の“かっこよさ”を引き出すBIGシルエットTシャツ。
背面にはインパクト大なロゴを配置し、360度どこから見ても存在感のある仕上がりとなっています。
サイズ/100~160cm
カラー/ブルー・グレー
価格/\6,820(税込)
3月13日(金)より順次発売予定。
本商品はウォルト‧ディズニー‧ジャパン株式会社との商品化契約に基づき、株式会社グレイスが企画‧製造し株式会社ベベが販売する商品です。
WASK(ワスク)とは
WEE AGED SAUCY KID「我々は小生意気な子供である・・・」
自由で遊び心満載な男の子たちへ
アメリカンテイストをベースにその時々のトレンドや異なる要素をプラス
エッジの効いたカジュアルスタイルをキッズウェアで表現
■WASK(ワスク)ショップリスト(全国35店舗)
https://bebe.co.jp/brand/wask-shoplist/
■ベベ公式オンラインストア BEBEMALL
https://www.bebe-mall.jp/shop/brand/134
■WASK(ワスク)公式Instagram
https://www.instagram.com/wask_official/?hl=ja
【会社概要】
会社名:株式会社ベベ
所在地:〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目8-2
代表者:代表取締役 卜部 正寿
URL:https://bebe.co.jp/about/#profile
事業内容:子供服飾用品の企画、製造、販売
【お問合せ先】
株式会社ベベ カスタマーセンター
TEL:0120-965-656
10:00～12:00/13:00～17:00 (土・日・祝日・冬期休暇除く）
MALL:bebe.info@java.gr.jp