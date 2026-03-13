子供服ブランド「WASK(ワスク)」より、『スパイダーマン』コレクションが3月13日(金)より新登場!!

株式会社ベベ

神戸発、子供アパレルの株式会社べべ(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:卜部 正寿)が展開する「WASK(ワスク)」より、「スパイダーマン」のデザインをあしらったコレクションが新登場。3月13日(金)より全国35店舗、BEBE公式オンラインストア(BEBE MALL)にて同時発売。

WASKより、『スパイダーマン』コレクションが新登場!!️
大胆にレイアウトされたコミックタッチのデザインが、スパイダーマンの世界観と圧倒的なかっこよさを引き出します。



普段着からお出かけシーンまで幅広く活躍する、ファン必見のスペシャルアイテム。
憧れのヒーローを、毎日のスタイルに。



・『スパイダーマン』コレクションアイテム


【スパイダーマン】コミックプリントBIGTシャツ







コミック風タッチを大胆にレイアウトしたフロントデザインが、男の子の“かっこよさ”を引き出すBIGシルエットTシャツ。




背面にはインパクト大なロゴを配置し、360度どこから見ても存在感のある仕上がりとなっています。





【スパイダーマン】コミックプリントBIGTシャツ


サイズ/100~160cm


カラー/ブルー・グレー


価格/\6,820(税込)


3月13日(金)より順次発売予定。





本商品はウォルト‧ディズニー‧ジャパン株式会社との商品化契約に基づき、株式会社グレイスが企画‧製造し株式会社ベベが販売する商品です。


WASK(ワスク)とは



WEE AGED SAUCY KID「我々は小生意気な子供である・・・」


自由で遊び心満載な男の子たちへ　


アメリカンテイストをベースにその時々のトレンドや異なる要素をプラス


エッジの効いたカジュアルスタイルをキッズウェアで表現



■WASK(ワスク)ショップリスト(全国35店舗)


https://bebe.co.jp/brand/wask-shoplist/
■ベベ公式オンラインストア BEBEMALL


https://www.bebe-mall.jp/shop/brand/134


■WASK(ワスク)公式Instagram


https://www.instagram.com/wask_official/?hl=ja



【会社概要】


会社名:株式会社ベベ


所在地:〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目8-2　


代表者:代表取締役　卜部 正寿


URL:https://bebe.co.jp/about/#profile
事業内容:子供服飾用品の企画、製造、販売



【お問合せ先】


株式会社ベベ　カスタマーセンター


TEL:0120-965-656


10:00～12:00/13:00～17:00 (土・日・祝日・冬期休暇除く）


MALL:bebe.info@java.gr.jp