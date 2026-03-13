WOODSTOCK NESTで春の新商品が登場！

株式会社　寺子屋

株式会社寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海蔵講平）は、選ぶ楽しさあふれる小さなスイーツと、幸せな気持ちを持ち帰ることのできる小さなアイテムを取りそろえた、


黄色い小さな鳥、ウッドストックをテーマにしたショップ「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」で、新商品を発売いたします。



■春の新商品　2026年3月20日より発売




春の新商品はオンラインストアでも同時発売！


サイズなど、商品詳細のご確認もこちらが便利です。


https://snoopy-village.jp/shop/product_categories/2026springnew



■レイモンドぬいぐるみ



・レイモンドぬいぐるみ　　\2,750(税込)

ビーグル・スカウトのメンバー、レイモンドのぬいぐるみサイズが登場！


ふわふわとした手触りは、思わずずっと撫でてしまう心地よさ。


レイモンドのトレードマークのパープルは温かみのあるペールカラー仕様。



オンラインストアでも同時発売！


https://snoopy-village.jp/shop/products/WSN-145



■ハリエットマスコット



・ハリエットマスコット　　　\1,980(税込)

ビーグル・スカウトのメンバー、ハリエットが


ウッドストックネストのマスコットに仲間入り。


トレードマークの大きなリボンがとっても可愛い♪



オンラインストアでも同時発売！


https://snoopy-village.jp/shop/products/WSN-146



■ミニポーチ



・ミニポーチ　　　　各種　\1,760(税込)

イヤホンや目薬等、小物の持ち運びにとっても便利なミニポーチです。


カラビナ付だから鞄に外付けもできちゃう♪



※製造の都合により、共通、軽井沢限定デザインのみ先行発売といたします。


由布院、京都・錦、小樽、伊勢、川越限定デザインにつきましては、
3/26(木)発売となります。
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。



全店共通デザインはオンラインストアでも同時発売！


https://snoopy-village.jp/shop/products/WSN-150-01(https://snoopy-village.jp/shop/products/WSN-150-01)


　※店舗限定デザインはオンラインストアでの取り扱いはございません。



■アクリルマグネット



・アクリルマグネット　各種　\770(税込)

チケット風デザインのアクリルマグネットです。


旅行の思い出にもぴったり♪



全店共通デザインはオンラインストアでも同時発売！


https://snoopy-village.jp/shop/products/WSN-152-01


　※店舗限定デザインはオンラインストアでの取り扱いはございません。



■ファスナーチャーム



・ファスナーチャーム　各種　\770(税込)

メタルの重みが高級感のあるチャームです。


付け外しのしやすいカニカン付き。



全店共通デザインはオンラインストアでも同時発売！


https://snoopy-village.jp/shop/products/WSN-153-01


　※店舗限定デザインはオンラインストアでの取り扱いはございません。



■A5リングノート



・A5リングノート　　　各種　\1,430(税込)

持ち歩きしやすいA5サイズのリングノートです。


内側にもウッドストックたちがデザインされていて、


毎日使うのが楽しみになりそう♪



全店共通デザインはオンラインストアでも同時発売！


https://snoopy-village.jp/shop/products/WSN-154-01


　※店舗限定デザインはオンラインストアでの取り扱いはございません。



■A5クリアファイル



・A5クリアファイル　各種　\440(税込)

小さいバッグにも入れられて、持ち運びのしやすいA5サイズのクリアファイルです。


旅行先のチケットやパンフレットを入れるのにちょうどいい♪



全店共通デザインはオンラインストアでも同時発売！


https://snoopy-village.jp/shop/products/WSN-155-01


　※店舗限定デザインはオンラインストアでの取り扱いはございません。




■焦しバターキャラメルケーキ



・焦がしバターキャラメルケーキ　\702(税込)

香ばしい焦しバターの風味と濃厚なキャラメルの甘さが上品に調和した贅沢なケーキです。


小ぶりなケーキでお配り用よりもう少し素敵なお菓子をお土産にしたい時にもぴったり♪



※こちらはオンラインストアでの取り扱いはございません。



■レアチーズケーキ レイモンド



・レアチーズケーキ レイモンド(ブルーベリー)　\650(税込)

大人気のレアチーズケーキに紫色がチャームポイントのレイモンドカラーが登場！


ブルーベリーの甘酸っぱさとクリームチーズの濃厚な味わい。


ウッドストックのレモンチーズケーキと一緒に写真を撮るのもおすすめです♪



※こちらはオンラインストアでの取り扱いはございません。



■SNOOPY Village軽井沢店リニューアル！


3/20(金)、軽井沢店の2階がWOODSTOCK NESTとしてリニューアルオープンいたします！これまで以上にウッドストックの世界観をたっぷり楽しめる空間となっております。


新商品と新しくなったお店をお楽しみください♪



たくさんの新商品と共に皆様のご来店を心よりお待ちしております。



※なお、これまで2階にて営業しておりましたSNOOPY茶屋カフェコーナーは、


リニューアルに伴い営業を終了いたしました。


永らくご愛顧いただき、誠にありがとうございました。


2階バルコニーのイートインスペースは、リニューアル後は引き続きご利用いただけます。



■WOODSTOCK NEST関連リンク


・公式サイト　　　　 https://woodstock-nest.jp/


・公式X　　　　　　　https://twitter.com/woodstocknestjp


・公式Instagram 　　 https://www.instagram.com/woodstocknestjp/


・公式オンラインストア　https://snoopy-village.jp/shop/pages/woodstocknest/



■SNOOPY Village オフィシャルサイト　https://snoopy-village.jp/


●株式会社寺子屋について観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。


他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした開発商品を国内約150店舗の直営店を通じ、年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。 2014年より「PEANUTS」をテーマにした和カフェ「SNOOPY CHA-YA」を全国7か所で展開しており、好評を得ています。「SNOOPY Chocolat」の8店舗と「WOODSTOCK NEST」6店舗を加え、和の食文化をキャラクターの魅力を通して提供する飲食ビジネスをさらに強化してまいります。


http://www.telacoya.co.jp




■関連URL


・日本のスヌーピー公式サイト 　http://www.snoopy.co.jp/


・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」


　https://www.facebook.com/SnoopyJapan


・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」　　https://x.com/snoopyjapan


・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info


・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」　https://www.instagram.com/snoopyindailylife


・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp



