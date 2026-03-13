【服飾雑貨メーカー 川辺株式会社】 『ローラ アシュレイ×サンリオキャラクターズ』のハンカチアイテム　新シリーズ登場！

川辺株式会社

ハローキティ、シナモロール、マイメロディそれぞれが、ローラ アシュレイのフラワープリントの中に入り込んだ可愛らしく上品なコレクション。

春夏にぴったりの明るく爽やかなカラーリングで、手にする度に明るい気分になれそうです。

■ハローキティ

リボンで囲まれたフレームの中にローズが咲き、ハローキティの愛らしい存在感がアクセントとなったデザイン。タオルハンカチは、それぞれのベースカラーに合わせたワンポイント刺繍を施しました。

●プリントハンカチ 価格:各\1,100(税込) サイズ:約53×53cm

●タオルハンカチ 価格:各\1,100(税込) サイズ:約25×25cm

■シナモロール

カラフルな小花柄とソフトなカラーが優しい印象。タオルハンカチはブルーを基調としたラインナップです。スカラップのデザインが可愛らしさを引き立てています。

●プリントハンカチ 価格:各\1,100(税込) サイズ:約53×53cm

●タオルハンカチ 価格:各\1,100(税込) サイズ:約25×25cm

■マイメロディ

華やかなローズ柄の中に、そっと佇むマイメロディ。ずきんがアクセントとなり、可憐で上品なデザインに仕上げました。

●プリントハンカチ 価格:各\1,100(税込) サイズ:約53×53cm

●タオルハンカチ 価格:各\1,100(税込) サイズ:約25×25cm

毎日の中に、小さなときめきを添えてくれるシリーズ。

大切な方へのプレゼントとしてはもちろん、自分へのご褒美としてもおすすめです。

■発売：川辺株式会社

発売時期：2026年3月中旬予定

販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場・インターモード川辺オンラインショップ

※店舗により発売日が前後する可能性もございます。

