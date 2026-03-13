【服飾雑貨メーカー 川辺株式会社】 『ローラ アシュレイ×サンリオキャラクターズ』のハンカチアイテム　新シリーズ登場！

ハローキティ、シナモロール、マイメロディそれぞれが、ローラ アシュレイのフラワープリントの中に入り込んだ可愛らしく上品なコレクション。


春夏にぴったりの明るく爽やかなカラーリングで、手にする度に明るい気分になれそうです。


■ハローキティ



リボンで囲まれたフレームの中にローズが咲き、ハローキティの愛らしい存在感がアクセントとなったデザイン。タオルハンカチは、それぞれのベースカラーに合わせたワンポイント刺繍を施しました。



●プリントハンカチ　価格:各\1,100(税込) サイズ:約53×53cm


●タオルハンカチ　価格:各\1,100(税込) サイズ:約25×25cm



■シナモロール



カラフルな小花柄とソフトなカラーが優しい印象。タオルハンカチはブルーを基調としたラインナップです。スカラップのデザインが可愛らしさを引き立てています。



●プリントハンカチ　価格:各\1,100(税込) サイズ:約53×53cm


●タオルハンカチ　価格:各\1,100(税込) サイズ:約25×25cm



■マイメロディ



華やかなローズ柄の中に、そっと佇むマイメロディ。ずきんがアクセントとなり、可憐で上品なデザインに仕上げました。



●プリントハンカチ　価格:各\1,100(税込) サイズ:約53×53cm


●タオルハンカチ　価格:各\1,100(税込) サイズ:約25×25cm





毎日の中に、小さなときめきを添えてくれるシリーズ。


大切な方へのプレゼントとしてはもちろん、自分へのご褒美としてもおすすめです。





■発売：川辺株式会社
発売時期：2026年3月中旬予定
販売場所：百貨店・専門店ハンカチ売場・インターモード川辺オンラインショップ


※店舗により発売日が前後する可能性もございます。



●問い合わせ先
・お問い合わせフォーム https://www.kawabe.co.jp/form/
・フリーダイヤル 0120-077-927(インターモード川辺)
※10:00～12:00、13:00～17:45(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

●企画・デザイン・製造 各種OEMに関するご相談
https://www.kawabe.co.jp/contact/oem.html

●Official Web Site
https://www.kawabe.co.jp/



●Official Online Shop


https://shop.kawabe.co.jp/

●Instagram：intermode_kawabe_onlineshop
https://www.instagram.com/intermode_kawabe_onlineshop/



●X：@intermodekawabe
https://twitter.com/intermodekawabe